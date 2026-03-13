  • Megjelenítés
Nyugszanak a tőzsdék
Üzlet

Nyugszanak a tőzsdék

Portfolio
Az irányadó európai tőzsdék visszatornászták magukat a tegnapi záróértékek közelébe a déli órákra, a magyar tőzsde is csak minimális mínuszban tartózkodik a kereskedési idő felénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékkal került lejjebb.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a Graphisoft Park és a Gránit Bank teljesít, előbbi 2,4, utóbbi 1,9 százalékot erősödött, a sor végén a BIF áll.

Még több Üzlet

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Megjött a várva várt engedély: nyáron már az európai utakon is megjelenhetnek a mesterséges intelligencia által vezérelt autók

Több mint 400 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le a magyarok, ez a négy biztosító áll nyerésre a kampányban

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 7,68 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

19 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Gránit Bank

Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít

Fokozódik a banki verseny az Otthon Startnál: megjelent a 2,79 százalékos hitelkamat

Címlapkép forrása: RealPeopleGroup

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Forint: megérkezett az éles fordulat
Bessent kimondta, amire sokan vártak: megkezdhetik a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility