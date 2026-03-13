Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Az elmúlt napok vad mozgásai után ma reggel mérsékelt elmozdulások látszanak az olaj piacán, de a brent továbbra is 100 dollár felett tartózkodik: jelenleg 100,3 dolláron áll, 0,2 százalékos mínuszban, a WTI pedig 95,2 dolláron jár, ami 0,6 százalékos esés.

Washington igyekszik nyugtatni az olajpiacokat, Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy 30 napos engedélyt adtak ki a tengeren rekedt orosz kőolaj és kőolajtermékek megvásárlására és azt is közölte, hogy a lehető leghamarabb megkezdik a hajók kíséretét a haditengerészettel a Hormuzi-szorosban. Emellett az amerikai energiaügyi minisztérium közölte, hogy 172 millió hordónyi olajat szabadít fel stratégiai kőolajkészleteiből.