Meglépi a világ legnépszerűbb randiappja: olyan újítások jönnek, amik teljesen átírják a társkeresést

A változásokat csütörtökön, egy Los Angeles-i eseményen mutatták be. Spencer Rascoff, a Tinder és anyavállalata, a Match Group vezérigazgatója egy közleményben hangsúlyozta, hogy a felhasználóik több mint fele 30 év alatti, és ez a generáció hitelesebb, nyomásmentesebb randizási élményre vágyik. A társkereső iparágban általános tendenciának számít, hogy a cégek új, jellemzően AI-alapú funkciókkal próbálják kezelni a felhasználói kiégést és elégedetlenséget. Ez a Match mellett a Bumble és a Grindr esetében is megfigyelhető, a Bumble például a napokban jelentette be a saját MI-alapú társkereső asszisztensét.

Az újdonságok között szerepel egy valós idejű, alkalmazáson belüli videós gyorsrandizási lehetőség,

amely tavasszal érkezik. A fotóazonosításon átesett felhasználók előre meghirdetett virtuális eseményeken vehetnek részt. Ezek keretében háromperces videós beszélgetéseket folytathatnak. Emellett egy új, "Events" nevű funkció a helyi programok, például csoportos órák vagy kvízestek felfedezését teszi lehetővé. Itt a felhasználók azt is láthatják, hogy ki érdeklődik még az adott esemény iránt. Ez az utóbbi funkció egyelőre Los Angelesben indul el próbaüzemben.

A meglévő zenei funkciót ("Music Mode") szintén átdolgozták, így az mostantól a hasonló zenei ízlésű profilokat helyezi előtérbe. Megjelenik továbbá egy asztrológiai mód is. Ebben a felhasználók a születési adataik alapján kapnak betekintést abba, mennyire illenek össze a potenciális partnerrel. A mesterséges intelligenciát használó Chemistry funkció a profiladatok, a kérdésekre adott válaszok és a fotók elemzésével segíti az érdemi párosításokat. Ez a megoldás Ausztrália és Új-Zéland után az Egyesült Államokban és Kanadában is elindul. Szintén újdonság a Learning Mode nevű valós idejű ajánlórendszer, amely a felhasználói preferenciákat igyekszik pontosabban feltérképezni.

A biztonság terén a Tinder továbbfejleszti az "Are You Sure?" funkciót. Ez a megoldás a potenciálisan sértő üzenetek elküldése előtt figyelmezteti a felhasználót. Emellett egy automatikus elmosás funkcióval egészítik ki a nem megfelelő üzeneteket észlelő eszközt. A "Tinder Connect" nevű új kezdeményezés révén a felhasználók más alkalmazásokból is importálhatnak érdeklődési köröket a profiljukba.

Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a felhasználók többsége valóban AI-alapú megoldásokat várna a társkeresőktől. A Bloomberg Intelligence tavalyi felmérése szerint a Z generáció összességében kevesebbet randizik, mint az idősebbek, emellett az Y generációnál sokkal nagyobb fenntartásokkal kezelik a mesterséges intelligencia társkeresőkben való alkalmazását. Ez egyaránt igaz a profilszövegek írására, az üzenetek megfogalmazására és a profilképek módosítására is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images