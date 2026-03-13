Megkongatták a vészharangot: egyre jobban begyűrűzik az európai iparba az iráni háború hatása

A német vegyipari szövetség (VCI) szerint súlyos a helyzet, a növekvő költségek mellett

a létfontosságú nyersanyagokat és intermediereket szállító globális hajózási útvonalak akadozása tovább fokozza az ágazatra nehezedő nyomást.

Mindez egy újabb ipari lassulás rémét vetíti előre a kontinens ipari központjában. Wolfgang Große Entrup, a VCI főigazgatója a konfliktusból eredő egyre súlyosabb ár- és ellátási sokkról beszélt. Hozzátette: minél tovább tart a háború, annál súlyosabbak lesznek a gazdasági következmények.

Az iparágat több irányból szorítja a válság. Ez a szektor számos ágazat, többek között az autógyártás, a gyógyszeripar és a mezőgazdaság alapanyag-ellátását biztosítja. Az európai gázárak a háború kitörése óta több mint 50 százalékkal ugrottak meg, ami meghatározó az ammónia- és a nitrogénműtrágya-gyártásban. Emellett az ázsiai intermedierek szállítása is akadozik, ami közvetlenül fenyegeti a németországi gyártósorok működését.

Az ázsiai petrolkémiai vállalatok a nafta szűkülő kínálata miatt csökkentették a termelésüket. Ez a kőolajszármazék nélkülözhetetlen a műanyagok, az oldószerek és más vegyipari alapanyagok előállításához. A helyzet tovább súlyosbítja az ellátási lánc további szakaszain tapasztalható fennakadásokat. Ezzel egy olyan öngerjesztő folyamat indult el, amelyben az emelkedő árak és a csökkenő árukínálat egymást erősítve terjednek át más ágazatokra is.

A VCI több mint 1900 vállalatot képvisel a vegyipar, a gyógyszeripar és a kapcsolódó szektorok területén. A nagyvállalatok, mint a BASF, a Bayer és az Evonik Industries mellett több száz kis- és középvállalkozás is a tagok közé tartozik, és összesen mintegy 480 ezer embert foglalkoztat Németországban. Mivel az ország egyik legnagyobb ipari exportszektoráról van szó, a szektor állapota hagyományosan az egész európai gazdaság egészségének iránymutatójaként szolgál.

