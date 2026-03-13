  • Megjelenítés
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár
Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Portfolio
Elhúzódó iráni háborúra kezdenek készülni a befektetők, ami a gazdasági növekedési kilátásokat rontja, a magas olajár az inflációs kockázatokat erősíti, ez pedig a Fed kamatcsökkentéseit is elodázhatja, erre estek csütörtökön az amerikai tőzsdék, a Dow idei mélypontján zárt, és ma reggel az ázsiai piacokon is mínuszokat látni. A határidős indexek állása alapján Európában ma egy minimális felpattanással kezdődhet a nap, az olajár most épp alig mozdul a tegnapi jelentősebb emelkedés után, amikor 2022 augusztusa óta először 100 dollár felett zárt a brent.
100 dollár felett maradt a brent

Újra emelkedik az olajár, a WTI és a brent 1,2 százalékos pluszban áll, 96,9, illetve 101,8 dolláron.

brent100felett
Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén

A Vincorion német védelmi ipari vállalat pénteken 17 euróban határozta meg részvényeinek kibocsátási árát a frankfurti tőzsdei bevezetése előtt, amivel a cég piaci értéke mintegy 850 millió euróra rúghat.

Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés

Jelentősen növelte nyereségét tavaly az Uniqa Insurance Group, és 20 százalékkal magasabb osztalékot javasol részvényeseinek, mint tavaly. A díjbevételek, az adózás előtti eredmény és a nettó konszolidált profit egyaránt markáns emelkedést mutatott - közölte az osztrák biztosítócsoport.

Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés
Történelmi veszteségre szakad a Honda árfolyama

Komoly esést szenvedtek el a Honda részvényei a tokiói tőzsdén ma reggel, miután a vállalat veszteséges évet prognosztizál egy jelentős leírás miatt, ami közel 70 éves tőzsdei története során az első veszteséges év lehet a nettó eredmény tekintetében. A japán autógyártó részvényei 5,6 százalékos csökkenéssel zártak.

hondamotor
Nyugszik az olajpiac

Az elmúlt napok vad mozgásai után ma reggel mérsékelt elmozdulások látszanak az olaj piacán, de a brent továbbra is 100 dollár felett tartózkodik: jelenleg 100,3 dolláron áll, 0,2 százalékos mínuszban, a WTI pedig 95,2 dolláron jár, ami 0,6 százalékos esés.

