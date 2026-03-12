Évek óta nem látott csúcsra lőtt ki az alumínium ára, a háború teljesen felborítja a piacot

Csütörtökön közel négyéves csúcsra emelkedett az alumínium ára a londoni fémtőzsdén a közel-keleti konfliktus miatt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások akadozásával fenyeget, így a befektetők az ellátás szűkülésétől tartanak.

A három hónapos lejáratú határidős alumínium ára 1,6 százalékos emelkedéssel, tonnánként 3511,5 dolláron állapodott meg, a nap folyamán a jegyzés elérte a 3546,5 dolláros szintet is, amire utoljára 2022 márciusának végén volt példa. A drágulás hátterében a közel-keleti háború áll, amely megzavarta a térség alumíniumgyártóinak szállításait. Ezek a gyártók a globális alumíniumkínálat mintegy 9 százalékát adják. A piaci szereplők emellett attól tartanak, hogy a timföld és

más nyersanyagok Hormuzi-szoroson keresztüli importja is fennakadásokat szenvedhet.

A közvetlen aggodalmakat némileg enyhítette a Norsk Hydro csütörtöki bejelentése: a vállalat közölte, hogy a katari Qatalum kohója enyhíti a múlt héten megkezdett termeléscsökkentést. A létesítmény a csökkentett gázellátás mellett is mintegy 60 százalékos kapacitáskihasználtsággal folytatja a termelést. A cég hozzátette: folyamatosan dolgoznak a termeléskiesés és a szállítási zavarok hatásainak mérséklésén.

Az alumíniumgyártókat az emelkedő olajárak is nyomás alá helyezik. Egyes régiókban ugyanis az energiaköltségek az olvasztási kiadások 40-45 százalékát teszik ki. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a közel-keleti háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát okozza.

Az alumínium árában tapasztalható heves kilengésekhez az opciós piaci pozíciók is hozzájárulnak. A Marex brókerház vezető fémpiaci stratégája szerint felerősítik a mozgásokat, az opciós kereskedők áreséskor eladnak, áremelkedéskor pedig vásárolnak, ami napközbeni szélsőséges árfolyammozgásokhoz vezet.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock