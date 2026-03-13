Rég volt ilyen jó évük a magyar biztosítóknak, de mi vár rájuk most? – Napokon belül kiderül!

Látványosan növekedett tavaly a biztosítási szektor az MNB friss adatai szerint:
- a teljes díjbevétel 15,7%-kal 1962 milliárd forintra nőtt,
- az életbiztosítások 27,8%-kal 809 milliárd forintra híztak,
- a nem-életbiztosítások 8,5%-os bővüléssel 1152 milliárdos díjbevételt értek el.
A nem-életbiztosítások súlya ezzel az egy évvel korábbi 63%-ról 59%-ra mérséklődött. Az életbiztosítási piac robbanása egyértelműen az extraprofitadó változásainak köszönhető, visszanyerték ugyanis profittartalmukat ezek a termékek, az állampapír-kifizetések pedig a keresletet támogatották, ahogy itt már korábban is írtunk róla. Míg ugyanis a rendszeres díjak „csak” 10%-kal növekedtek (ez kissé alacsonyabb ütem volt az egy évvel korábbinál), az eseti díjfizetések 52%-kal emelkedtek, az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele pedig nagyot robbant: 134%-ot emelkedett. A szektor éves teljesítményéről itt írtunk részletesebben, a kilátásokról pedig az említett rendezvényen beszélgetnek majd a piac szereplői.
A biztosítási szektor a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata, ugyanakkor 2025 óta – a bankokhoz hasonlóan – lehetősége nyílt arra, hogy extraprofitadó-terhét állampapír-vásárlásokkal mérsékelje. Bár a biztosítók állampapírpiaci jelenléte hagyományosan nem a rövid távú optimalizálásról szól, az MNB több mint egy hónapja közzétett adatai alapján elvégzett becslésünk szerint szektorszinten mégis sikerült elérni a kitűzött célt: mintegy 200 milliárd forinttal nőtt a biztosítók állampapír-állománya, ami több mint 50 milliárd forint adómegtakarítást jelenthetett az ágazat számára. Idén már ennek körülbelül a felével is elérhető a maximális adókedvezmény, míg a jövő évtől a – nem létező – extraprofitot terhelő különadó teljes eltörlésében bíznak a szereplők. További részletek itt olvashatók. Hogy a különadó-változásoknak milyen szerepe volt a piacon, arról a Biztosítás 2026 konferencián is szó esik majd.
Az MNB tájékoztatója alapján a biztosítók tőkearányos megtérülése (ROE) is kedvezően alakult tavaly, köszönhetően a rekordnyereségnek: 0% alatti ROE értékkel, vagyis veszteséggel egyetlen biztosító sem rendelkezett az előző évi hárommal szemben, 0-10% közötti érték 7 (előző évben 12), 11-20% közötti ROE érték 4 biztosítónál állt fenn (előző évben 6), továbbá 21-30% közötti érték kilenc esetben áll fenn az egy évvel korábbi kettőhöz képest. Három biztosító ROE-értéke 30% fölé nőtt.
A teljes megtakarítási piacon belül sem lehetett panasz az életbiztosítások tőkevonzó képességére. Elmondható, hogy 10 új forintból 4 forint befektetési jegyben, 3 forint a folyószámlákon, 1 forint pedig állampapírban talált helyet magának tavaly, de önmagukhoz képest nagyon jól teljesítettek az életbiztosítások (ennek okairól itt írtunk), és (az év egészére becsülhető mintegy 130 milliárdos lakáscélú kifizetéssel korrigálva) a nyugdíjpénztárak is. Ráadásul az idei első félévben körülbelül 1200 milliárd forint szabadon felhasználható állami pluszforrás áramlik a magyar háztartásokhoz, nagyrészt a választások előtti hangulatjavítás jegyében.
Az MNB 2022 szeptemberében elemezte, hogy az akkori 1600 milliárd forintnyi első féléves kifizetéseket miként használta fel a lakosság, és az eredményeket meglehetősen robusztusnak, több szempontból is jól alátámasztottnak találta. A jegybank akkor arra jutott, hogy a folyósított 1600 milliárd forintból a háztartások 1100 milliárd forintot szeptemberre már felhasználtak. A teljes összeg mindössze 31 százaléka, 500 milliárd forint növelte a megtakarításaikat, míg legkisebb arányában, megközelítőleg 5 százalékot fordítottak hiteltörlesztésre (ami a nettó megtakarításokat növeli). A megtakarításra fordított összeg elmaradt a korábbi várakozásoktól. További részletek itt!
