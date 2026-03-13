Olyat léptek a befektetők, amire évek óta nem volt példa: elképesztő mértékben ömlik a pénz a "háborús alapokba"

Az Egyesült Államok Teherán elleni légicsapásai február végén indultak.
Azóta az olajpiaci termékek iránti kisbefektetői kereslet az egekbe szökött.
A legnépszerűbb eszköz a USO tickerrel jegyzett United States Oil Fund, amelybe csütörtökön egyetlen nap alatt több mint 330 millió dollárnyi tőke áramlott. Utoljára 2020 augusztusában volt példa ekkora napi beáramlásra. Az alap összvagyona ezzel 2,5 milliárd dollárra duzzadt. Az eToro kereskedési platformon pedig március első hetében az öt legtöbbet forgalmazott ETF között szerepelt.
A tíz legnagyobb, olajár emelkedésére spekuláló tőzsdén kereskedett alap (ETF) a múlt héten 2023 óta nem látott összesített napi tőkebeáramlást produkált. Ezt követően, március 10-én május óta a legnagyobb tőkekiáramlást tapasztalták. Eközben a ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil Fund, amely az olajár esésére fogad kétszeres tőkeáttétellel, március 11-én 222 millió dolláros rekordmértékű tőkebeáramlást könyvelt el.
Ez arra utal, hogy a kereskedők ugyanolyan agresszívan spekulálnak az árcsökkenésre, mint az emelkedésre.
A kisbefektetői érdeklődés nem korlátozódik az energiaszektorra. A szélesebb nyersanyagkosárra épülő ETF-ek is jelentős tőkemozgásokat tapasztaltak, mivel az iráni háború az alumíniumtól a gabonapiacig mindenhol áremelkedést váltott ki. Az Invesco PDBC alapja, a legnagyobb diverzifikált nyersanyag-ETF, a héten egy éve nem látott napi tőkebeáramlást produkált.
Ez egy ébresztő volt mindenki számára
– mondta Kathy Kriskey, az Invesco alternatív ETF-stratégiáért felelős vezetője. Hozzátette, hogy ritkán áll fenn egyszerre ennyi, a nyersanyagalapoknak kedvező tényező: az infláció, a geopolitikai kockázatok és a diverzifikációs igény.
A kisbefektetők lázas aktivitása éles ellentétben áll az intézményi befektetők bénultságával.
Több volatilitási mutató is többéves csúcsra ugrott, ami arra kényszerítette a kereskedőket, hogy visszafogják a kockázatvállalásukat. A likviditás beszűkült, a vételi és eladási árfolyamrés pedig jelentősen megnőtt. A határidős olajkontraktusok nyitott kötésállománya visszaesett a január végi, háború előtti szintre, miután rövid időre 2022 eleje óta nem látott magasságba emelkedett.
Dan Ghali, a TD Securities nyersanyagpiaci stratégája szerint a teljes nyersanyagpiacon jelentős felhalmozás zajlik. Ez hasonló az orosz-ukrán háború kitörésekor megfigyelt mintához, amely csak az első komolyabb árkorrekció után csengett le. A Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása továbbra is a legfontosabb árfelhajtó tényező, hiszen ezen az útvonalon keresztül halad át a globális olajszállítások ötöde.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Kitört a szebb napokat is látott részvény - Meddig emelkedhet még?
A közel-keleti háború árnyékában is vannak jó lehetőségek a tőzsdéken.
Úgy tűnik, Trump már ki is jelölte Amerika következő célpontját: újabb ország ellen jöhet beavatkozás
Egyre több jel utal erre.
Hatalmas átrendeződés Elon Musk cégénél: megindult a tömeges menekülés, alig maradt valaki a vezetőségből
Sokan az "extrém" munkatempóra panaszkodnak.
Csak május 1-jén nyílik meg a pesti rakpart
Még meg kell teremteni a rugalmas lezárások technikai feltételeit.
Fordulat az ingatlanpiacon: a pusztító háborúk miatt emelkednek az olajárak, a tulajdonosoknak azonnal lépnie kell
A jelenlegi helyzet energiatudatos ingatlanbefektetést követel.
Trump bejelentette: elsöprő erejű támadás jöhet a rezsim ellen, Teheránban bukni fog a vezetés
Az időpontot is megnevezte.
Épp most kapott otthon startos kiemelést, de alacsonyabb épületeket ígér a fejlesztő a Rákos-patak menti vegyianyaggyár helyére
A terület teljes kármentesítésen és tájépítészeti megújuláson megy keresztül.
A frontvonal mögött már látszik az iráni háború lezárása, amire az egész világgazdaság vár
Bemutatjuk, hogy a felszín alatt milyen játszmákra készülhet a világgazdaság.
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Zártkert, nyaraló vagy üres telek? Így vedd meg azt az ingatlant is, amire a bankok nem adnak lakáshitelt
Megtaláltad életed befektetését vagy a tökéletes panorámás nyaralót, de a bank rácsapta az ajtót a hitelkérelmedre? Nem vagy egyedül. Sokan csak az adásvételi szerződés tervezésénél sze
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.