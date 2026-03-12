Jégesővel és villámlással csapott le a vihar Magyarországra, jön a következő hullám

Bár még csak március közepén járunk, a csütörtöki hőmérséklet a déli és délkeleti országrészben a 20 Celsius-fokot is meghaladta, helyenként pedig a 21 fokot is elérte. Az erős felmelegedés hatására már a déli órákban erőteljes gomolyfelhő-képződés kezdődött

. Kora délutánra hirtelen megjelentek a záporok és a villámlással kísért zivatarok.

A Dunántúl déli és délnyugati tájain, a középső országrészben, valamint a Duna–Tisza közén a csapadékgócok legjellemzőbb kísérőjelensége az apró szemű jégeső volt. Ezt délutánra már több tucat településről jelentették az észlelők.

A változékony időjárás pénteken is kitart. Elsősorban a Dunántúlon, a főváros térségében és az északi vármegyékben várhatók elszórt záporok, zivatarok. Ezeket a csütörtökihez hasonlóan intenzív esőzés, illetve kisebb méretű jég kísérheti.

