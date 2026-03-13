Olyat léptek a befektetők, amire évek óta nem volt példa: elképesztő mértékben ömlik a pénz a "háborús alapokba"

Az Egyesült Államok Teherán elleni légicsapásai február végén indultak.

Azóta az olajpiaci termékek iránti kisbefektetői kereslet az egekbe szökött.



A legnépszerűbb eszköz a USO tickerrel jegyzett United States Oil Fund, amelybe csütörtökön egyetlen nap alatt több mint 330 millió dollárnyi tőke áramlott. Utoljára 2020 augusztusában volt példa ekkora napi beáramlásra. Az alap összvagyona ezzel 2,5 milliárd dollárra duzzadt. Az eToro kereskedési platformon pedig március első hetében az öt legtöbbet forgalmazott ETF között szerepelt.

A tíz legnagyobb, olajár emelkedésére spekuláló tőzsdén kereskedett alap (ETF) a múlt héten 2023 óta nem látott összesített napi tőkebeáramlást produkált. Ezt követően, március 10-én május óta a legnagyobb tőkekiáramlást tapasztalták. Eközben a ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil Fund, amely az olajár esésére fogad kétszeres tőkeáttétellel, március 11-én 222 millió dolláros rekordmértékű tőkebeáramlást könyvelt el.

Ez arra utal, hogy a kereskedők ugyanolyan agresszívan spekulálnak az árcsökkenésre, mint az emelkedésre.

A kisbefektetői érdeklődés nem korlátozódik az energiaszektorra. A szélesebb nyersanyagkosárra épülő ETF-ek is jelentős tőkemozgásokat tapasztaltak, mivel az iráni háború az alumíniumtól a gabonapiacig mindenhol áremelkedést váltott ki. Az Invesco PDBC alapja, a legnagyobb diverzifikált nyersanyag-ETF, a héten egy éve nem látott napi tőkebeáramlást produkált.

Ez egy ébresztő volt mindenki számára

– mondta Kathy Kriskey, az Invesco alternatív ETF-stratégiáért felelős vezetője. Hozzátette, hogy ritkán áll fenn egyszerre ennyi, a nyersanyagalapoknak kedvező tényező: az infláció, a geopolitikai kockázatok és a diverzifikációs igény.

A kisbefektetők lázas aktivitása éles ellentétben áll az intézményi befektetők bénultságával.

Több volatilitási mutató is többéves csúcsra ugrott, ami arra kényszerítette a kereskedőket, hogy visszafogják a kockázatvállalásukat. A likviditás beszűkült, a vételi és eladási árfolyamrés pedig jelentősen megnőtt. A határidős olajkontraktusok nyitott kötésállománya visszaesett a január végi, háború előtti szintre, miután rövid időre 2022 eleje óta nem látott magasságba emelkedett.

Dan Ghali, a TD Securities nyersanyagpiaci stratégája szerint a teljes nyersanyagpiacon jelentős felhalmozás zajlik. Ez hasonló az orosz-ukrán háború kitörésekor megfigyelt mintához, amely csak az első komolyabb árkorrekció után csengett le. A Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása továbbra is a legfontosabb árfelhajtó tényező, hiszen ezen az útvonalon keresztül halad át a globális olajszállítások ötöde.

