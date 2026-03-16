Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban. Az európai tőzsdéken sokáig nem voltak markáns elmozdulások, délután aztán kilőttek a piacok, miután kiderült, hogy egyre több olajszállító tankerhajó tudott sikeresen átkelni a Hormuzi-szoroson. Tovább javította a hangulatot - és egyben az olajárak esését okozta -, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: átengedik a szoroson az iráni olajszállító egységeket. Amerikában szintén emelkednek a tőzsdék, egyedi sztorikból sincs hiány, a Meta árfolyama kilőtt egy hétvégi pletyka miatt.
Egyre nagyobb pluszok Európában

Egyre feljebb kerülnek az európai részvényindexek, többek között Scott Bessent legfrissebb megnyilvánulásainak is köszönheten. A DAX és a FTSE 100 most éppen 1 százalékos, a CAC pedig 0,6 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket

A napokban több olyan hír is napvilágot látott, melyek szerint a Meta vezetése nagyszabású létszámcsökkentést tervez, a vállalat azonban ezt megcáfolva spekulációnak nevezve ezeket az éresüléseket. - írta a CNBC.

Váratlan dolgot jelentett be Scott Bessent: ez sok mindent megváltoztat - azonnal reagál a piac

Az Egyesült Államok egyelőre engedi, hogy iráni olajszállító tankerhajók áthaladjanak a Hormuzi-szoroson – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn a CNBC-nek adott interjújában. A nyilatkozat az iráni–amerikai–izraeli konfliktus közepette született, ami az eddigi legnagyobb olajellátási zavarhoz vezetett - írta a Cnbc.

Komoly pluszban nyitott Amerika

Jelentős emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: a Dow és az S&P 500 is 1,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig 1,3 százalékos pluszban van.

Dörzsölik a tenyerüket Moszkvában: olyan történt az orosz olajjal, amilyet még sosem láttunk

Rekordszintre emelkedett az Indiába szállított orosz Urals típusú kőolaj ára, miután az Egyesült Államok kiterjesztette a már tengeren lévő orosz nyersolajszállítmányok megvásárlását engedélyező szankciós mentességet - írja a Bloomberg.

Zsiday Viktor: globális recessziót okozhat a legújabb Öbölháború

Zsiday Viktor legújabb blogbejegyzésében az iráni háború potenciális tovagyűrűző hatásait vizsgálja - a szakember szerint Donald Trump "kalandja" hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot, hiszen komoly reálgazdasági és tőzsdei mélyrepülést is okozhat a legújabb Öbölháború, legrosszabb esetben pedig globális recesszió és komoly inflációs megugrás lehet belőle.

Elárulta az UniCredit vezére, mi a céljuk - Szárnyal a Commerzbank árfolyama

A UniCredit hétfőn váratlanul bejelentette: ajánlatot tesz a Commerzbankban meglévő részesedésének 30 százalék fölé emelésére. Andrea Orcel vezérigazgató elismerte: céljuk az, hogy megtörjék a másfél éve tartó patthelyzetet, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék német versenytársukat. A Commerzbank árfolyama eddig 7,0%-os emelkedéssel, az UniCredité 0,5%-os csökkenéssel reagált eddig a reggeli hírre. A német bank szerint velük nem egyeztettek, és kitartanak az önálló stratégia mellett - írja a Reuters.

Hatalmas összeget fizet a legújabb szuperchipekért az amerikai techóriás, azonnal kilőtt az európai cég árfolyama

Egy frissen aláírt, hosszú távú megállapodás keretében a Meta akár 27 milliárd dollárt is költhet a holland Nebius felhőszolgáltató mesterséges intelligencia-infrastruktúrájára. A hír hatására a Nebius részvényei a hétfői piacnyitás előtt 14 százalékot ugrottak - közölte a Cnbc.

Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn egyértelművé tette, hogy a kormányzat nem tervez beavatkozni a pénzügyi piacokon, sőt, még az is kétséges, hogy erre egyáltalán lenne-e jogköre - jelentette a Cnbc.

Elképesztően meg fog nőni az igény az LNG-re

A Shell, a világ legnagyobb LNG-kereskedője hétfőn közzétette frissített előrejelzését: eszerint a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti globális kereslet 2040-re 54-68 százalékkal, 2050-re pedig 45-85 százalékkal nőhet a 2025-ös 422 millió tonnás szinthez képest. A növekedés elsősorban az ázsiai piacok bővülő igényeinek lesz köszönhető, írja a Reuters.

Esik a Mol, egyre feljebb az OTP

Felemásan teljesítenek a hazai blue chipek, a BUX index pedig oldalazik.

Itt a lista: ezeket a részvényeket most nagyon utálják a profik

Rendkívül viharos időket élünk most a tőzsdéken: a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek mellett a közel-keleti háború és az elszálló olajárak is alaposan felforgatják a piacokat. Ilyen környezetben a befektetések is merőben más megközelítést igényelnek, mint „békeidőben”. Ilyenkor különösen nagy figyelem irányul azokra a részvényekre, amelyekkel szemben a professzionális befektetők jelentős short pozíciókat építettek ki. Megnéztük, melyek jelenleg azok a részvények, melyek ellen a legnagyobb arányban fogadnak a profik.

Az iráni háború miatt alaposan át kell gondolni az aranybefektetést

A Jefferies friss elemzése szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajárak elsősorban a nagy külszíni bányákkal rendelkező aranybányászati vállalatokat fenyegetik. Ezeknél a cégeknél a profitmarzsok szűkülése komoly kockázatot jelent, mivel a dízel üzemanyag a szállítójárművektől kezdve az áramtermelésen át az ércfeldolgozásig szinte minden munkafolyamatban megjelenik - számolt be a Mining.

Kiderült a mesterterv: így tartaná sakkban a nyugati fegyveripart a keleti szuperhatalom

Kanada egyetlen jelentős antimonbányája kínai állami kézben van, a termelés pedig évek óta szünetel. Eközben a stratégiai fém iránti kereslet világszerte nő, az ára pedig meredeken emelkedik. A helyzet jól példázza a nyugati országok kritikus ásványinyersanyag-ellátásának sebezhetőségét - tudósított a Mining.

A háború árnyékában megtalálták az új mémrészvényt a kisbefektetők: ide áramlanak az őrült összegek

Az iráni konfliktus okozta olajpiaci kilengések rekordszámú kisbefektetőt vonzanak az olajhoz kötött tőzsdei alapokba, olyannyira, hogy egyre több elemző von párhuzamot a korábbi mémrészvényes kereskedési hullámokkal. A szakértők azonban figyelmeztetnek: az olaj piaca alapvetően másképp működik, mint egy mémrészvény - számolt be a Cnbc.

Ugrik a Commerzbank árfolyama a nagy bejelentés után

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére - a két nagybank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.

A friss hír hatására nagy emelkedésben van a Commerbank árfolyama, immár 3,4 százalékos az emelkedés mértéke.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Minden szem erre a hajóra szegeződik: itt a váratlan fordulat a háborús övezetben

Egy pakisztáni kőolajszállító tartályhajó vasárnap sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, és jelenleg Pakisztán felé tart, írja a Bloomberg.

Óvatos emelkedés Európa piacain

Kisebb pluszokat láthatunk a kontinens tőzsdéin: a DAX és a CAC is 0,05 százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig 0m3 százalékkal került eddig feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kisebb esés a magyar tőzsdén

A piacnyitást követően 0,4 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Mol teljesít a legrosszabban, eddig 1,2 százalékot esett az olajcég árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Újra nekifut az UniCredit: bejelentette, hogy ajánlatot tesz a Commerzbank részvényeire

Az olasz UniCredit hivatalos felvásárlási ajánlatot tesz a német Commerzbank megvételére. A lépés várhatóan elhúzódó küzdelmet indít el a német pénzintézetért – jelentette a Bloomberg. Az UniCredit és a Commerzbank fúziójából potenciálisan összejövő fúzió lenne a pénzügyi válság óta Európa legnagyobb, határon átnyúló bankfelvásárlása.

Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár

Az olajár 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre, ráadásul Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra célponttá válhat.

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,58 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,43 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,2 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,9 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,48 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,63 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Rögtön hétfőn az amerikai ipari termelés friss adata érkezik miután itthon reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását és a tavalyi negyedik negyedéves pénzforgalmi ábrakészletet teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 558,47 -0,3% -2,0% -5,9% -3,1% 14,1% 42,0%
S&P 500 6 632,19 -0,6% -1,6% -3,0% -3,1% 20,1% 68,2%
Nasdaq 24 380,73 -0,6% -1,1% -1,4% -3,4% 26,8% 88,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 819,61 -1,2% -3,2% -5,5% 6,9% 46,3% 81,1%
Hang Seng 25 465,6 -1,0% -1,1% -4,1% -0,6% 8,5% -11,4%
CSI 300 4 669,14 -0,4% 0,2% 0,2% 0,8% 19,4% -9,3%
Európai részvényindexek              
DAX 23 447,29 -0,6% -0,6% -5,9% -4,3% 3,9% 61,7%
CAC 7 911,53 -0,9% -1,0% -4,8% -2,9% -0,3% 30,8%
FTSE 10 261,15 -0,4% -0,2% -1,8% 3,3% 20,1% 51,8%
FTSE MIB 44 316,92 -0,3% 0,4% -2,5% -1,4% 16,6% 83,8%
IBEX 17 059,3 -0,5% -0,1% -3,5% -1,4% 33,1% 97,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 754,8 -0,2% -0,1% -4,1% 9,7% 40,5% 178,5%
ATX 5 263,07 -1,6% -2,6% -6,4% -1,2% 25,6% 66,6%
PX 2 515,95 -1,1% -2,9% -4,8% -6,3% 24,0% 133,5%
Magyar blue chipek              
OTP 35 510 0,0% -2,7% -9,9% 1,2% 47,0% 164,8%
Mol 3 846 -1,9% 4,5% 3,3% 30,8% 38,2% 73,2%
Richter 11 880 0,6% 3,4% 1,5% 20,4% 14,0% 40,4%
Magyar Telekom 2 050 0,0% -4,0% 4,1% 14,4% 25,0% 400,0%
Nyersanyagok              
WTI 98,48 3,0% 8,5% 56,2% 72,0% 47,4% 50,1%
Brent 102,68 1,4% 10,8% 51,6% 68,7% 46,1% 48,1%
Arany 5 031,84 -1,9% -2,2% 0,7% 16,4% 68,9% 194,1%
Devizák              
EURHUF 393,1 0,6% -0,2% 3,6% 2,4% -1,5% 7,2%
USDHUF 343,4988 1,3% 0,9% 7,3% 5,1% -6,6% 11,9%
GBPHUF 455,5850 0,2% 0,6% 4,5% 3,4% -4,5% 6,6%
EURUSD 1,1444 -0,7% -1,2% -3,4% -2,6% 5,4% -4,1%
USDJPY 159,2150 0,0% 1,0% 4,0% 1,6% 7,8% 46,1%
GBPUSD 1,3239 -0,8% -0,9% -2,8% -1,6% 2,3% -4,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 949 0,6% 4,2% 3,1% -20,0% -12,5% 23,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 0,6% 3,3% 5,7% 2,6% 0,3% 161,3%
10 éves német állampapírhozam 2,95 1,4% 4,0% 8,5% 2,9% 4,2% -992,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,41 3,1% 5,6% 11,8% 7,9% 1,8% 168,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
