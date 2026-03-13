Nyugszanak a tőzsdék

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékkal került lejjebb.
A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a Graphisoft Park és a Gránit Bank teljesít, előbbi 2,4, utóbbi 1,9 százalékot erősödött, a sor végén a BIF áll.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 7,68 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a MBH Bank részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
