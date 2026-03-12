Változtatna szabályain az S&P, hogy bekerüljön a SpaceX az indexbe

A jelenlegi szabályok szerint az S&P 500-ba való bekerüléshez egy vállalatnak többek között legalább 22,7 milliárd dolláros piaci kapitalizációval kell rendelkeznie. Emellett amerikai székhelyűnek kell lennie, és legalább tizenkét hónapja tőzsdén jegyzett társaságként kell működnie. A végső döntést egy bizottság hozza meg. Más indexekkel ellentétben itt jelenleg nincs lehetőség gyorsított felvételi eljárásra.
Az indexszolgáltató most az érintettekkel egyeztetve vizsgálja, hogy lenne-e igény a gyakorlat megváltoztatására. Egyelőre nem született döntés, a módosítást pedig egy formális konzultációs időszaknak is meg kellene előznie.
A szabályváltozás rendkívüli horderejű lenne,
hiszen az S&P 500 az amerikai részvénypiac kapitalizációjának mintegy 80 százalékát lefedi. Ráadásul megközelítőleg 24 ezer milliárd dollárnyi befektetés kötődik hozzá. Az indexkövető alapok kötelesek megvásárolni az újonnan felvett részvényeket. Ez a SpaceX esetében hatalmas volumenű kényszervásárlást jelentene.
Elon Musk űripari és műholdas vállalata akár 1750 milliárd dolláros értékeltséggel léphetne tőzsdére, a kibocsátás során pedig akár 50 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhatna. Ezzel az értékkel a SpaceX az S&P 500 hatodik legnagyobb cége lenne. Megelőzné a Meta Platformsot és Musk másik vállalatát, a Teslát is. Csupán az Nvidia, az Apple, a Microsoft, az Amazon és az Alphabet maradna előtte.
A SpaceX nem az egyetlen nagy szereplő: az OpenAI és az Anthropic is tőzsdei bevezetést fontolgat, amelyre akár már idén sor kerülhet. Az indexszolgáltató szerint ha a tíz legnagyobb, kockázati tőkével finanszírozott amerikai vállalat tőzsdére lépne és bekerülne az S&P 500-ba, együttes súlyuk meghaladná az energiaszektor indexen belüli arányát, elérve a mintegy 4,5 százalékot.
Nem csak az S&P vizsgálja a szabályok módosítását. A Nasdaq szintén mérlegeli az újonnan bevezetett nagyvállalatok gyorsabb felvételét a Nasdaq 100 indexbe. A FTSE Russell pedig már el is indított egy konzultációt a jelentős tőzsdei bevezetések kezeléséről a Russell amerikai részvényindexeiben. A Reuters értesülései szerint a SpaceX a Nasdaq 100-ba való korai bekerülést szabta feltételül ahhoz, hogy a Nasdaq tőzsdén hajtsa végre a bevezetést.
