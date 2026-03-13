Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés

A Uniqa bruttó díjbevétele 2025-ben 8,2 százalékkal, 8,36 milliárd euróra nőtt. A növekedés motorja elsősorban
- a vagyonbiztosítási üzletág volt, amely 10 százalékos bővülést ért el,
- az egészségbiztosítási ágazat 6,3,
- az életbiztosítási pedig 5,1 százalékkal gyarapodott.
Az osztrák piacon 4,8 százalékos díjnövekedést mértek, a nemzetközi szegmens azonban ennél jóval dinamikusabban, 9,8 százalékkal bővült.
Az adózás előtti eredmény 16,9 százalékos emelkedéssel 516,4 millió euróra ugrott, a nettó konszolidált nyereség pedig 22,2 százalékkal 424,8 millió euróra nőtt. A javulás legfőbb hajtóereje a kombinált hányad további csökkenése volt, amely 91,7 százalékon állt. Ehhez a természeti katasztrófák szinte teljes elmaradása is hozzájárult.
A sajáttőke-arányos nyereségesség 12,4-ről 14,3 százalékra emelkedett.
A biztosítástechnikai eredmény 560,5 millióról 710,8 millió euróra javult. A nettó befektetési eredmény eközben 798,8 millió eurót tett ki.
A Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató 2025 végén mintegy 275 százalékon állt, szemben az egy évvel korábbi 264 százalékkal. .
Andreas Brandstetter vezérigazgató szerint a 2025-ös év a "UNIQA 3.0 – Growing Impact 2025–2028" stratégiai program kiváló nyitánya volt. A csoport a tervezettnél gyorsabban halad, és egy évvel megelőzi az eredeti ütemtervet. Ennek nyomán a biztosító már tavaly felfelé módosította stratégiai pénzügyi céljait. A lépést elsősorban a vagyonbiztosítási ágazat gyorsuló jövedelmezősége és dinamikus növekedése indokolta.
A biztosító 20 százalékos osztalékemelést javasol. A 2026. június 9-i közgyűlésen részvényenként 0,72 eurós kifizetésről szavazhatnak a részvényesek. Ez az érték megfelel az 50-60 százalékos célzott osztalékkifizetési rátának.
A 2026-os üzleti évre az Uniqa 540-570 millió eurós adózás előtti eredménnyel számol.
Címlapkép forrása: Portfolio
Ez lehet az amerikai légierő első harci vesztesége az Irán elleni háborúban - Oda egy KC-135-ös
Iraki milícia állítja: leszedtek egy utántöltőt.
Vigyázó szemünket a panelekre vessük! – Vajon már a fordulatot jelzi a lakáspiaci indikátor?
Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és Ingatlanpont elemzőjének szakértői cikke.
Kiszivárgott a titkos európai tanácskozás: a legrosszabbtól tartanak a hírszerzők, nukleáris fegyverek is előkerülhetnek a háborúban
Donald Trump súlyos veszélybe sodorta Európát a legújabb titkosszolgálati jelentések szerint.
Kiderült, miért nem lép a Hezbollah ellen Libanon: Izraelben ennek nem fognak örülni
Hiába akar lépni a kormány, ha a hadsereg tehetetlen.
Az oroszok elárulták, mennyi olajra függesztették most fel az amerikai szankciókat
A lépssel globális energiapiacok stabilizálása lenne a célja Amerikának.
Mindent megtettek, hogy kilépjenek az EU-ból, ami akkora katasztrófa lett, hogy már a küszöb alatt folynának vissza
Nagy-Britannia új mosolyhadjáratot indít, lényegében már az Európai Unió pszeudo-tagjai lennének.
Már most durván drágul a csomagszállítás az iráni háború miatt, elszállhatnak az árak Európában
A légi szállítmányozás díjai elszálltak.
Európai katonákra támadtak a közel-keleti harcokban
Az olaszok után a franciák is kaptak a drónokból.
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.