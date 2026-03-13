Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén
A Vincorion német védelmi ipari vállalat pénteken 17 euróban határozta meg részvényeinek kibocsátási árát a frankfurti tőzsdei bevezetése előtt, amivel a cég piaci értéke mintegy 850 millió euróra rúghat.
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés
Jelentősen növelte nyereségét tavaly az Uniqa Insurance Group, és 20 százalékkal magasabb osztalékot javasol részvényeseinek, mint tavaly. A díjbevételek, az adózás előtti eredmény és a nettó konszolidált profit egyaránt markáns emelkedést mutatott - közölte az osztrák biztosítócsoport.
Történelmi veszteségre szakad a Honda árfolyama
Komoly esést szenvedtek el a Honda részvényei a tokiói tőzsdén ma reggel, miután a vállalat veszteséges évet prognosztizál egy jelentős leírás miatt, ami közel 70 éves tőzsdei története során az első veszteséges év lehet a nettó eredmény tekintetében. A japán autógyártó részvényei 5,6 százalékos csökkenéssel zártak.
Nyugszik az olajpiac
Az elmúlt napok vad mozgásai után ma reggel mérsékelt elmozdulások látszanak az olaj piacán, de a brent továbbra is 100 dollár felett tartózkodik: jelenleg 100,3 dolláron áll, 0,2 százalékos mínuszban, a WTI pedig 95,2 dolláron jár, ami 0,6 százalékos esés.
Washington igyekszik nyugtatni az olajpiacokat, Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy 30 napos engedélyt adtak ki a tengeren rekedt orosz kőolaj és kőolajtermékek megvásárlására és azt is közölte, hogy a lehető leghamarabb megkezdik a hajók kíséretét a haditengerészettel a Hormuzi-szorosban. Emellett az amerikai energiaügyi minisztérium közölte, hogy 172 millió hordónyi olajat szabadít fel stratégiai kőolajkészleteiből.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,7 százalékot esett.
- Az olajár nagyot emelkedett a csütörtöki kereskedésben, a brent 2022 augusztusa óta először 100 dollár felett zárt, ami az inflációs félelmeket erősíti, ezzel együtt pedig a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat rontja. Júniusra már nem is várnak kamatcsökkentést a piacok, csak legkorábban decemberre.
- Az ázsiai tőzsdéket is megütötték ma reggel, a Nikkei 1,2 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,5 százalékos mínuszban áll, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.
- Az európai tőzsdéken minimális emelkedés jöhet a határidős indexek állása alapján, a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek szintén kisebb felpattanást vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor ez az adat is még a háború előtti inflációs környezetet tükrözi, így a piacok inkább arra figyelnek majd, milyen inflációs pályán volt az amerikai gazdaság az energiapiaci ütések előtt. Ugyanekkor jelenik meg a tartós cikkek rendelésállománya és a negyedik negyedéves GDP-adat frissítése is. A hetet a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexének márciusi értéke zárja, amely már részben tükrözheti a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci drágulás hatását az amerikai háztartások várakozásaira.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 677,85
|-1,6%
|-2,7%
|-5,6%
|-2,9%
|12,9%
|42,4%
|S&P 500
|6 672,62
|-1,5%
|-2,3%
|-2,3%
|-2,5%
|19,2%
|69,2%
|Nasdaq
|24 533,58
|-1,7%
|-1,9%
|-0,6%
|-2,8%
|25,2%
|89,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|54 452,96
|-1,0%
|-1,5%
|-5,5%
|8,2%
|47,9%
|83,2%
|Hang Seng
|25 716,76
|-0,7%
|1,6%
|-4,9%
|0,3%
|9,0%
|-10,5%
|CSI 300
|4 687,56
|-0,4%
|0,9%
|-0,7%
|1,2%
|19,4%
|-8,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 589,65
|-0,2%
|-0,9%
|-5,1%
|-3,7%
|4,0%
|62,7%
|CAC
|7 984,44
|-0,7%
|-0,8%
|-4,3%
|-2,0%
|-0,1%
|32,0%
|FTSE
|10 305,15
|-0,5%
|-1,0%
|-0,9%
|3,8%
|20,7%
|52,4%
|FTSE MIB
|44 456,18
|-0,7%
|-0,3%
|-3,8%
|-1,1%
|16,1%
|84,4%
|IBEX
|17 139,9
|-1,2%
|-0,6%
|-4,2%
|-1,0%
|33,9%
|98,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 028,6
|-0,5%
|-2,5%
|-6,3%
|9,9%
|40,2%
|179,2%
|ATX
|5 348,99
|-1,6%
|-1,6%
|-6,2%
|0,4%
|27,4%
|69,4%
|PX
|2 544,94
|-1,7%
|-3,0%
|-6,2%
|-5,2%
|26,5%
|136,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 500
|-3,0%
|-6,5%
|-13,3%
|1,1%
|45,2%
|164,7%
|Mol
|3 922
|4,4%
|5,1%
|2,7%
|33,4%
|40,4%
|76,7%
|Richter
|11 810
|0,9%
|1,2%
|0,4%
|19,7%
|14,7%
|39,6%
|Magyar Telekom
|2 050
|-0,7%
|-4,9%
|4,0%
|14,4%
|25,0%
|400,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|95,61
|10,1%
|18,2%
|51,6%
|67,0%
|41,3%
|45,7%
|Brent
|101,25
|9,7%
|18,5%
|49,7%
|66,4%
|42,0%
|46,1%
|Arany
|5 128,58
|-0,8%
|0,9%
|3,4%
|18,6%
|74,8%
|199,8%
|Devizák
|EURHUF
|390,7750
|1,0%
|0,8%
|3,4%
|1,8%
|-2,2%
|6,6%
|USDHUF
|339,1408
|1,4%
|1,3%
|6,6%
|3,7%
|-7,3%
|10,4%
|GBPHUF
|454,8650
|1,2%
|1,9%
|4,6%
|3,2%
|-4,3%
|6,4%
|EURUSD
|1,1523
|-0,4%
|-0,5%
|-3,1%
|-1,9%
|5,5%
|-3,5%
|USDJPY
|158,8350
|0,0%
|0,8%
|4,1%
|1,3%
|7,1%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3349
|-0,4%
|0,2%
|-2,2%
|-0,8%
|2,9%
|-3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 529
|0,5%
|-0,5%
|6,5%
|-20,5%
|-15,7%
|23,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|1,0%
|3,1%
|3,9%
|2,1%
|-1,5%
|159,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|0,1%
|3,1%
|6,1%
|1,5%
|1,5%
|-980,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,19
|0,6%
|6,4%
|8,6%
|4,7%
|-0,1%
|160,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
