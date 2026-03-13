  • Megjelenítés
Üzlet

Olyat léptek a befektetők, amire évek óta nem volt példa: elképesztő mértékben ömlik a pénz a "háborús alapokba"

Portfolio
A kisbefektetők tömegesen vásárolnak olaj- és nyersanyagalapokat, hogy profitáljanak az iráni konfliktus okozta áringadozásokból, miközben az intézményi befektetők a rendkívüli volatilitás miatt inkább kivonulnak a piacról - számolt be a Bloomberg.

Az Egyesült Államok Teherán elleni légicsapásai február végén indultak.

Azóta az olajpiaci termékek iránti kisbefektetői kereslet az egekbe szökött.

A legnépszerűbb eszköz a USO tickerrel jegyzett United States Oil Fund, amelybe csütörtökön egyetlen nap alatt több mint 330 millió dollárnyi tőke áramlott. Utoljára 2020 augusztusában volt példa ekkora napi beáramlásra. Az alap összvagyona ezzel 2,5 milliárd dollárra duzzadt. Az eToro kereskedési platformon pedig március első hetében az öt legtöbbet forgalmazott ETF között szerepelt.

A tíz legnagyobb, olajár emelkedésére spekuláló tőzsdén kereskedett alap (ETF) a múlt héten 2023 óta nem látott összesített napi tőkebeáramlást produkált. Ezt követően, március 10-én május óta a legnagyobb tőkekiáramlást tapasztalták. Eközben a ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil Fund, amely az olajár esésére fogad kétszeres tőkeáttétellel, március 11-én 222 millió dolláros rekordmértékű tőkebeáramlást könyvelt el.

Még több Üzlet

Elhúzódó háborúra kezdenek készülni a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék és az olajár

Hatalmas átrendeződés Elon Musk cégénél: megindult a tömeges menekülés, alig maradt valaki a vezetőségből

Rég volt ilyen jó évük a magyar biztosítóknak, de mi vár rájuk most? – Napokon belül kiderül!

Ez arra utal, hogy a kereskedők ugyanolyan agresszívan spekulálnak az árcsökkenésre, mint az emelkedésre.

A kisbefektetői érdeklődés nem korlátozódik az energiaszektorra. A szélesebb nyersanyagkosárra épülő ETF-ek is jelentős tőkemozgásokat tapasztaltak, mivel az iráni háború az alumíniumtól a gabonapiacig mindenhol áremelkedést váltott ki. Az Invesco PDBC alapja, a legnagyobb diverzifikált nyersanyag-ETF, a héten egy éve nem látott napi tőkebeáramlást produkált.

Ez egy ébresztő volt mindenki számára

– mondta Kathy Kriskey, az Invesco alternatív ETF-stratégiáért felelős vezetője. Hozzátette, hogy ritkán áll fenn egyszerre ennyi, a nyersanyagalapoknak kedvező tényező: az infláció, a geopolitikai kockázatok és a diverzifikációs igény.

A kisbefektetők lázas aktivitása éles ellentétben áll az intézményi befektetők bénultságával.

Több volatilitási mutató is többéves csúcsra ugrott, ami arra kényszerítette a kereskedőket, hogy visszafogják a kockázatvállalásukat. A likviditás beszűkült, a vételi és eladási árfolyamrés pedig jelentősen megnőtt. A határidős olajkontraktusok nyitott kötésállománya visszaesett a január végi, háború előtti szintre, miután rövid időre 2022 eleje óta nem látott magasságba emelkedett.

Dan Ghali, a TD Securities nyersanyagpiaci stratégája szerint a teljes nyersanyagpiacon jelentős felhalmozás zajlik. Ez hasonló az orosz-ukrán háború kitörésekor megfigyelt mintához, amely csak az első komolyabb árkorrekció után csengett le. A Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása továbbra is a legfontosabb árfelhajtó tényező, hiszen ezen az útvonalon keresztül halad át a globális olajszállítások ötöde.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility