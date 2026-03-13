Hatalmas átrendeződés Elon Musk cégénél: megindult a tömeges menekülés, alig maradt valaki a vezetőségből

Újabb elbocsátási hullám söpört végig Elon Musk mesterségesintelligencia-vállalatán, az xAI-on. A társalapítók többsége már távozott, így a cég a tervezett tőzsdei bevezetés előtt komoly belső válsággal küzd.

A Financial Times pénteki értesülései szerint Musk elégedetlen volt az xAI szoftverfejlesztési részlegének teljesítményével. Emiatt a múlt hónapban átszervezte a cég vezetését. A SpaceX-szel való egyesülést követően – amellyel egy 1250 milliárd dolláros vállalatbirodalmat hozott létre – a Tesla és a SpaceX munkatársait küldte az xAI-hoz. A feladatuk a működés átvilágítása volt. ú

A belső ellenőrök több alkalmazottat is elbocsátottak, miután a munkájukat nem találták megfelelőnek.

A társalapítók közül Csang Kuotung, az xAI Imagine csapatának vezetője közölte kollégáival a távozását. Ennek előzménye az volt, hogy Musk őt hibáztatta a kódgeneráló szoftver problémáiért, és visszavonta a főbb hatásköreit. Csang csütörtökön az X-en is megerősítette a kilépését. A héten egy másik társalapító, Taj Cehang is otthagyta a céget. A lap szerint a 2023 márciusában indult xAI tizenkét eredeti alapítójából mindössze ketten maradtak.

Az xAI dolgozói a Financial Timesnak arra panaszkodtak, hogy az állandó átszervezések rombolják a morált. Emellett a cég fejlődését is akadályozzák. A kutatók továbbra is sorra távoznak a vállalattól. Egyesek a Musk által elvárt "extrém" munkatempó miatti kiégésre hivatkoznak. Másokat a versenytársaktól kapott kedvezőbb ajánlatok csábítanak el.

A helyzetet jól jellemzi, hogy az xAI toborzással foglalkozó szakemberei most olyan jelölteket is kedvezőbb feltételekkel keresnek meg újra, akiket korábban már elutasítottak. Musk pénteken az X-en maga is beismerte a hibát:

Sok tehetséges embert utasítottunk el az elmúlt években, akik még interjúra sem jutottak el. Elnézést kérek.

Hozzátette, hogy újra felveszik a kapcsolatot az ígéretes jelöltekkel. A toborzási erőfeszítések részeként az xAI csütörtökön leigazolta Andrew Milichet és Jason Ginsberget a Cursor nevű, kódgenerálással foglalkozó startuptól.

