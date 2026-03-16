Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI

17 milliárd dollárt fizetett az Nvidia egyetlen technológiáért, ami mindent megváltoztathat
Az Nvidia éves fejlesztői konferenciáján Jensen Huang vezérigazgató legalább 1000 milliárd dolláros bevételi lehetőséget vetített előre 2027-ig a vállalat mesterségesintelligencia-chipjei kapcsán. Ezzel is jelezte, hogy a cég a növekvő verseny ellenére is meg kívánja tartani vezető pozícióját.
Erős a vége is
Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a hétfői kereskedést, miközben az olajárak korrigáltak a közel-keleti háború miatti múlt heti megugrás után. A hírek, hogy több hajó is átjutott a Hormuzi-szoroson, valamint a tankerek megvédéséről szóló amerikai ígéretek is támogatták az indexeket, ahogy az olajárak is lefelé indultak.
A Dow Jones 387,9 ponttal, 0,83 százalékkal 46 946 pontra emelkedett, az S&P 500 1,01 százalékkal 6699 pontra nőtt.
A Nasdaq pedig 1,22 százalékkal 22 374 ponton zárt.
A részvénypiac ezzel részben ledolgozta az előző hetek veszteségeit, miután az S&P 500 pénteken sorozatban a harmadik mínuszos hetét fejezte be, az év eddigi legalacsonyabb zárószintjén.
Az emelkedést az olajárak esése támogatta: a Brent hordónként 100,21 dolláron zárt, a WTI pedig 5,3 százalékos eséssel 93,50 dollárra csökkent, miután hírek jelentek meg arról, hogy az Egyesült Államok lehetővé teszi az iráni olajszállító tankerek áthaladását a Hormuzi-szoroson, és nemzetközi kíséret megszervezését is fontolgatja a hajóforgalom biztosítására.
A részvényindexek a nap folyamán ennél nagyobb pluszban is jártak, de a zárásra visszaadtak az emelkedésből, mivel még mindig bizonytalan a Hormuzi-szoros helyzete. Este még új lendületet adott az, hogy a technológiai cégek – főként a Meta, az Nvidia és a Micro – is emelkedni tudtak.
Nagyot mennek a techcégek
A legnagyobb nyertes a Meta Platforms volt, amelynek részvényei 5,1 százalékot ugrottak. A rali azután indult meg, hogy a Reuters arról számolt be: a közösségimédia-óriás akár 20 százalékos vagy annál is nagyobb létszámleépítésre készülhet. A lépéssel a cég a mesterségesintelligencia-infrastruktúrába történő költséges befektetéseit ellensúlyozná. Egyúttal felkészülne az MI-alapú munkavégzés hatékonyságnövelő hatásaira is. Később a Meta álhírnék nevezte a beszámolót.
Az Nvidia papírjai 2,4 százalékkal erősödtek, miután Jensen Huang vezérigazgató megnyitotta a chipgyártó éves fejlesztői konferenciáját. A rendezvényen a vállalat hardver- és szoftverterveit is ismertetik.
A Micron Technology 5,2 százalékot emelkedett a második tajvani gyárának bejelentését követően.
Visszatért az AI-szerelem
Az S&P 500 index 1,12 százalékkal erősödött eddig, így már 6706,77 pontnál jár. A Nasdaq 1,4 százalékos plusszal 22 413,67 ponton, a Dow Jones pedig 0,9 százalékos emelkedéssel 46 979,26 értéknél jár.
Az S&P 500 mind a tizenegy szektorindexe nyereséggel zárt, az élen az információtechnológiai szektor végzett 1,8 százalékos emelkedéssel, mivel a piac újra belehitt a techcégekbe és az AI-szektorba.
Váratlan fordulat: azonnali hatállyal távozik a kulcsfontosságú amerikai hivatal vezetője – Kiszivárgott a belső levél
Váratlanul lemondott az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) végrehajtási igazgatója, Margaret Ryan, aki alig fél éve töltötte be a pozíciót – értesült a Reuters több, az ügyet jól ismerő forrástól.
Egyre nagyobb az emelkedés
Az amerikai részvénypiacok egyelőre erős teljesítményt mutantak: a Dow Jones már 424 ponttal, vagyis 0,9%-kal emelkedett, az S&P 500 1,2%-ot, a Nasdaq pedig 1,4%-ot kapaszkodott feljebb.
Jó a hangulat Amerikában
Az amerikai tőzsdék hétfőn emelkednek az olajellátással kapcsolatos hírekre. A Dow Jones eddig mintegy 0,8 százalékkal, 379 ponttal emelkedett, az S&P 500 nagyjából 1 százalékos, míg a Nasdaq Composite 1,3 százalékos pluszban áll.
Az Nvidia körülbelül 2 százalékos pluszban van most a hétfőn induló GTC fejlesztői konferenciája előtt.
Javítottak az európai tőzsdék
Az európai tőzsdék hétfőn emelkedéssel zártak, miközben a befektetők továbbra is a Közel-Keleten zajló háború és az emiatt magas olajárak hatását mérlegelik. A Stoxx Europe 600 index mintegy 0,45 százalékkal került feljebb, a főbb piacok közül a londoni FTSE 100 0,55 százalékkal, a frankfurti DAX 0,51 százalékkal, míg a párizsi CAC 40 0,31 százalékkal emelkedett.
A piaci hangulatot továbbra is az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete, valamint az olajárak alakulása határozza meg: az amerikai nyersolaj ára vasárnap rövid időre ismét 100 dollár fölé emelkedett, majd 95 dollár körül stabilizálódott hétfő kora estére.
Úgy elkezdtek eladósodni az amerikaiak, mintha nem lenne holnap
Az amerikaiak hiteligénylési hajlandósága közel négyéves csúcsra ugrott februárban, miközben a hitelhez jutás is könnyebbé vált – derül ki a New York-i Fed legfrissebb felméréséből. A jegybank kamatdöntő bizottsága eközben az iráni háború okozta gazdasági bizonytalanság közepette ülésezik.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
0,6 százalékos mínuszban zárt a BUX index, a hazai blue chipek közül egyedül az OTP árfolyama emelkedett.
Lépett a világ legnagyobb termelője: elárasztják a piacot a szállítmányok, beszakadt az árfolyam
Héthónapos mélypontra süllyedt a robuszta kávé ára. A piaci szereplők ugyanis a brazil arabica rekordtermésére és a vietnami export növekedésére számítanak, ami bővítheti a kínálatot az olcsóbb kávéfajtánál – írta a Bloomberg.
Fennakadás történt a londoni fémtőzsdén
A Londoni Fémtőzsde (LME) valamennyi kontraktus kereskedését felfüggesztette - az alumíniumtól a cinkig egyetlen piacon sem tudtak megbízásokat leadni a kereskedők, írja a Bloomberg.
Megszólalt az Energiaügynökség feje a történelmi lépés után
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagállamai a stratégiai olajkészletek eddigi legnagyobb mértékű felszabadításáról döntöttek. Szükség esetén azonban további tartalékok piacra bocsátására is készek – jelentette be Fatih Birol, a szervezet ügyvezető igazgatója.
Egyre nagyobb pluszok Európában
Egyre feljebb kerülnek az európai részvényindexek, többek között Scott Bessent legfrissebb megnyilvánulásainak is köszönheten. A DAX és a FTSE 100 most éppen 1 százalékos, a CAC pedig 0,6 százalékos pluszban van.
Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket
A napokban több olyan hír is napvilágot látott, melyek szerint a Meta vezetése nagyszabású létszámcsökkentést tervez, a vállalat azonban ezt megcáfolva spekulációnak nevezve ezeket az éresüléseket. - írta a CNBC.
Váratlan dolgot jelentett be Scott Bessent: ez sok mindent megváltoztat - azonnal reagál a piac
Az Egyesült Államok egyelőre engedi, hogy iráni olajszállító tankerhajók áthaladjanak a Hormuzi-szoroson – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn a CNBC-nek adott interjújában. A nyilatkozat az iráni–amerikai–izraeli konfliktus közepette született, ami az eddigi legnagyobb olajellátási zavarhoz vezetett - írta a Cnbc.
Komoly pluszban nyitott Amerika
Jelentős emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: a Dow és az S&P 500 is 1,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 1,3 százalékos pluszban van.
Dörzsölik a tenyerüket Moszkvában: olyan történt az orosz olajjal, amilyet még sosem láttunk
Rekordszintre emelkedett az Indiába szállított orosz Urals típusú kőolaj ára, miután az Egyesült Államok kiterjesztette a már tengeren lévő orosz nyersolajszállítmányok megvásárlását engedélyező szankciós mentességet - írja a Bloomberg.
Zsiday Viktor: globális recessziót okozhat a legújabb Öbölháború
Zsiday Viktor legújabb blogbejegyzésében az iráni háború potenciális tovagyűrűző hatásait vizsgálja - a szakember szerint Donald Trump "kalandja" hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot, hiszen komoly reálgazdasági és tőzsdei mélyrepülést is okozhat a legújabb Öbölháború, legrosszabb esetben pedig globális recesszió és komoly inflációs megugrás lehet belőle.
Elárulta az UniCredit vezére, mi a céljuk - Szárnyal a Commerzbank árfolyama
A UniCredit hétfőn váratlanul bejelentette: ajánlatot tesz a Commerzbankban meglévő részesedésének 30 százalék fölé emelésére. Andrea Orcel vezérigazgató elismerte: céljuk az, hogy megtörjék a másfél éve tartó patthelyzetet, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék német versenytársukat. A Commerzbank árfolyama eddig 7,0%-os emelkedéssel, az UniCredité 0,5%-os csökkenéssel reagált eddig a reggeli hírre. A német bank szerint velük nem egyeztettek, és kitartanak az önálló stratégia mellett - írja a Reuters.
Hatalmas összeget fizet a legújabb szuperchipekért az amerikai techóriás, azonnal kilőtt az európai cég árfolyama
Egy frissen aláírt, hosszú távú megállapodás keretében a Meta akár 27 milliárd dollárt is költhet a holland Nebius felhőszolgáltató mesterséges intelligencia-infrastruktúrájára. A hír hatására a Nebius részvényei a hétfői piacnyitás előtt 14 százalékot ugrottak - közölte a Cnbc.
Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn egyértelművé tette, hogy a kormányzat nem tervez beavatkozni a pénzügyi piacokon, sőt, még az is kétséges, hogy erre egyáltalán lenne-e jogköre - jelentette a Cnbc.
Elképesztően meg fog nőni az igény az LNG-re
A Shell, a világ legnagyobb LNG-kereskedője hétfőn közzétette frissített előrejelzését: eszerint a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti globális kereslet 2040-re 54-68 százalékkal, 2050-re pedig 45-85 százalékkal nőhet a 2025-ös 422 millió tonnás szinthez képest. A növekedés elsősorban az ázsiai piacok bővülő igényeinek lesz köszönhető, írja a Reuters.
Esik a Mol, egyre feljebb az OTP
Felemásan teljesítenek a hazai blue chipek, a BUX index pedig oldalazik.
Itt a lista: ezeket a részvényeket most nagyon utálják a profik
Rendkívül viharos időket élünk most a tőzsdéken: a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek mellett a közel-keleti háború és az elszálló olajárak is alaposan felforgatják a piacokat. Ilyen környezetben a befektetések is merőben más megközelítést igényelnek, mint „békeidőben”. Ilyenkor különösen nagy figyelem irányul azokra a részvényekre, amelyekkel szemben a professzionális befektetők jelentős short pozíciókat építettek ki. Megnéztük, melyek jelenleg azok a részvények, melyek ellen a legnagyobb arányban fogadnak a profik.
Az iráni háború miatt alaposan át kell gondolni az aranybefektetést
A Jefferies friss elemzése szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajárak elsősorban a nagy külszíni bányákkal rendelkező aranybányászati vállalatokat fenyegetik. Ezeknél a cégeknél a profitmarzsok szűkülése komoly kockázatot jelent, mivel a dízel üzemanyag a szállítójárművektől kezdve az áramtermelésen át az ércfeldolgozásig szinte minden munkafolyamatban megjelenik - számolt be a Mining.
Kiderült a mesterterv: így tartaná sakkban a nyugati fegyveripart a keleti szuperhatalom
Kanada egyetlen jelentős antimonbányája kínai állami kézben van, a termelés pedig évek óta szünetel. Eközben a stratégiai fém iránti kereslet világszerte nő, az ára pedig meredeken emelkedik. A helyzet jól példázza a nyugati országok kritikus ásványinyersanyag-ellátásának sebezhetőségét - tudósított a Mining.
A háború árnyékában megtalálták az új mémrészvényt a kisbefektetők: ide áramlanak az őrült összegek
Az iráni konfliktus okozta olajpiaci kilengések rekordszámú kisbefektetőt vonzanak az olajhoz kötött tőzsdei alapokba, olyannyira, hogy egyre több elemző von párhuzamot a korábbi mémrészvényes kereskedési hullámokkal. A szakértők azonban figyelmeztetnek: az olaj piaca alapvetően másképp működik, mint egy mémrészvény - számolt be a Cnbc.
Ugrik a Commerzbank árfolyama a nagy bejelentés után
Ahogy arról mi is beszámoltunk, az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére - a két nagybank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.
A friss hír hatására nagy emelkedésben van a Commerbank árfolyama, immár 3,4 százalékos az emelkedés mértéke.
Minden szem erre a hajóra szegeződik: itt a váratlan fordulat a háborús övezetben
Egy pakisztáni kőolajszállító tartályhajó vasárnap sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, és jelenleg Pakisztán felé tart, írja a Bloomberg.
