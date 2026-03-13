  • Megjelenítés
Több mint 400 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le a magyarok, ez a négy biztosító áll nyerésre a kampányban
Több mint 400 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le a magyarok, ez a négy biztosító áll nyerésre a kampányban

Portfolio
Az alkuszok várakozásai szerint 400-450 ezer lakásbiztosítást cserélhetnek le az ügyfelek a jelenleg is zajló márciusi kampányban, a tavalyinál valamivel erősebb érdeklődés mellett – derült ki a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) pénteki sajtótájékoztatóján. A szervezet tagjainak a visszajelzései alapján a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa kötötte eddig a legtöbb új szerződést, az átlagdíj megfelel a tavalyinak, és fokozatosan teret hódítanak az újjáépítési értékre, vagyis nem forintban előre meghatározott biztosítási összegre kötött lakásbiztosítások.
Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, tömegek mozdulnak meg heteken belül

A fogyasztók számára a díjak alacsony szintje mellett a szolgáltatás tartalma és értékajánlata még fontosabb - hangsúlyozta Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke a több mint 70 taggal és 4,12 millió szerződéssel, 463 milliárd forintnyi biztosítási állománydíjjal rendelkező szervezet sajtótájékoztatóján.

Molnár László, a FBAMSZ alelnöke szerint ahhoz képest, hogy 90% feletti a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya Magyarországon, a lakásbiztosítások karbantartása szempontjából meglehetősen passzívak az ügyfelek. Helyes lépés volt tehát a jogszabályalkotók döntése a márciusi lakásbiztosítási kampány bevezetése, amely aktivizálta a piac szereplőit az elmúlt két évben. Idén a harmadik ilyen kampányra kerül sor ebben a hónapban.

Több mint 1 millió szerződést már lecseréltek az ügyfelek az elmúlt két évben, ami azt is jelenti, hogy 2,2-2,3 millióan még mindig nem mozdultak meg.

Ez azért veszélyes, mert elavultak a szerződések, hiányoznak az új típusú fedezetek belőlük, nagy az alulbiztosítottság kockázata. A kampány során sokan válthatnak kedvezőbb díjra akár a fedezetek bővítése mellett is, ugyanakkor év közben folyamatosan aktualizálhatók is a szerződések. A kampány hatására a korábban passzív nagy biztosítók is megmozdultak, immár új szerzésekre is törekszenek a saját ügyfelek aktív megkeresése mellett. A szolgáltatási tartalom folyamatosan bővül, többek között háziállatokra, füst- és koromszennyezésre, nyílászáró beázására, elfolyt vízre, különleges üvegekre is kiterjedhet a fedezet.

Mivel a kampányban kötött szerződések fordulónapja tavaly óta egységesen április 30-a, évről évre egyre több szerződésnél koncentrálódik április végére a fordulónap.

A kampányban felértékelődik az alkuszok szerepe, ennek az értékesítési csatornának az aránya ilyenkor az állományi 27%-ról 40-50%-ra emelkedik - legyen szó online összehasonlító felületek, személyes konzultáció, egyedi kedvezmények, teljes körű ügyintézés igénybevételéről vagy kárrendezés során igénybe vett támogatásról, az alkusz által vállalt díjgaranciáról.

Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjármű-biztosítási és Digitális Szekciójának elnöke elmondta: egy átlagos hónaphoz képest ötször akkor az érdeklődés a kampányban a lakásbiztosítások iránt, a korábbi 72%-os penetráció 76% fölé emelkedett. Idén már több százezer kalkuláció történt, tavalyhoz képest 4-6 százalékkal több kötés látható. 38 ezer forint körül alakul az éves átlagdíj az új szerződéseknél, ami megegyezik a tavalyi szinttel (vidéken a nagyobb ingatlanok miatt magasabb, mint Budapeseten). Az alkuszok visszajelzései alapján

a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa kötötte eddig a legtöbb új szerződést. Többen szálltak be aktívan a versenybe, ami a tavalyinál kisebb koncentrációt eredményez.

14 lakásbiztosító társaságból 13 rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással (MFO), amely megfelel a felügyelet standard minimum követelményeinek, az idei kampányban ezek a tavalyinál kisebb, 10-15%-os arányt képviselnek. A trendek között megemlítendő, hogy

  • fokozatosan teret hódítanak az újjáépítési értékre, vagyis nem forintban előre meghatározott biztosítási összegre kötött lakásbiztosítások, amelyek a biztosítás élettartama során bekövetkező indexálás mértékétől függetlenül garantálják a teljes újjáépítési költség megtérítését,
  • a társasházi biztosítások kalkulátorai is egyre nagyobb számban jelennek meg a biztosítók honlapján az MNB vonatkozó ajánlásának hatására, és a kis társasházak biztosítási penetrációja is nagy valószínűséggel javult,

A FBAMSZ előrejelzése szerint 400-450 ezer lakásbiztosítási cserélnek le, illetve dolgoznak át idén,

ez megfelelne, vagy kis mértékű emelkedést jelentene a tavalyi szintén több mint 400 ezerhez képest. A teljes lakásbiztosítási állomány átlagdíja 64,4 ezer forint, vagyis továbbra is van tér a váltásra a fedezet bővítésével és a díj csökkentésével akár egyidejűleg is.

Baksa Melinda, a FBAMSZ elnökségi tagja felhívta a figyelmet: a szerződések felmondásának március 31-éig kell beérkeznie a meglévő biztosítóhoz, és április 30-ával szűnnek meg a szerződések, a kampányban kötött szerződések május 1-jével lépnek a hatályba. Az ideális kötési időpont nem a kampány eleje, amihez képest napról napra is változhatnak a díjak és azok sorrendje a kampány során, de nem is az utolsó egy-két nap, amikor túlterheltté válhat a rendszer. Érdemes az ingóságokról előzetes leltárt készíteni (az ügyfelek általában alulcsbecslik ezek értékét akár 50%-kal is), érdemes személyre szabni a szerződést, figyelni kell az esetleges tartamkedvezményekre (ha a vállaltnál előbb vált az ügyfél, ezeket elveszítheti), illetve az adatok pontos feltüntetésére (a négyzetméter pontos megadása rendkívül fontos, különben a biztosító csak arányosan térít). A legfontosabb mérőszám az ingatlan újjáépítési értéke, ökölszabályként jelenleg 600-650 ezer forint újjáépítési értéktől számít megfelelően biztosítottnak az ingatlan. Ha nincs támpontunk, fogadjuk el a biztosító által megajánlott mértéket, vagy válasszunk újjáépítési értékre kötött lakásbiztosítást - javasolják az alkuszok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