wtiarfolyma

Washington igyekszik nyugtatni az olajpiacokat, Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentette, hogy 30 napos engedélyt adtak ki a tengeren rekedt orosz kőolaj és kőolajtermékek megvásárlására és azt is közölte, hogy a lehető leghamarabb megkezdik a hajók kíséretét a haditengerészettel a Hormuzi-szorosban. Emellett az amerikai energiaügyi minisztérium közölte, hogy 172 millió hordónyi olajat szabadít fel stratégiai kőolajkészleteiből.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,7 százalékot esett.
  • Az olajár nagyot emelkedett a csütörtöki kereskedésben, a brent 2022 augusztusa óta először 100 dollár felett zárt, ami az inflációs félelmeket erősíti, ezzel együtt pedig a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat rontja. Júniusra már nem is várnak kamatcsökkentést a piacok, csak legkorábban decemberre.
  • Az ázsiai tőzsdéket is megütötték ma reggel, a Nikkei 1,2 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,5 százalékos mínuszban áll, míg a Shanghai Composite 0,2 százalékot esett.
  • Az európai tőzsdéken minimális emelkedés jöhet a határidős indexek állása alapján, a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,3 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek szintén kisebb felpattanást vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,33 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét egyik legfontosabb publikációja ma délután érkezik az Egyesült Államokból: a személyi kiadások statisztikája és az úgynevezett PCE infláció. Ez a Federal Reserve által leginkább figyelt inflációs mutató, ezért a monetáris politika szempontjából kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor ez az adat is még a háború előtti inflációs környezetet tükrözi, így a piacok inkább arra figyelnek majd, milyen inflációs pályán volt az amerikai gazdaság az energiapiaci ütések előtt. Ugyanekkor jelenik meg a tartós cikkek rendelésállománya és a negyedik negyedéves GDP-adat frissítése is. A hetet a Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexének márciusi értéke zárja, amely már részben tükrözheti a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci drágulás hatását az amerikai háztartások várakozásaira.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 67,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 677,85 -1,6% -2,7% -5,6% -2,9% 12,9% 42,4%
S&P 500 6 672,62 -1,5% -2,3% -2,3% -2,5% 19,2% 69,2%
Nasdaq 24 533,58 -1,7% -1,9% -0,6% -2,8% 25,2% 89,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 54 452,96 -1,0% -1,5% -5,5% 8,2% 47,9% 83,2%
Hang Seng 25 716,76 -0,7% 1,6% -4,9% 0,3% 9,0% -10,5%
CSI 300 4 687,56 -0,4% 0,9% -0,7% 1,2% 19,4% -8,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 589,65 -0,2% -0,9% -5,1% -3,7% 4,0% 62,7%
CAC 7 984,44 -0,7% -0,8% -4,3% -2,0% -0,1% 32,0%
FTSE 10 305,15 -0,5% -1,0% -0,9% 3,8% 20,7% 52,4%
FTSE MIB 44 456,18 -0,7% -0,3% -3,8% -1,1% 16,1% 84,4%
IBEX 17 139,9 -1,2% -0,6% -4,2% -1,0% 33,9% 98,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 028,6 -0,5% -2,5% -6,3% 9,9% 40,2% 179,2%
ATX 5 348,99 -1,6% -1,6% -6,2% 0,4% 27,4% 69,4%
PX 2 544,94 -1,7% -3,0% -6,2% -5,2% 26,5% 136,2%
Magyar blue chipek              
OTP 35 500 -3,0% -6,5% -13,3% 1,1% 45,2% 164,7%
Mol 3 922 4,4% 5,1% 2,7% 33,4% 40,4% 76,7%
Richter 11 810 0,9% 1,2% 0,4% 19,7% 14,7% 39,6%
Magyar Telekom 2 050 -0,7% -4,9% 4,0% 14,4% 25,0% 400,0%
Nyersanyagok              
WTI 95,61 10,1% 18,2% 51,6% 67,0% 41,3% 45,7%
Brent 101,25 9,7% 18,5% 49,7% 66,4% 42,0% 46,1%
Arany 5 128,58 -0,8% 0,9% 3,4% 18,6% 74,8% 199,8%
Devizák              
EURHUF 390,7750 1,0% 0,8% 3,4% 1,8% -2,2% 6,6%
USDHUF 339,1408 1,4% 1,3% 6,6% 3,7% -7,3% 10,4%
GBPHUF 454,8650 1,2% 1,9% 4,6% 3,2% -4,3% 6,4%
EURUSD 1,1523 -0,4% -0,5% -3,1% -1,9% 5,5% -3,5%
USDJPY 158,8350 0,0% 0,8% 4,1% 1,3% 7,1% 45,7%
GBPUSD 1,3349 -0,4% 0,2% -2,2% -0,8% 2,9% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 529 0,5% -0,5% 6,5% -20,5% -15,7% 23,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 1,0% 3,1% 3,9% 2,1% -1,5% 159,9%
10 éves német állampapírhozam 2,9 0,1% 3,1% 6,1% 1,5% 1,5% -980,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,19 0,6% 6,4% 8,6% 4,7% -0,1% 160,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

Váratlanul tűz ütött ki az Egyesült Államok Gerald R. Ford hordozóján. Washington szerint nem harci cselekmény miatt csaptak fel a lángok. Az amerikai flotta a jelentések szerint kész kíséretet biztosítani a Hormuzi szoroson áthaladó tankereknek, Irán viszont továbbra is lő mindenre a Közel-Keleten: amerikai és európai bázisokra, Izraelre, az Öböl-államokra, energetikai infrastruktúrára és hajóforgalomra is. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken

