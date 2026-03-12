Rejtett költségek szakadhatnak a hazai vállalatok nyakába, ha nem készülnek fel

A webinárium során Nagy Áron és Fülöp Attila az EY partnerei beszélgettek a nemzetközi kereskedelem aktuális trendjeiről, vámkérdésről, fenntarthatóságról és felkészültségről. Elsőként szó volt az EU és a Mercosur országok közötti partnerségi megállapodásról, amely várhatóan 2026 májusában lép hatályba, és a vámok több mint 90 százalékát megszünteti, jelentős költségmegtakarítást eredményezve ezáltal a magyar exportőrök számára.
A Mercosur - amely Brazíliát, Argentínát, Paraguayt és Uruguayt foglalja magába - a világ hatodik legnagyobb gazdasága és az EU 10. legnagyobb kereskedelmi partnere. Az egyezmény különösen jelentős lehet az autóipar számára, ahol jelenleg 35 százalékos vám terheli a személygépkocsikat, de a gyógyszeripar (14%), a vegyipar (18%), valamint a gépipar és ruházati szektor is profitálhat belőle.
A kedvezmények igénybevételéhez azonban szigorú feltételeket kell teljesíteni. Az exportőröknek származási nyilatkozatot kell kiállítaniuk, amihez meg kell vizsgálniuk termékeiket, hogy megfelelnek-e a származási szabályoknak. A beszállítóknak is szerepük lesz: beszállítói nyilatkozatot kell adniuk az alapanyagok vonatkozásában. A helytelen igazolások jelentős kockázatokkal járnak: származási nyilatkozatonként akár 1 millió forintig terjedő bírság is kiszabható, ami nagyobb mennyiségű export esetén jelentős összeget jelenthet.
A webináriumon szóba került a vámérték és transzferár közötti kapcsolat is. Az Európai Bíróság két fontos ügyben - a Hamamatsu és a Tauritus esetekben - eltérő álláspontot foglalt el az év végi transzferár-kiigazítások vámértékre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A vámértékelési bizonytalanságok elkerülésére a cégek vámértékelési engedélyt kérhetnek a hatóságoktól, amellyel egy konkrét vámértékelési módszert hagyathatnak jóvá, így védve magukat a későbbi hatósági megállapításoktól.
Zöld kötelezettségek, amire ebben az évben készülhetnek a vállalatok
Nagy Áron és Fülöp Attila több zöld kötelezettséget is sorra vett, ami idéntől, vagy már idén is beavatkozást igényel a vállalatoktól, beszállítóktól, gyártóktól, annak érdekében, hogy ne érje őket felkészületlenül az új szabályoknak való megfelelés.
Erdőirtási rendelet: Az erdőirtási rendelet 2026. december 30-án lép hatályba (korábban 2025 vége lett volna ez a dátum), ami azt jelenti, hogy 2026. december 31-től már teljes mértékben meg kell felelni a követelményeknek. A rendelet értelmében csak akkor lehet a hatálya alá tartozó termékeket az EU területén importálni, forgalmazni vagy exportálni, ha igazolható, hogy azok erdőirtásmentesen készültek, és az előállító ország jogszabályaival összhangban állították elő őket. Minden termékről kellő gondossági nyilatkozatot kell kiállítani.
A március 5-én elfogadott kétoldalú védzáradékok lehetővé teszik, hogy egyetlen tagállam jelzése alapján is megszüntessék a kedvezményeket, ha azok sértik a mezőgazdasági érdekeket.
A szakértők hangsúlyozták azt is, hogy az Európai Bizottság adminisztratív egyszerűsítéseket is bevezetett – például egy nyilatkozat elegendő termékenkénti, és nem kell többször kiállítani –, valamint új szerepköröket hozott létre. A Bizottság továbbra is elkötelezett a szabályozás bevezetése mellett, sőt termékkör-bővítéseken is gondolkodik, mint például szappan és instant kávé esetében.
A szabálysértés súlyos következményekkel járhat,
az európai uniós árbevétel 4 százalékáig terjedő bírság, a bevétel elkobzása, valamint reputációs kockázat, mivel a szabálysértő cégeket közzéteheti honlapján a Bizottság.
Karbonvám: a karbonvám (CBAM) második, végleges fázisa 2026. január 1-jével indult el, és 2026-ra már be kell szerezni az új kibocsátási tanúsítványokat, ami pénzfizetési kötelezettséggel jár. Az omnibusz rendelet fontos változásokat épített be: új tömegalapú mentességi küszöbérték lett az évi 50 tonna, és eltörölték a 150 eurós értékhatárt.
Nagyon sok cég nem lépett az előkészületi időszakban, nem kalkulálták ki a beszerzési lánc vonatkozásában, hogy ez mekkora plusz költséget jelent nekik
– fogalmaztak az előadók. A költségek kétféleképpen hatnak: közvetlenül az importáló társaságokra a tanúsítványok megvásárlása és a karbonvám megfizetése miatt, valamint közvetetten a logisztikai szolgáltatási díjakon keresztül. Optimalizálási lehetőségek azonban léteznek: aktív feldolgozási vámengedély alkalmazása vagy vámraktár beiktatása révén, mivel a karbonvám az importáláshoz kapcsolódik, és vámfelfüggesztett állapotban nincs fizetési kötelezettség.
Csomagolási rendelet: gyakorlatilag minden termékkört érint, mivel mindegyik terméket csomagolják a társaságok. A rendelet szigorú műszaki és jelölési követelményeket határoz meg: meghatározza, milyen anyagok nem lehetnek a csomagolásban, és milyen újrafelhasználható aránynak kell lennie.
A kötelezettségek több lépcsőben lépnek hatályba 2026 augusztusától 2030-ig. Példaként említették az előadók a zsugorfóliát: "nagyon sok típusú zsugorfólia nem hozható majd forgalomba a rendelet hatálya alatt, mert olyan anyagból készül, amit a rendelet betilt." A változások jelentős költségnövekedéssel járhatnak:
új csomagolási gépek beszerzése, új alapanyagok kikísérletezése, amelyek drágábbak lehetnek, vagy akár alapanyaghiánnyal is járhatnak.
A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR): az EPR-díjak az elmúlt időszakban tovább nőttek, a bútorok esetében megduplázódtak, az akkumulátoroknál 60 százalékos emelés történt. Ez már a legtöbb gazdálkodó számára jelentős kötelezettség, amit ha egyszer megfizettek, nem lehet visszaigényelni, és utólag nehéz érvényesíteni a vevőkön.
"Nagyon fontos az értékesítési, beszerzési láncok átgondolása és ezeknek a nyomon követése, mert ez tényleg kihathat csomó mindenre, kockázatot is jelenthet, vagy megtakarításokat is jelenthet a cégek számára" – hangsúlyozták az előadók, akik szerint nagyon sok cégnél még mindig "ott hever a pénz az asztalon", ha ezeket a folyamatokat megfelelően végigviszik és optimalizálják, figyelembe véve az áfát, a vámot és a különböző fenntarthatósági szabályokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Rakéta csapott be az erbili támaszponton.
Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot
Megvalósul az a versenyképességi reform, amit hónapok óta az unió valódi kerékkötője minden erejével blokkolt.
A Morgan Stanley-t is elérte a magánhitel-lavina, egy szakértő szerint megduplázódhatnak a bedőlések
Növekszik az erősebb és gyengébb hitelek közötti szórás.
Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Sok háborút túléltek ezek a gépek, most Amerika végzett velük.
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Kiugró sikereket ért el az új fegyver.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Olajszállító tankereket támadtak meg.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Az ajatollah valószínűleg a lábán szenvedett sérülést.
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.