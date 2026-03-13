  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a kínai autópiacon: szárnyal a Tesla, a BYD szenved
Váratlan fordulat a kínai autópiacon: szárnyal a Tesla, a BYD szenved

Portfolio
A Tesla kínai gyártású elektromos autóinak értékesítése 2026 első két hónapjában több mint 35 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, miközben a fő riválisnak számító BYD jelentős visszaesést könyvelt el a Kínai Személygépjármű Szövetség (CPCA) csütörtökön közzétett adatai szerint - tudósított a Cnbc.
A Tesla sanghaji üzemében gyártott modellek – a Model 3 és a Model Y – összesített eladása január és február folyamán elérte a 127 728 darabot, ez komoly emelkedés az egy évvel korábbi 93 926 darabos volumenhez viszonyítva. A sanghaji gyár a belföldi piac mellett Európát és az ázsiai–csendes-óceáni régiót egyaránt ellátja.

Az értékesítési volumen alapján a Tesla a második helyet foglalja el a kínai piacon.

A vállalat közvetlenül a BYD mögött áll, amely ugyanakkor a vizsgált időszakban 36 százalékos visszaesést szenvedett el. A Tesla kínai gyártású járműveinek eladása még így is több mint kétszeresen felülmúlja a harmadik helyezett Leapmotor számait. A Reuters arról is beszámolt, hogy februárban a Tesla európai forgalomba helyezési adatai szintén jelentős emelkedést mutattak.

Mindez azonban kevés ahhoz, hogy a Tesla ledolgozza a BYD-vel szembeni hátrányát. A kínai vállalat 2025-ben éves szinten először előzte meg a Teslát a világ legnagyobb elektromosautó-értékesítőjeként, a cég azóta is folyamatosan erősíti vezető pozícióját. A BYD a múlt héten mutatta be új Blade akkumulátorát és az ahhoz kapcsolódó ultragyors töltési technológiát: a gyártó tájékoztatása szerint a rendszer mindössze kilenc perc alatt tölti fel 10-ről 97 százalékra a telepeket.

A BYD nemzetközi terjeszkedése szintén egyre erőteljesebb ütemet diktál: februárban az exportértékesítés volumenben először haladta meg a belföldi eladásokat. Mindez azután történt, hogy a vállalat 2025-ben első alkalommal lépte át az egymillió darabos külföldi értékesítési küszöböt. "A BYD számára az export jelenti a legfőbb biztosítékot. Ez egy olyan tartalék, amelyet a kizárólag belföldi piacon jelen lévő versenytársak nem tudnak felmutatni" – mutatott rá az YCP tanácsadó cég mobilitási üzletágának vezetője. Közben más kínai gyártók is egyre komolyabb versenytársakká válnak. Az Autohome adatai alapján februárban a Geely Hszingjüan volt a legkelendőbb modell Kínában. Ezzel megelőzte mind a Tesla, mind a BYD kínálatát. Januárban pedig a Xiaomi YU7 SUV-ja szorította le a Model Y-t a hazai eladási lista éléről.

