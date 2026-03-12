Oroszország a közel-keleti konfliktus egyik nyertese: jelentős többletbevételt tesz zsebre a magasabb olajár miatt

A Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása óta India és Kína ugrásszerűen megnövelte az orosz nyersolaj iránti keresletét. A Kpler hajókövetési adatai alapján az orosz kőolaj indiai importja márciusra elérte a napi 1,5 millió hordót, ez 50 százalékos emelkedést jelent a február eleji szinthez képest. Ha a jelenlegi szállítási ütem fennmarad, az import megközelítheti a napi 2 millió hordót. Az Egyesült Államok emellett enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon, és csökkentette az Indiára nehezedő nyomást is, ennek hatására jelentős számú olajszállító tanker indult útnak az Indiai-óceánon.
A Financial Times számításai szerint
Oroszország márciusban 3,3–4,9 milliárd dollár többletbevételre számíthat.
Ehhez arra van szükség, hogy az Urals nyersolaj ára a 70–80 dolláros hordónkénti sávban maradjon, szemben az előző két hónap 52 dolláros átlagával. Az orosz kőolajjal jelenleg 20–30 dollárral az elmúlt három hónap átlagára felett kereskednek. A Kpler elemzői szerint Indiában már hordónként mintegy 5 dolláros felárral értékesítik a globális referenciának számító Brenthez képest, ami teljesen megfordítja a korábbi diszkontot.
A fordulat azért különösen jelentős, mert 2026 első két hónapjában az orosz energiabevételek közel 50 százalékkal csökkentek éves összevetésben. Ezeket a bevételeket ma már döntően az olaj után fizetett ásványkincs-kitermelési adó adja. A költségvetési hiány már az egész évre tervezett összeg több mint 90 százalékát elérte. Ez 2022 óta először helyezte valós nyomás alá az orosz büdzsét, a Reuters szerint Moszkva korábban legalább 10 százalékos kiadáscsökkentést fontolgatott. Most viszont a kormányzati tisztviselők már bizakodóak az áprilisi hiány kezelhetőségével kapcsolatban.
Vlagyimir Putyin hétfőn úgy fogalmazott, hogy az energiapiacok "új árazási valóság" felé mozdulnak el. Azt is felvetette, hogy újraindíthatják az Európába irányuló energiaexportot. Néhány órával később a Kreml "rendkívül eredményes beszélgetésről" számolt be Putyin és Donald Trump között. Később Trump maga is utalt rá, hogy bizonyos meg nem nevezett országokról feloldhatják a szankciókat az árak mérséklése érdekében. Egy nagy energiaipari vállalat tanulmánya arra figyelmeztetett, hogy az európai kormányok komoly nyomás alá kerülhetnek az orosz cseppfolyósított földgázra (LNG) vonatkozó tilalom elhalasztása miatt, ha a közel-keleti ellátási zavarok tartóssá válnak. Ez a fejlemény évekre visszavetné a Moszkva elszigetelésére irányuló törekvéseket - írja a Financial Times.
Elemzők szerint egy elhúzódó válság esetén Oroszországnak lehetősége van a kitermelés növelésére. Jelenleg napi 300 ezer hordóval az OPEC+-kvótája alatt termel. Becslések szerint rövid távon mintegy napi 400 ezer hordós tartalékkapacitással rendelkezik, bár ennek mozgósítása hónapokat vehet igénybe. Eközben a tengeren tárolt orosz olajkészletek mennyisége 11 millió hordóval, összesen 125 millió hordóra csökkent, ami a tartalékok gyors apadását mutatja. A jelenlegi piaci körülményeknek ugyanakkor még hónapokig fenn kell maradniuk ahhoz, hogy Moszkva teljesen kompenzálni tudja az év eleji bevételkieséseket.