Míg 2022-ben az állami transzefer 81%-a egyszeri (vagy évi egyszeri) kifizetés volt, tehát megtakarítási szempontból az egyösszegű befektetéseknek kedvezett, 2026-ban az első félévre ezek általunk becsült aránya 66%. Ennek köszönhetően idén nagyobb lehet a szerepe a rendszeres megtakarításoknak, így az életbiztosítások, nyugdíjpénztárak és lakás-takarékpénztárak értékesítése is még nagyobb erőre kaphat. Hogy látják-e már ennek jeleit, arra rá fogunk kérdezni a biztosítóvezéreknél a keddi Biztosítás 2026 konferencián.
Az életbiztosítási piac alakulása mellett természetesen a nem-életbiztosítások kilátásairól is sok szó lesz a szakmai rendezvényen. A legaktuálisabb a lakásbiztosítási kampány. Az alkuszok várakozásai szerint 400-450 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le az ügyfelek a jelenleg is zajló márciusi kampányban, a tavalyinál valamivel erősebb érdeklődés mellett – derült ki a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) pénteki sajtótájékoztatóján. A szervezet tagjainak a visszajelzései alapján a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa kötötte eddig a legtöbb új szerződést, az átlagdíj megfelel a tavalyinak, és fokozatosan teret hódítanak az újjáépítési értékre, vagyis nem forintban előre meghatározott biztosítási összegre kötött lakásbiztosítások. A lakásbiztosítási kampányról szóló előzetes elemzésünk itt található.
Március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciánkon az alábbi hét szekcióval és programponttal várjuk a szakmai közönséget, legyen szó biztosítók, közvetítők vagy beszállítóik felső- és középvezetőiről:
- 1. szekció: Szabályozói elvárások és biztosítói jövőkép 2026-ban
- 2.A szekció: Értékesítési modellek, együttműködések jelene és jövője
- 2.B szekció: Vagyonbiztosítási helyzetértékelés: fókuszban a harmadik lakásbiztosítási kampány
- 3.A szekció: AI és (hiper)perszonalizáció a biztosítási piacon
- 3.B szekció: Szabályozási aktualitások a személybiztosítások területén, különös tekintettel a hitelfedezeti és az etikus 2.0 életbiztosításokra
- 4. szekció: Lássunk a pályán az ügyfél szemével!
- Bubble time – Pezsgős koccintás a hazai biztosítási piac vezetőivel.
Az első szekcióban az állami szabályozók képviselői (Túri Anikó NGM-államtitkár és Sipos-Tompa Levente MNB-alelnök) mellett beszédet előadást tart többek között Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke is, bemutatva a szektor előtt álló legfontosabb kihívásokat, és értékelve a piaci folyamatokat. A szekciót a biztosítóvezérek hagyományos kerekasztal-beszélgetése zárja, idén az alábbi résztvevőkkel:
„Lássunk a pályán az ügyfél szemével!” – ez a címe a jövő keddi Biztosítás 2026 konferencia záró szekciójának. Ahogy a cím is jelzi, az ügyfélpszichológia és a meggyőzés lehetőségei mellett ezúttal a közvetlen ügyféltapasztalatok és -igények is kiemelt figyelmet kapnak a szakmai rendezvényen. Az ügyfelek gondolkodásáról és a meggyőzés mechanizmusairól Újszászi Bogár László meggyőzéskutató beszél majd, míg a vállalati tapasztalatokat három cég, a 4iG, a Hilaris Hotels és a Swiss Medical Services vezetői osztják meg a közönséggel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyot lehetett kaszálni az iráni háború kitörése óta – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetési alapokat
Röpködnek a 20% feletti hozamok.
Sötét jövőt látnak az amerikai fogyasztók
Pedig javul a munkaerőpiac.
Üzemanyag-pánik: a gazdák körében már komoly az aggodalom
Hiány még nincs, de pánik már van.
Duplázódott az intenzíven kezeltek száma az egyébként enyhülő influenzaszezonban
Dráma nincs, de az RSV bedurvult
Hirtelen minden leállt a magyar határon: Ukrajnából érkezett a váratlan probléma
Megszólalt a rendőrség.
Vészjósló figyelmeztetés az óriásbanktól: kiemelt kockázat az Egyesült Államok kereskedelmiingatlan-piaca
A Deutsche Bank közzétette éves jelentését.
Magyar feldolgozóipar: ami nem öl meg...?
Vakhal Péter cikke.
Most kiderül, hogy végzetesen lemaradt-e a céged a digitális versenyben
Töltsd ki kérdőívünket, csak 5 perc.
Zártkert, nyaraló vagy üres telek? Így vedd meg azt az ingatlant is, amire a bankok nem adnak lakáshitelt
Megtaláltad életed befektetését vagy a tökéletes panorámás nyaralót, de a bank rácsapta az ajtót a hitelkérelmedre? Nem vagy egyedül. Sokan csak az adásvételi szerződés tervezésénél sze
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?