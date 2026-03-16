Dübörög az iráni háború - Mi történik a tőzsdéken?
A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakíthatják elsősorban, az európai tőzsdéken bizonytalan hangulatú piacnyitásra van kilátás. Az olajár tovább emelkedik és már 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott a jegyzés, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre. Gazdasági adatok tekintetében ma az amerikai ipari termelés friss adata érkezik délután, erre figyelhetnek a befektetők.
Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár

Az olajár 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre, ráadásul Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra célponttá válhat.

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,43 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,9 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,48 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Rögtön hétfőn az amerikai ipari termelés friss adata érkezik miután itthon reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását és a tavalyi negyedik negyedéves pénzforgalmi ábrakészletet teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 558,47 -0,3% -2,0% -5,9% -3,1% 14,1% 42,0%
S&P 500 6 632,19 -0,6% -1,6% -3,0% -3,1% 20,1% 68,2%
Nasdaq 24 380,73 -0,6% -1,1% -1,4% -3,4% 26,8% 88,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 819,61 -1,2% -3,2% -5,5% 6,9% 46,3% 81,1%
Hang Seng 25 465,6 -1,0% -1,1% -4,1% -0,6% 8,5% -11,4%
CSI 300 4 669,14 -0,4% 0,2% 0,2% 0,8% 19,4% -9,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 447,29 -0,6% -0,6% -5,9% -4,3% 3,9% 61,7%
CAC 7 911,53 -0,9% -1,0% -4,8% -2,9% -0,3% 30,8%
FTSE 10 261,15 -0,4% -0,2% -1,8% 3,3% 20,1% 51,8%
FTSE MIB 44 316,92 -0,3% 0,4% -2,5% -1,4% 16,6% 83,8%
IBEX 17 059,3 -0,5% -0,1% -3,5% -1,4% 33,1% 97,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 754,8 -0,2% -0,1% -4,1% 9,7% 40,5% 178,5%
ATX 5 263,07 -1,6% -2,6% -6,4% -1,2% 25,6% 66,6%
PX 2 515,95 -1,1% -2,9% -4,8% -6,3% 24,0% 133,5%
Magyar blue chipek              
OTP 35 510 0,0% -2,7% -9,9% 1,2% 47,0% 164,8%
Mol 3 846 -1,9% 4,5% 3,3% 30,8% 38,2% 73,2%
Richter 11 880 0,6% 3,4% 1,5% 20,4% 14,0% 40,4%
Magyar Telekom 2 050 0,0% -4,0% 4,1% 14,4% 25,0% 400,0%
Nyersanyagok              
WTI 98,48 3,0% 8,5% 56,2% 72,0% 47,4% 50,1%
Brent 102,68 1,4% 10,8% 51,6% 68,7% 46,1% 48,1%
Arany 5 031,84 -1,9% -2,2% 0,7% 16,4% 68,9% 194,1%
Devizák              
EURHUF 393,1 0,6% -0,2% 3,6% 2,4% -1,5% 7,2%
USDHUF 343,4988 1,3% 0,9% 7,3% 5,1% -6,6% 11,9%
GBPHUF 455,5850 0,2% 0,6% 4,5% 3,4% -4,5% 6,6%
EURUSD 1,1444 -0,7% -1,2% -3,4% -2,6% 5,4% -4,1%
USDJPY 159,2150 0,0% 1,0% 4,0% 1,6% 7,8% 46,1%
GBPUSD 1,3239 -0,8% -0,9% -2,8% -1,6% 2,3% -4,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 949 0,6% 4,2% 3,1% -20,0% -12,5% 23,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 0,6% 3,3% 5,7% 2,6% 0,3% 161,3%
10 éves német állampapírhozam 2,95 1,4% 4,0% 8,5% 2,9% 4,2% -992,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,41 3,1% 5,6% 11,8% 7,9% 1,8% 168,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Nagyot lehetett kaszálni az iráni háború kitörése óta – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetési alapokat

Új cég ment tőzsdére Bécsben, csalódás az első nap

Mutatjuk, hogy viselkedik a dollár, ha leáll Amerika

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

