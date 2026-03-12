Rejtett költségek szakadhatnak a hazai vállalatok nyakába, ha nem készülnek fel

Az EU zöld kötelezettségei jelentős költségnövekedést és üzleti kockázatokat hozhatnak a magyar vállalatoknak 2026-tól, ezért már most érdemes felkészülni az erdőirtási rendelet, a karbonvám és a csomagolási szabályok változásaira – hangzott el az EY webináriumán, ahol a fenntarthatósági rendeletek mellett a nemzetközi kereskedelem aktuális trendjeiről, vámkérdésről is szó volt.

A webinárium során Nagy Áron és Fülöp Attila az EY partnerei beszélgettek a nemzetközi kereskedelem aktuális trendjeiről, vámkérdésről, fenntarthatóságról és felkészültségről. Elsőként szó volt az EU és a Mercosur országok közötti partnerségi megállapodásról, amely várhatóan 2026 májusában lép hatályba, és a vámok több mint 90 százalékát megszünteti, jelentős költségmegtakarítást eredményezve ezáltal a magyar exportőrök számára.

A Mercosur - amely Brazíliát, Argentínát, Paraguayt és Uruguayt foglalja magába - a világ hatodik legnagyobb gazdasága és az EU 10. legnagyobb kereskedelmi partnere. Az egyezmény különösen jelentős lehet az autóipar számára, ahol jelenleg 35 százalékos vám terheli a személygépkocsikat, de a gyógyszeripar (14%), a vegyipar (18%), valamint a gépipar és ruházati szektor is profitálhat belőle.

A kedvezmények igénybevételéhez azonban szigorú feltételeket kell teljesíteni. Az exportőröknek származási nyilatkozatot kell kiállítaniuk, amihez meg kell vizsgálniuk termékeiket, hogy megfelelnek-e a származási szabályoknak. A beszállítóknak is szerepük lesz: beszállítói nyilatkozatot kell adniuk az alapanyagok vonatkozásában. A helytelen igazolások jelentős kockázatokkal járnak: származási nyilatkozatonként akár 1 millió forintig terjedő bírság is kiszabható, ami nagyobb mennyiségű export esetén jelentős összeget jelenthet.

A webináriumon szóba került a vámérték és transzferár közötti kapcsolat is. Az Európai Bíróság két fontos ügyben - a Hamamatsu és a Tauritus esetekben - eltérő álláspontot foglalt el az év végi transzferár-kiigazítások vámértékre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A vámértékelési bizonytalanságok elkerülésére a cégek vámértékelési engedélyt kérhetnek a hatóságoktól, amellyel egy konkrét vámértékelési módszert hagyathatnak jóvá, így védve magukat a későbbi hatósági megállapításoktól.

Zöld kötelezettségek, amire ebben az évben készülhetnek a vállalatok

Nagy Áron és Fülöp Attila több zöld kötelezettséget is sorra vett, ami idéntől, vagy már idén is beavatkozást igényel a vállalatoktól, beszállítóktól, gyártóktól, annak érdekében, hogy ne érje őket felkészületlenül az új szabályoknak való megfelelés.

Erdőirtási rendelet: Az erdőirtási rendelet 2026. december 30-án lép hatályba (korábban 2025 vége lett volna ez a dátum), ami azt jelenti, hogy 2026. december 31-től már teljes mértékben meg kell felelni a követelményeknek. A rendelet értelmében csak akkor lehet a hatálya alá tartozó termékeket az EU területén importálni, forgalmazni vagy exportálni, ha igazolható, hogy azok erdőirtásmentesen készültek, és az előállító ország jogszabályaival összhangban állították elő őket. Minden termékről kellő gondossági nyilatkozatot kell kiállítani.

A március 5-én elfogadott kétoldalú védzáradékok lehetővé teszik, hogy egyetlen tagállam jelzése alapján is megszüntessék a kedvezményeket, ha azok sértik a mezőgazdasági érdekeket.

A szakértők hangsúlyozták azt is, hogy az Európai Bizottság adminisztratív egyszerűsítéseket is bevezetett – például egy nyilatkozat elegendő termékenkénti, és nem kell többször kiállítani –, valamint új szerepköröket hozott létre. A Bizottság továbbra is elkötelezett a szabályozás bevezetése mellett, sőt termékkör-bővítéseken is gondolkodik, mint például szappan és instant kávé esetében.

A szabálysértés súlyos következményekkel járhat,

az európai uniós árbevétel 4 százalékáig terjedő bírság, a bevétel elkobzása, valamint reputációs kockázat, mivel a szabálysértő cégeket közzéteheti honlapján a Bizottság.

Karbonvám: a karbonvám (CBAM) második, végleges fázisa 2026. január 1-jével indult el, és 2026-ra már be kell szerezni az új kibocsátási tanúsítványokat, ami pénzfizetési kötelezettséggel jár. Az omnibusz rendelet fontos változásokat épített be: új tömegalapú mentességi küszöbérték lett az évi 50 tonna, és eltörölték a 150 eurós értékhatárt.

Nagyon sok cég nem lépett az előkészületi időszakban, nem kalkulálták ki a beszerzési lánc vonatkozásában, hogy ez mekkora plusz költséget jelent nekik

– fogalmaztak az előadók. A költségek kétféleképpen hatnak: közvetlenül az importáló társaságokra a tanúsítványok megvásárlása és a karbonvám megfizetése miatt, valamint közvetetten a logisztikai szolgáltatási díjakon keresztül. Optimalizálási lehetőségek azonban léteznek: aktív feldolgozási vámengedély alkalmazása vagy vámraktár beiktatása révén, mivel a karbonvám az importáláshoz kapcsolódik, és vámfelfüggesztett állapotban nincs fizetési kötelezettség.

Csomagolási rendelet: gyakorlatilag minden termékkört érint, mivel mindegyik terméket csomagolják a társaságok. A rendelet szigorú műszaki és jelölési követelményeket határoz meg: meghatározza, milyen anyagok nem lehetnek a csomagolásban, és milyen újrafelhasználható aránynak kell lennie.

A kötelezettségek több lépcsőben lépnek hatályba 2026 augusztusától 2030-ig. Példaként említették az előadók a zsugorfóliát: "nagyon sok típusú zsugorfólia nem hozható majd forgalomba a rendelet hatálya alatt, mert olyan anyagból készül, amit a rendelet betilt." A változások jelentős költségnövekedéssel járhatnak:

új csomagolási gépek beszerzése, új alapanyagok kikísérletezése, amelyek drágábbak lehetnek, vagy akár alapanyaghiánnyal is járhatnak.

A kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR): az EPR-díjak az elmúlt időszakban tovább nőttek, a bútorok esetében megduplázódtak, az akkumulátoroknál 60 százalékos emelés történt. Ez már a legtöbb gazdálkodó számára jelentős kötelezettség, amit ha egyszer megfizettek, nem lehet visszaigényelni, és utólag nehéz érvényesíteni a vevőkön.

"Nagyon fontos az értékesítési, beszerzési láncok átgondolása és ezeknek a nyomon követése, mert ez tényleg kihathat csomó mindenre, kockázatot is jelenthet, vagy megtakarításokat is jelenthet a cégek számára" – hangsúlyozták az előadók, akik szerint nagyon sok cégnél még mindig "ott hever a pénz az asztalon", ha ezeket a folyamatokat megfelelően végigviszik és optimalizálják, figyelembe véve az áfát, a vámot és a különböző fenntarthatósági szabályokat.

