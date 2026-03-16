Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére - a két nagybank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.

A friss hír hatására nagy emelkedésben van a Commerbank árfolyama, immár 3,4 százalékos az emelkedés mértéke.