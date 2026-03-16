Dübörög az iráni háború - Mi történik a tőzsdéken?

Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár
Az olajár 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre, ráadásul Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra célponttá válhat.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,43 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,9 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,48 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Rögtön hétfőn az amerikai ipari termelés friss adata érkezik miután itthon reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását és a tavalyi negyedik negyedéves pénzforgalmi ábrakészletet teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 558,47
|-0,3%
|-2,0%
|-5,9%
|-3,1%
|14,1%
|42,0%
|S&P 500
|6 632,19
|-0,6%
|-1,6%
|-3,0%
|-3,1%
|20,1%
|68,2%
|Nasdaq
|24 380,73
|-0,6%
|-1,1%
|-1,4%
|-3,4%
|26,8%
|88,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 819,61
|-1,2%
|-3,2%
|-5,5%
|6,9%
|46,3%
|81,1%
|Hang Seng
|25 465,6
|-1,0%
|-1,1%
|-4,1%
|-0,6%
|8,5%
|-11,4%
|CSI 300
|4 669,14
|-0,4%
|0,2%
|0,2%
|0,8%
|19,4%
|-9,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 447,29
|-0,6%
|-0,6%
|-5,9%
|-4,3%
|3,9%
|61,7%
|CAC
|7 911,53
|-0,9%
|-1,0%
|-4,8%
|-2,9%
|-0,3%
|30,8%
|FTSE
|10 261,15
|-0,4%
|-0,2%
|-1,8%
|3,3%
|20,1%
|51,8%
|FTSE MIB
|44 316,92
|-0,3%
|0,4%
|-2,5%
|-1,4%
|16,6%
|83,8%
|IBEX
|17 059,3
|-0,5%
|-0,1%
|-3,5%
|-1,4%
|33,1%
|97,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 754,8
|-0,2%
|-0,1%
|-4,1%
|9,7%
|40,5%
|178,5%
|ATX
|5 263,07
|-1,6%
|-2,6%
|-6,4%
|-1,2%
|25,6%
|66,6%
|PX
|2 515,95
|-1,1%
|-2,9%
|-4,8%
|-6,3%
|24,0%
|133,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 510
|0,0%
|-2,7%
|-9,9%
|1,2%
|47,0%
|164,8%
|Mol
|3 846
|-1,9%
|4,5%
|3,3%
|30,8%
|38,2%
|73,2%
|Richter
|11 880
|0,6%
|3,4%
|1,5%
|20,4%
|14,0%
|40,4%
|Magyar Telekom
|2 050
|0,0%
|-4,0%
|4,1%
|14,4%
|25,0%
|400,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,48
|3,0%
|8,5%
|56,2%
|72,0%
|47,4%
|50,1%
|Brent
|102,68
|1,4%
|10,8%
|51,6%
|68,7%
|46,1%
|48,1%
|Arany
|5 031,84
|-1,9%
|-2,2%
|0,7%
|16,4%
|68,9%
|194,1%
|Devizák
|EURHUF
|393,1
|0,6%
|-0,2%
|3,6%
|2,4%
|-1,5%
|7,2%
|USDHUF
|343,4988
|1,3%
|0,9%
|7,3%
|5,1%
|-6,6%
|11,9%
|GBPHUF
|455,5850
|0,2%
|0,6%
|4,5%
|3,4%
|-4,5%
|6,6%
|EURUSD
|1,1444
|-0,7%
|-1,2%
|-3,4%
|-2,6%
|5,4%
|-4,1%
|USDJPY
|159,2150
|0,0%
|1,0%
|4,0%
|1,6%
|7,8%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3239
|-0,8%
|-0,9%
|-2,8%
|-1,6%
|2,3%
|-4,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 949
|0,6%
|4,2%
|3,1%
|-20,0%
|-12,5%
|23,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,6%
|3,3%
|5,7%
|2,6%
|0,3%
|161,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|1,4%
|4,0%
|8,5%
|2,9%
|4,2%
|-992,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,41
|3,1%
|5,6%
|11,8%
|7,9%
|1,8%
|168,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
