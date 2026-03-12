Új, átugorhatatlan reklámok jönnek a YouTube-ra

A Google évek óta aktívan küzd a reklámblokkolók ellen, mivel ezek komoly bevételkiesést okoznak mind a vállalatnak, mind a tartalomgyártóknak. A hivatalos, reklámmentes élményre a Premium előfizetés nyújt megoldást, ezt azonban sokan megkerülik nem hivatalos megoldásokkal.

A techóriás a prémium előfizetésre való átterelés érdekében egyre agresszívebbé teszi az ingyenes változat hirdetési stratégiáját. Ennek a folytatását láthatjuk a mostani lépésben.

A cég hirdetőknek szóló tájékoztatója szerint a mesterséges intelligenciájuk optimalizálja, hogy a 6 másodperces "bumper", a 15 másodperces sztenderd, vagy a 30 másodperces, átugorhatatlan tévés reklámformátumot használja egy-egy reklámhoz.

A videómegosztó egyébként platform rendelkezik egy olcsóbb, a hirdetések jelentős részét kiszűrő Lite nevű előfizetési csomaggal is. Ez a lehetőség azonban Magyarországon egyelőre nem elérhető.

