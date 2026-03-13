A Wallis Motor mostantól AutoWallis néven várja a vásárlókat

Az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletága Magyarországon, Csehországban és Szlovéniában is megkezdte az egységes AutoWallis márka bevezetését. Az átalakulás a BMW piacvezető hazai márkakereskedését, a Wallis Motort is érinti, amely mostantól AutoWallis néven várja ügyfeleit. A névváltás mellett a Hungária körúti szalon teljesen megújult a BMW saját Retail.NEXT globális koncepciója szerint, mely modern dizájnnal és tágas bemutatóterekkel várja a vásárlókat – derül ki az AutoWallis közleményéből.

A BMW Retail.NEXT koncepció a márka kereskedelmi tereinek teljes újragondolását. A megújult térben az autók bemutatása mellett a tanácsadás, az interaktív termékbemutatás és az ügyfélkiszolgálás új formái kerülnek a középpontba. A Hungária körúti szalon átalakítása is ennek a szemléletnek megfelelően valósult meg: a letisztult formavilág, a tágas bemutatóterek, valamint a személyre szabott konzultációs zónák segítik a 3 dimenziós konfigurációt és az új BMW modellek felfedezését.

A megújulás nemcsak a térben, hanem a márkában is megjelent:

a korábbi Wallis Motor mostantól AutoWallis néven működik tovább.

Az átnevezés egy átfogó régiós stratégia része, melynek keretében az AutoWallis 2026 folyamán egységes márkanév alatt működteti kiskereskedelmi hálózatát Magyarországon, Csehországban és Szlovéniában. Az integráció közel 60 értékesítési pontot érint a három ország 15 városában. A változás célja, hogy az AutoWallis még erősebben jelenjen meg a közép-kelet-európai autókereskedelmi és mobilitási piacon - közölte a cég.

Címlapkép forrása: AutoWallis