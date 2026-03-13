  • Megjelenítés
Megtörtént a történelmi áttörés: zöld utat kapott a beültethető agyi chip
Megtörtént a történelmi áttörés: zöld utat kapott a beültethető agyi chip

Portfolio
Kína első alkalommal adott forgalomba hozatali engedélyt egy invazív agy-számítógép interfész (BCI) eszközre. Ez a lépés fontos szabályozási mérföldkő a kínai startupok számára, ezek a vállalatok az Elon Musk által támogatott Neuralinkhoz hasonló amerikai cégekkel kívánnak versenyezni ezen a csúcstechnológiai területen - írja a Bloomberg.
A kínai gyógyszerfelügyelet pénteken jelentette be, hogy

a sanghaji Neuracle Technology megkapta a forgalomba hozatali engedélyt egy új agyimplantátumra.

Ezt a gerincvelő-sérülés miatt részlegesen lebénult felnőtt betegek kezelésére fejlesztették ki. A klinikai vizsgálatok során az eszköz segített a pácienseknek abban, hogy javítsák a kezük fogó- és szorítóképességét.

A Neuracle harminchat betegen tesztelt rendszere egy beültetett agyi szenzorból, egy robotkesztyűből, sebészeti eszközökből, egy agyi jeleket dekódoló algoritmusból, valamint orvosi tesztelő- és klinikai menedzsmentszoftverből áll. Fontos korlát ugyanakkor, hogy az engedély kizárólag olyan páciensekre vonatkozik, akiknek a felkarjában még maradt valamennyi mozgásfunkció. Ez jóval szűkebb alkalmazási kört jelent a fejlettebb implantátumokhoz képest. Utóbbiak segítségével ugyanis a teljesen lebénult betegek már internetezni, e-mailezni vagy akár videójátékozni is képesek. Az eltérés részben abból adódik, hogy a Neuracle implantátuma kevesebb jelérzékelő csatornával rendelkezik, és az agy legkülső burkának felszínére helyezik, nem pedig a mélyebb rétegekbe.

A kínai állam komoly stratégiai jelentőséget tulajdonít az agy-számítógép interfészeknek, a legújabb ötéves tervben ez a technológia a hat kiemelt jövőipari ágazat egyikeként szerepel. A kormányzat célul tűzte ki, hogy az évtized végére világvezető vállalatokat neveljen ki ezen a területen, emellett ígéretet tettek a szabályozási eljárások egyszerűsítésére, valamint a finanszírozási és támogatási irányelvek mielőbbi kidolgozására is.

Az engedély bejelentése a hongkongi tőzsdén is éreztette a hatását. Több, BCI-technológiákhoz köthető vállalat részvényárfolyama több mint tíz százalékot ugrott. Köztük volt a Szanpo Hospital Management, az Innovation Medical Management és a Nancsing Panda Electronics is.

A globális befektetési verseny is egyre fokozódik. A sanghaji StairMed Technology a héten zárta le 500 millió jüanos (mintegy 72,6 millió dolláros) tőkebevonási körét, amelyet az Alibaba vezetett. A cég a Neuralinkéhez hasonló agyi chipre indított klinikai vizsgálatot, és idén további negyven páciens esetében tervez beültetést. A csengdui Gestala Technology egy 150 millió jüanos magvető tőkebevonási kört jelentett be. Ez a vállalat a Sam Altman-féle Merge Labshez hasonló megközelítésen dolgozik. Eközben az Egyesült Államokban a Science Corp. nemrégiben 230 millió dollárnyi tőkét vont be. Ezt az összeget a vakság kezelésére szolgáló implantátumának piacra dobására, valamint további agyi eszközök fejlesztésére fordítják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

