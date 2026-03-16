Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Ugrik a Commerzbank árfolyama a nagy bejelentés után
Ahogy arról mi is beszámoltunk, az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére - a két nagybank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.
A friss hír hatására nagy emelkedésben van a Commerbank árfolyama, immár 3,4 százalékos az emelkedés mértéke.
Óvatos emelkedés Európa piacain
Kisebb pluszokat láthatunk a kontinens tőzsdéin: a DAX és a CAC is 0,05 százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0m3 százalékkal került eddig feljebb.
Kisebb esés a magyar tőzsdén
A piacnyitást követően 0,4 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Mol teljesít a legrosszabban, eddig 1,2 százalékot esett az olajcég árfolyama.
Újra nekifut az UniCredit: bejelentette, hogy ajánlatot tesz a Commerzbank részvényeire
Az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére. A lépés várhatóan elhúzódó küzdelmet indít el a német pénzintézetért – jelentette a Bloomberg. Az UniCredit és a Commerzbank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.
Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár
Az olajár 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre, ráadásul Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra célponttá válhat.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,43 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,9 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,48 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Rögtön hétfőn az amerikai ipari termelés friss adata érkezik miután itthon reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását és a tavalyi negyedik negyedéves pénzforgalmi ábrakészletet teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 558,47
|-0,3%
|-2,0%
|-5,9%
|-3,1%
|14,1%
|42,0%
|S&P 500
|6 632,19
|-0,6%
|-1,6%
|-3,0%
|-3,1%
|20,1%
|68,2%
|Nasdaq
|24 380,73
|-0,6%
|-1,1%
|-1,4%
|-3,4%
|26,8%
|88,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 819,61
|-1,2%
|-3,2%
|-5,5%
|6,9%
|46,3%
|81,1%
|Hang Seng
|25 465,6
|-1,0%
|-1,1%
|-4,1%
|-0,6%
|8,5%
|-11,4%
|CSI 300
|4 669,14
|-0,4%
|0,2%
|0,2%
|0,8%
|19,4%
|-9,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 447,29
|-0,6%
|-0,6%
|-5,9%
|-4,3%
|3,9%
|61,7%
|CAC
|7 911,53
|-0,9%
|-1,0%
|-4,8%
|-2,9%
|-0,3%
|30,8%
|FTSE
|10 261,15
|-0,4%
|-0,2%
|-1,8%
|3,3%
|20,1%
|51,8%
|FTSE MIB
|44 316,92
|-0,3%
|0,4%
|-2,5%
|-1,4%
|16,6%
|83,8%
|IBEX
|17 059,3
|-0,5%
|-0,1%
|-3,5%
|-1,4%
|33,1%
|97,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 754,8
|-0,2%
|-0,1%
|-4,1%
|9,7%
|40,5%
|178,5%
|ATX
|5 263,07
|-1,6%
|-2,6%
|-6,4%
|-1,2%
|25,6%
|66,6%
|PX
|2 515,95
|-1,1%
|-2,9%
|-4,8%
|-6,3%
|24,0%
|133,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 510
|0,0%
|-2,7%
|-9,9%
|1,2%
|47,0%
|164,8%
|Mol
|3 846
|-1,9%
|4,5%
|3,3%
|30,8%
|38,2%
|73,2%
|Richter
|11 880
|0,6%
|3,4%
|1,5%
|20,4%
|14,0%
|40,4%
|Magyar Telekom
|2 050
|0,0%
|-4,0%
|4,1%
|14,4%
|25,0%
|400,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,48
|3,0%
|8,5%
|56,2%
|72,0%
|47,4%
|50,1%
|Brent
|102,68
|1,4%
|10,8%
|51,6%
|68,7%
|46,1%
|48,1%
|Arany
|5 031,84
|-1,9%
|-2,2%
|0,7%
|16,4%
|68,9%
|194,1%
|Devizák
|EURHUF
|393,1
|0,6%
|-0,2%
|3,6%
|2,4%
|-1,5%
|7,2%
|USDHUF
|343,4988
|1,3%
|0,9%
|7,3%
|5,1%
|-6,6%
|11,9%
|GBPHUF
|455,5850
|0,2%
|0,6%
|4,5%
|3,4%
|-4,5%
|6,6%
|EURUSD
|1,1444
|-0,7%
|-1,2%
|-3,4%
|-2,6%
|5,4%
|-4,1%
|USDJPY
|159,2150
|0,0%
|1,0%
|4,0%
|1,6%
|7,8%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3239
|-0,8%
|-0,9%
|-2,8%
|-1,6%
|2,3%
|-4,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 949
|0,6%
|4,2%
|3,1%
|-20,0%
|-12,5%
|23,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,6%
|3,3%
|5,7%
|2,6%
|0,3%
|161,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|1,4%
|4,0%
|8,5%
|2,9%
|4,2%
|-992,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,41
|3,1%
|5,6%
|11,8%
|7,9%
|1,8%
|168,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
