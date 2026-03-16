A digitális aranyláz vége - Vagyonokat égettek el "műalkotásokkal"

1,3 millió dollár egy digitális majomért
2022 elején Justin Bieber 1,3 millió dollárt, vagyis közel 420 millió forintnyi pénzt fizetett egy unatkozó majmot ábrázoló digitális képért. A Bored Ape Yacht Club NFT-kollekció egyik darabjáról volt szó, amely akkoriban a kriptoőrület egyik legismertebb státuszszimbóluma lett.
Bieber néhány hónappal később egy második majmot is vett ugyanebből a kollekcióból, akkor 440 ezer dollárért. A kriptopiac összeomlása után azonban a két NFT értéke drasztikusan csökkent.
Ma egy ilyen NFT-re "csak" néhány ezer dolláros ajánlat érkezne, a hasonló NFT-knek a piaci értéke már csak töredéke az eredetinek,
az egész piac pedig több mint 90 százalékot zuhant.
Az NFT-k története néhány év alatt vált a modern digitális pénzügyi buborék egyik leglátványosabb példájává.
A digitális aranyláz
Az NFT, vagyis a non-fungible token olyan blokkláncalapú digitális tulajdonjog, amely egyedi módon kapcsol egy tokent egy digitális tartalomhoz, például egy képhez, videóhoz vagy zenéhez. Bár az első ilyen projektek már 2017 körül megjelentek az Ethereum hálózatán, a piac igazán csak a koronavírus járvány után robbant be.
A digitális tranzakciók gyors terjedése, a kriptoeszközök árfolyamának emelkedése és a spekulatív befektetői hangulat együtt hozta létre azt a környezetet, amelyben az NFT-k gyorsan több milliárd dolláros piaccá váltak. A DappRadar blokklánc-elemző platform adatai szerint a globális NFT-kereskedés volumene 2020-ban még alig haladta meg a 80 millió dollárt,
2021-ben viszont már több mint 17 milliárd dollár volt, a piac csúcspontján, 2022 elején egyes hónapokban a kereskedési volumen 5-6 milliárd dollárt is elért.
Ebben az időszakban az NFT-k átlagos tranzakciós értéke is meredeken emelkedett. A korai években néhány száz dollár körül alakult, 2021-ben már átlagosan több mint 2 ezer dollár volt egy NFT-adásvétel értéke, a legnépszerűbb kollekciók darabjai pedig gyakran több százezer vagy akár több millió dollárért cseréltek gazdát.
Amikor a pixel milliókat ért
A hype egyik legismertebb pillanata 2021 márciusában volt, amikor a Beeple néven ismert digitális művész Everydays: The First 5000 Days című NFT-jét a Christie’s aukcióján
69 millió dollárért, vagyis 21 milliárd forintnyi pénzért adták el, ezzel minden idők egyik legdrágábban értékesített digitális műalkotásává vált.
A rekordok sorra dőltek meg. Beeple HUMAN ONE című munkája 28,9 millió dollárért kelt el, az XCOPY által készített Right-Click and Save As Guy több mint 7 millió dollárt ért, a Pak The Merge című NFT-projektje 2021 decemberében összesen 91,8 millió dollárért ment el, ezt az összeget egyébként közel 29 ezer gyűjtő közösen fizette ki.
Az NFT-vásárlók profilja azonban jelentősen különbözött a hagyományos műgyűjtőktől. A piacot sokkal inkább kriptobefektetők és spekulánsok dominálták, akik gyors profitot akartak elérni.
A piac összeomlása
A kriptoeszköz piac 2022-es zuhanása az NFT-ket is magával rántotta. A DappRadar adatai szerint a globális NFT-eladások értéke a 2021-es csúcshoz képest mostanra több mint 90 százalékkal esett vissza. A piac fénykorában több tízmilliárd dolláros forgalom zajlott, mostanra ez már csak néhány tízmillió dollár.
Az átlagos tranzakciós érték is visszaesett, a 2021-es 2 ezer dollárhoz képest már csak néhány száz dollárról beszélhetünk.
Elemzések szerint a korábban kibocsátott NFT-k akár 95 százaléka ma gyakorlatilag teljesen értéktelen.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
