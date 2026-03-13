  • Megjelenítés
Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár
Üzlet

Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár

Portfolio
Az olajárak pénteken mérsékelten csökkentek, miután egy indiai tartályhajó biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok pedig több intézkedést is bejelentett a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A heti mérleg azonban így is jelentős áremelkedést mutat, mivel a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok továbbra is fennállnak.

Egy indiai lobogó alatt közlekedő olajszállító hajó elhagyta a Hormuzi-szoros keleti részét, fedélzetén Afrikába szánt benzinnel

– közölte pénteken egy indiai kormánytisztviselő.

A brent típusú kőolaj határidős jegyzése 100 dollár alá esett, 1,1 százalékos mínuszban áll, ám a heti emelkedés mértéke így is mintegy 8 százalékot tett ki. A WTI ára 1,6 százalékkal, 94,4 dollárra esett vissza, ami heti szinten nagyjából 4 százalékos pluszt jelent. Mindkét irányadó olajfajta csütörtökön 2022 augusztusa óta nem látott csúcsra ugrott.

brent0313111

Az olajárra nehezedő nyomást enyhíti, hogy az amerikai pénzügyminisztérium egy 30 napos engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi a tengeren rekedt orosz kőolaj és finomított termékek megvásárlását. Orosz becslések szerint az intézkedés mintegy 100 millió hordónyi nyersolajat érint. Elemzők szerint ugyanakkor ez nem teremt valódi többletkínálatot a piacon, a lépés csupán a kereskedelmi nehézségeket csökkenti, mivel az orosz olaj eddig is eljutott a végső felhasználókhoz.

Még több Üzlet

Most kiderül, hogy végzetesen lemaradt-e a céged a digitális versenyben

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Két légitársaság máris segítséget kért a közel-keleti konfliktus miatt

A washingtoni energiaügyi minisztérium emellett bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajkészletéből. Ezt a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálta, a szervezet összesen egy rekordszintű, 400 millió hordós készletfelszabadításról állapodott meg a tagállamaival, amelybe az amerikai hozzájárulás is beleszámít.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Bessent kimondta, amire sokan vártak: megkezdhetik a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility