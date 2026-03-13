Rég volt ilyen jó évük a magyar biztosítóknak, de mi vár rájuk most? – Napokon belül kiderül!

Biztosítás 2026 Biztosítás 2026 konferencia kedden!

Látványosan növekedett tavaly a biztosítási szektor az MNB friss adatai szerint:

a teljes díjbevétel 15,7%-kal 1962 milliárd forintra nőtt,

az életbiztosítások 27,8%-kal 809 milliárd forintra híztak,

a nem-életbiztosítások 8,5%-os bővüléssel 1152 milliárdos díjbevételt értek el.

A nem-életbiztosítások súlya ezzel az egy évvel korábbi 63%-ról 59%-ra mérséklődött. Az életbiztosítási piac robbanása egyértelműen az extraprofitadó változásainak köszönhető, visszanyerték ugyanis profittartalmukat ezek a termékek, az állampapír-kifizetések pedig a keresletet támogatották, ahogy itt már korábban is írtunk róla. Míg ugyanis a rendszeres díjak „csak” 10%-kal növekedtek (ez kissé alacsonyabb ütem volt az egy évvel korábbinál), az eseti díjfizetések 52%-kal emelkedtek, az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele pedig nagyot robbant: 134%-ot emelkedett. A szektor éves teljesítményéről itt írtunk részletesebben, a kilátásokról pedig az említett rendezvényen beszélgetnek majd a piac szereplői.

A biztosítási szektor a magyar gazdaság egyik leginkább túladóztatott ágazata, ugyanakkor 2025 óta – a bankokhoz hasonlóan – lehetősége nyílt arra, hogy extraprofitadó-terhét állampapír-vásárlásokkal mérsékelje. Bár a biztosítók állampapírpiaci jelenléte hagyományosan nem a rövid távú optimalizálásról szól, az MNB több mint egy hónapja közzétett adatai alapján elvégzett becslésünk szerint szektorszinten mégis sikerült elérni a kitűzött célt: mintegy 200 milliárd forinttal nőtt a biztosítók állampapír-állománya, ami több mint 50 milliárd forint adómegtakarítást jelenthetett az ágazat számára. Idén már ennek körülbelül a felével is elérhető a maximális adókedvezmény, míg a jövő évtől a – nem létező – extraprofitot terhelő különadó teljes eltörlésében bíznak a szereplők. További részletek itt olvashatók. Hogy a különadó-változásoknak milyen szerepe volt a piacon, arról a Biztosítás 2026 konferencián is szó esik majd.

Az MNB tájékoztatója alapján a biztosítók tőkearányos megtérülése (ROE) is kedvezően alakult tavaly, köszönhetően a rekordnyereségnek: 0% alatti ROE értékkel, vagyis veszteséggel egyetlen biztosító sem rendelkezett az előző évi hárommal szemben, 0-10% közötti érték 7 (előző évben 12), 11-20% közötti ROE érték 4 biztosítónál állt fenn (előző évben 6), továbbá 21-30% közötti érték kilenc esetben áll fenn az egy évvel korábbi kettőhöz képest. Három biztosító ROE-értéke 30% fölé nőtt.

A teljes megtakarítási piacon belül sem lehetett panasz az életbiztosítások tőkevonzó képességére. Elmondható, hogy 10 új forintból 4 forint befektetési jegyben, 3 forint a folyószámlákon, 1 forint pedig állampapírban talált helyet magának tavaly, de önmagukhoz képest nagyon jól teljesítettek az életbiztosítások (ennek okairól itt írtunk), és (az év egészére becsülhető mintegy 130 milliárdos lakáscélú kifizetéssel korrigálva) a nyugdíjpénztárak is. Ráadásul az idei első félévben körülbelül 1200 milliárd forint szabadon felhasználható állami pluszforrás áramlik a magyar háztartásokhoz, nagyrészt a választások előtti hangulatjavítás jegyében.

Az MNB 2022 szeptemberében elemezte, hogy az akkori 1600 milliárd forintnyi első féléves kifizetéseket miként használta fel a lakosság, és az eredményeket meglehetősen robusztusnak, több szempontból is jól alátámasztottnak találta. A jegybank akkor arra jutott, hogy a folyósított 1600 milliárd forintból a háztartások 1100 milliárd forintot szeptemberre már felhasználtak. A teljes összeg mindössze 31 százaléka, 500 milliárd forint növelte a megtakarításaikat, míg legkisebb arányában, megközelítőleg 5 százalékot fordítottak hiteltörlesztésre (ami a nettó megtakarításokat növeli). A megtakarításra fordított összeg elmaradt a korábbi várakozásoktól. További részletek itt!

Míg 2022-ben az állami transzefer 81%-a egyszeri (vagy évi egyszeri) kifizetés volt, tehát megtakarítási szempontból az egyösszegű befektetéseknek kedvezett, 2026-ban az első félévre ezek általunk becsült aránya 66%. Ennek köszönhetően idén nagyobb lehet a szerepe a rendszeres megtakarításoknak, így az életbiztosítások, nyugdíjpénztárak és lakás-takarékpénztárak értékesítése is még nagyobb erőre kaphat. Hogy látják-e már ennek jeleit, arra rá fogunk kérdezni a biztosítóvezéreknél a keddi Biztosítás 2026 konferencián.

Az életbiztosítási piac alakulása mellett természetesen a nem-életbiztosítások kilátásairól is sok szó lesz a szakmai rendezvényen. A legaktuálisabb a lakásbiztosítási kampány. Az alkuszok várakozásai szerint 400-450 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le az ügyfelek a jelenleg is zajló márciusi kampányban, a tavalyinál valamivel erősebb érdeklődés mellett – derült ki a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) pénteki sajtótájékoztatóján. A szervezet tagjainak a visszajelzései alapján a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa kötötte eddig a legtöbb új szerződést, az átlagdíj megfelel a tavalyinak, és fokozatosan teret hódítanak az újjáépítési értékre, vagyis nem forintban előre meghatározott biztosítási összegre kötött lakásbiztosítások. A lakásbiztosítási kampányról szóló előzetes elemzésünk itt található.

Március 17-ei Biztosítás 2026 konferenciánkon az alábbi hét szekcióval és programponttal várjuk a szakmai közönséget, legyen szó biztosítók, közvetítők vagy beszállítóik felső- és középvezetőiről:

1. szekció: Szabályozói elvárások és biztosítói jövőkép 2026-ban

2.A szekció: Értékesítési modellek, együttműködések jelene és jövője

2.B szekció: Vagyonbiztosítási helyzetértékelés: fókuszban a harmadik lakásbiztosítási kampány

3.A szekció: AI és (hiper)perszonalizáció a biztosítási piacon

3.B szekció: Szabályozási aktualitások a személybiztosítások területén, különös tekintettel a hitelfedezeti és az etikus 2.0 életbiztosításokra

4. szekció: Lássunk a pályán az ügyfél szemével!

Bubble time – Pezsgős koccintás a hazai biztosítási piac vezetőivel.

Az első szekcióban az állami szabályozók képviselői (Túri Anikó NGM-államtitkár és Sipos-Tompa Levente MNB-alelnök) mellett beszédet előadást tart többek között Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) elnöke is, bemutatva a szektor előtt álló legfontosabb kihívásokat, és értékelve a piaci folyamatokat. A szekciót a biztosítóvezérek hagyományos kerekasztal-beszélgetése zárja, idén az alábbi résztvevőkkel:

„Lássunk a pályán az ügyfél szemével!” – ez a címe a jövő keddi Biztosítás 2026 konferencia záró szekciójának. Ahogy a cím is jelzi, az ügyfélpszichológia és a meggyőzés lehetőségei mellett ezúttal a közvetlen ügyféltapasztalatok és -igények is kiemelt figyelmet kapnak a szakmai rendezvényen. Az ügyfelek gondolkodásáról és a meggyőzés mechanizmusairól Újszászi Bogár László meggyőzéskutató beszél majd, míg a vállalati tapasztalatokat három cég, a 4iG, a Hilaris Hotels és a Swiss Medical Services vezetői osztják meg a közönséggel.

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images