Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés

Jelentősen növelte nyereségét tavaly az Uniqa Insurance Group, és 20 százalékkal magasabb osztalékot javasol részvényeseinek, mint tavaly. A díjbevételek, az adózás előtti eredmény és a nettó konszolidált profit egyaránt markáns emelkedést mutatott - közölte az osztrák biztosítócsoport.

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A Uniqa bruttó díjbevétele 2025-ben 8,2 százalékkal, 8,36 milliárd euróra nőtt. A növekedés motorja elsősorban

a vagyonbiztosítási üzletág volt, amely 10 százalékos bővülést ért el,

az egészségbiztosítási ágazat 6,3,

az életbiztosítási pedig 5,1 százalékkal gyarapodott.

Az osztrák piacon 4,8 százalékos díjnövekedést mértek, a nemzetközi szegmens azonban ennél jóval dinamikusabban, 9,8 százalékkal bővült.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 16. Ötszörös hatékonyság és világszínvonalú növekedés: így látják most Bécsből a biztosítási piacot

Az adózás előtti eredmény 16,9 százalékos emelkedéssel 516,4 millió euróra ugrott, a nettó konszolidált nyereség pedig 22,2 százalékkal 424,8 millió euróra nőtt. A javulás legfőbb hajtóereje a kombinált hányad további csökkenése volt, amely 91,7 százalékon állt. Ehhez a természeti katasztrófák szinte teljes elmaradása is hozzájárult.

A sajáttőke-arányos nyereségesség 12,4-ről 14,3 százalékra emelkedett.

A biztosítástechnikai eredmény 560,5 millióról 710,8 millió euróra javult. A nettó befektetési eredmény eközben 798,8 millió eurót tett ki.

A Szolvencia II szerinti tőkemegfelelési mutató 2025 végén mintegy 275 százalékon állt, szemben az egy évvel korábbi 264 százalékkal. .

Andreas Brandstetter vezérigazgató szerint a 2025-ös év a "UNIQA 3.0 – Growing Impact 2025–2028" stratégiai program kiváló nyitánya volt. A csoport a tervezettnél gyorsabban halad, és egy évvel megelőzi az eredeti ütemtervet. Ennek nyomán a biztosító már tavaly felfelé módosította stratégiai pénzügyi céljait. A lépést elsősorban a vagyonbiztosítási ágazat gyorsuló jövedelmezősége és dinamikus növekedése indokolta.

A biztosító 20 százalékos osztalékemelést javasol. A 2026. június 9-i közgyűlésen részvényenként 0,72 eurós kifizetésről szavazhatnak a részvényesek. Ez az érték megfelel az 50-60 százalékos célzott osztalékkifizetési rátának.

A 2026-os üzleti évre az Uniqa 540-570 millió eurós adózás előtti eredménnyel számol.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio