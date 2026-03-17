A CIG Pannónia és a Groupama biztosítja a magyar gyerekeket

A CIG Pannónia arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium „Gyermek-, és ifjúsági balesetbiztosítás 2026” tárgykörben kiírt Uniós Nyílt eljárásában a Groupama Biztosító Zrt., és a CIG Pannónia közös és az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlata alapján nyertes ajánlatot tett.
A szerződés teljes éves biztosítási díja
125 040 084 forint évente.
