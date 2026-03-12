Váratlan bejelentés: elképesztő összeget önt Amerikára a német energiaóriás

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Az RWE 2031-ig 17 milliárd eurót fektet be az Egyesült Államokban. Ennek a programnak a középpontjában

15 gáztüzelésű erőműprojekt áll,

amelyek Arizonában, Texasban és a középnyugati államokban valósulnak meg. A gázerőművek tervezett összkapacitása 5 gigawatt, amelyből 3,5 gigawatt 2035-re készülhet el.

A vállalat emellett tovább bővíti az amerikai szél-, nap- és akkumulátoros energiatárolási portfólióját is. Az RWE amerikai jelenléte eddig kizárólag a megújuló energiaforrásokra korlátozódott, tengeri szélerőmű-projektjeit azonban tavaly politikai okok miatt felfüggesztette.

Az Egyesült Államok továbbra is a legfontosabb növekedési piacunk, nem utolsósorban a gyorsan növekvő villamosenergia-kereslet miatt

- mondta Markus Krebber, az RWE vezérigazgatója. A cég a rugalmas gázerőművekkel kívánja megerősíteni a pozícióját.

Az új beruházási terv jelentősen módosult az eredeti, 2030-ig szóló 55 milliárd eurós célösszeghez képest. A vállalat tavaly 10 milliárd euróval csökkentette a keretet, az amerikai politikai bizonytalanságra, valamint a hidrogénnel kapcsolatos óvatosabb kilátásokra hivatkozva. A beruházások helyett inkább egy 1,5 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot indítottak.

A német piacon az RWE 9 milliárd eurót szán gázerőművekre és akkumulátoros energiatárolókra. Emellett 7 milliárd eurót fektetnek be szárazföldi szél- és naperőművekbe az európai kulcspiacokon és Ausztráliában, valamint 2 milliárd eurót tengeri szélerőművekbe. A vállalat az üzleti átalakulás részeként fokozatosan kivonul a szénalapú energiatermelésből. Ennek eredményeként 2025-ben a megújuló energiaforrások már az összes termelés mintegy 41 százalékát adták.

