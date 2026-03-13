  • Megjelenítés
Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén
A Vincorion német védelmi ipari vállalat pénteken 17 euróban határozta meg részvényeinek kibocsátási árát a frankfurti tőzsdei bevezetése előtt, amivel a cég piaci értéke mintegy 850 millió euróra rúghat.

A katonai és légiközlekedési platformokhoz generátorokat, valamint mechatronikai rendszereket gyártó vállalat legfeljebb 20,3 millió részvényt kínál a befektetőknek, a papírokat teljes egészében a többségi tulajdonos, a Star Capital értékesíti. Az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) teljes mérete így megközelítőleg 345 millió eurót érhet el.

A Vincorion múlt héten jelentette be tőzsdei bevezetési szándékát. Ekkor azt is közölte, hogy a Fidelity International, az Invesco és a T. Rowe Price kiemelt befektetőként összesen mintegy 105 millió euró értékben vállalt garantált részvényjegyzést.

A jegyzési időszak 2026. március 16-án indul,

a részvényekkel pedig március 20-án kezdődik meg a kereskedés a Frankfurti Értéktőzsdén.

A kibocsátásból befolyó teljes bevétel a Star Capitalhoz kerül. A Vincorion és a meglévő részvényesek eközben egy 180 napos értékesítési tilalomban (lock-up periódusban) állapodtak meg.

