Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést, miközben az olajárak korrigáltak a közel-keleti háború miatti múlt heti megugrás után. A hírek, hogy több hajó is átjutott a Hormuzi-szoroson, valamint a tankerek megvédéséről szóló amerikai ígéretek is támogatták az indexeket, ahogy az olajárak is lefelé indultak.

A Dow Jones 387,9 ponttal, 0,83 százalékkal 46 946 pontra emelkedett, az S&P 500 1,01 százalékkal 6699 pontra nőtt.

A Nasdaq pedig 1,22 százalékkal 22 374 ponton zárt.

A részvénypiac ezzel részben ledolgozta az előző hetek veszteségeit, miután az S&P 500 pénteken sorozatban a harmadik mínuszos hetét fejezte be, az év eddigi legalacsonyabb zárószintjén.

Az emelkedést az olajárak esése támogatta: a Brent hordónként 100,21 dolláron zárt, a WTI pedig 5,3 százalékos eséssel 93,50 dollárra csökkent, miután hírek jelentek meg arról, hogy az Egyesült Államok lehetővé teszi az iráni olajszállító tankerek áthaladását a Hormuzi-szoroson, és nemzetközi kíséret megszervezését is fontolgatja a hajóforgalom biztosítására.

A részvényindexek a nap folyamán ennél nagyobb pluszban is jártak, de a zárásra visszaadtak az emelkedésből, mivel még mindig bizonytalan a Hormuzi-szoros helyzete. Este még új lendületet adott az, hogy a technológiai cégek – főként a Meta, az Nvidia és a Micro – is emelkedni tudtak.