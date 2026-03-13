Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár

Az olajárak pénteken mérsékelten csökkentek, miután egy indiai tartályhajó biztonságosan áthaladt a Hormuzi-szoroson, az Egyesült Államok pedig több intézkedést is bejelentett a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmak enyhítésére. A heti mérleg azonban így is jelentős áremelkedést mutat, mivel a közel-keleti konfliktus okozta ellátási zavarok továbbra is fennállnak.

Egy indiai lobogó alatt közlekedő olajszállító hajó elhagyta a Hormuzi-szoros keleti részét, fedélzetén Afrikába szánt benzinnel

– közölte pénteken egy indiai kormánytisztviselő.

A brent típusú kőolaj határidős jegyzése 100 dollár alá esett, 1,1 százalékos mínuszban áll, ám a heti emelkedés mértéke így is mintegy 8 százalékot tett ki. A WTI ára 1,6 százalékkal, 94,4 dollárra esett vissza, ami heti szinten nagyjából 4 százalékos pluszt jelent. Mindkét irányadó olajfajta csütörtökön 2022 augusztusa óta nem látott csúcsra ugrott.

Az olajárra nehezedő nyomást enyhíti, hogy az amerikai pénzügyminisztérium egy 30 napos engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi a tengeren rekedt orosz kőolaj és finomított termékek megvásárlását. Orosz becslések szerint az intézkedés mintegy 100 millió hordónyi nyersolajat érint. Elemzők szerint ugyanakkor ez nem teremt valódi többletkínálatot a piacon, a lépés csupán a kereskedelmi nehézségeket csökkenti, mivel az orosz olaj eddig is eljutott a végső felhasználókhoz.

A washingtoni energiaügyi minisztérium emellett bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajkészletéből. Ezt a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálta, a szervezet összesen egy rekordszintű, 400 millió hordós készletfelszabadításról állapodott meg a tagállamaival, amelybe az amerikai hozzájárulás is beleszámít.

Forrás: Reuters