Óvatos emelkedés Európa piacain
Kisebb pluszokat láthatunk a kontinens tőzsdéin: a DAX és a CAC is 0,05 százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0m3 százalékkal került eddig feljebb.
Kisebb esés a magyar tőzsdén
A piacnyitást követően 0,4 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Mol teljesít a legrosszabban, eddig 1,2 százalékot esett az olajcég árfolyama.
Újra nekifut az UniCredit: bejelentette, hogy ajánlatot tesz a Commerzbank részvényeire
Az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére. A lépés várhatóan elhúzódó küzdelmet indít el a német pénzintézetért – jelentette a Bloomberg. Az UniCredit és a Commerzbank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.
Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár
Az olajár 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre, ráadásul Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra célponttá válhat.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,43 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,9 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,48 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Rögtön hétfőn az amerikai ipari termelés friss adata érkezik miután itthon reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását és a tavalyi negyedik negyedéves pénzforgalmi ábrakészletet teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 558,47
|-0,3%
|-2,0%
|-5,9%
|-3,1%
|14,1%
|42,0%
|S&P 500
|6 632,19
|-0,6%
|-1,6%
|-3,0%
|-3,1%
|20,1%
|68,2%
|Nasdaq
|24 380,73
|-0,6%
|-1,1%
|-1,4%
|-3,4%
|26,8%
|88,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 819,61
|-1,2%
|-3,2%
|-5,5%
|6,9%
|46,3%
|81,1%
|Hang Seng
|25 465,6
|-1,0%
|-1,1%
|-4,1%
|-0,6%
|8,5%
|-11,4%
|CSI 300
|4 669,14
|-0,4%
|0,2%
|0,2%
|0,8%
|19,4%
|-9,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 447,29
|-0,6%
|-0,6%
|-5,9%
|-4,3%
|3,9%
|61,7%
|CAC
|7 911,53
|-0,9%
|-1,0%
|-4,8%
|-2,9%
|-0,3%
|30,8%
|FTSE
|10 261,15
|-0,4%
|-0,2%
|-1,8%
|3,3%
|20,1%
|51,8%
|FTSE MIB
|44 316,92
|-0,3%
|0,4%
|-2,5%
|-1,4%
|16,6%
|83,8%
|IBEX
|17 059,3
|-0,5%
|-0,1%
|-3,5%
|-1,4%
|33,1%
|97,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 754,8
|-0,2%
|-0,1%
|-4,1%
|9,7%
|40,5%
|178,5%
|ATX
|5 263,07
|-1,6%
|-2,6%
|-6,4%
|-1,2%
|25,6%
|66,6%
|PX
|2 515,95
|-1,1%
|-2,9%
|-4,8%
|-6,3%
|24,0%
|133,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 510
|0,0%
|-2,7%
|-9,9%
|1,2%
|47,0%
|164,8%
|Mol
|3 846
|-1,9%
|4,5%
|3,3%
|30,8%
|38,2%
|73,2%
|Richter
|11 880
|0,6%
|3,4%
|1,5%
|20,4%
|14,0%
|40,4%
|Magyar Telekom
|2 050
|0,0%
|-4,0%
|4,1%
|14,4%
|25,0%
|400,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,48
|3,0%
|8,5%
|56,2%
|72,0%
|47,4%
|50,1%
|Brent
|102,68
|1,4%
|10,8%
|51,6%
|68,7%
|46,1%
|48,1%
|Arany
|5 031,84
|-1,9%
|-2,2%
|0,7%
|16,4%
|68,9%
|194,1%
|Devizák
|EURHUF
|393,1
|0,6%
|-0,2%
|3,6%
|2,4%
|-1,5%
|7,2%
|USDHUF
|343,4988
|1,3%
|0,9%
|7,3%
|5,1%
|-6,6%
|11,9%
|GBPHUF
|455,5850
|0,2%
|0,6%
|4,5%
|3,4%
|-4,5%
|6,6%
|EURUSD
|1,1444
|-0,7%
|-1,2%
|-3,4%
|-2,6%
|5,4%
|-4,1%
|USDJPY
|159,2150
|0,0%
|1,0%
|4,0%
|1,6%
|7,8%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3239
|-0,8%
|-0,9%
|-2,8%
|-1,6%
|2,3%
|-4,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 949
|0,6%
|4,2%
|3,1%
|-20,0%
|-12,5%
|23,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,6%
|3,3%
|5,7%
|2,6%
|0,3%
|161,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|1,4%
|4,0%
|8,5%
|2,9%
|4,2%
|-992,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,41
|3,1%
|5,6%
|11,8%
|7,9%
|1,8%
|168,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
