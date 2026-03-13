  • Megjelenítés
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés

Portfolio
Jelentősen növelte nyereségét tavaly az Uniqa Insurance Group, és 20 százalékkal magasabb osztalékot javasol részvényeseinek, mint tavaly. A díjbevételek, az adózás előtti eredmény és a nettó konszolidált profit egyaránt markáns emelkedést mutatott - közölte az osztrák biztosítócsoport.
A Uniqa bruttó díjbevétele 2025-ben 8,2 százalékkal, 8,36 milliárd euróra nőtt. A növekedés motorja elsősorban

  • a vagyonbiztosítási üzletág volt, amely 10 százalékos bővülést ért el,
  • az egészségbiztosítási ágazat 6,3,
  • az életbiztosítási pedig 5,1 százalékkal gyarapodott.

Az osztrák piacon 4,8 százalékos díjnövekedést mértek, a nemzetközi szegmens azonban ennél jóval dinamikusabban, 9,8 százalékkal bővült.

Az adózás előtti eredmény 16,9 százalékos emelkedéssel 516,4 millió euróra ugrott, a nettó konszolidált nyereség pedig 22,2 százalékkal 424,8 millió euróra nőtt. A javulás legfőbb hajtóereje a kombinált hányad további csökkenése volt, amely 91,7 százalékon állt. Ehhez a természeti katasztrófák szinte teljes elmaradása is hozzájárult.

A sajáttőke-arányos nyereségesség 12,4-ről 14,3 százalékra emelkedett.

A biztosítástechnikai eredmény 560,5 millióról 710,8 millió euróra javult. A nettó befektetési eredmény eközben 798,8 millió eurót tett ki.

A Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató 2025 végén mintegy 275 százalékon állt, szemben az egy évvel korábbi 264 százalékkal. .

Andreas Brandstetter vezérigazgató szerint a 2025-ös év a "UNIQA 3.0 – Growing Impact 2025–2028" stratégiai program kiváló nyitánya volt. A csoport a tervezettnél gyorsabban halad, és egy évvel megelőzi az eredeti ütemtervet. Ennek nyomán a biztosító már tavaly felfelé módosította stratégiai pénzügyi céljait. A lépést elsősorban a vagyonbiztosítási ágazat gyorsuló jövedelmezősége és dinamikus növekedése indokolta.

A biztosító 20 százalékos osztalékemelést javasol. A 2026. június 9-i közgyűlésen részvényenként 0,72 eurós kifizetésről szavazhatnak a részvényesek. Ez az érték megfelel az 50-60 százalékos célzott osztalékkifizetési rátának.

A 2026-os üzleti évre az Uniqa 540-570 millió eurós adózás előtti eredménnyel számol.

