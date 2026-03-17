  • Megjelenítés
Enyhe emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék
Üzlet

Enyhe emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék

Portfolio
Továbbra is nagy volatilitás figyelhető meg a tőzsdéken a közel-keleti háború kapcsán, elsősorban az olajár emelkedése és ennek potenciális inflatorikus hatása miatt. Bár az olajár ma tovább emelkedik, a tőzsdéken is jó a hangulat, Európában és az USA-ban is emelkedik a piac. Kifejezetten jól teljesít ma a magyar tőzsde, azon belül pedig az OTP és a Mol, részben annak köszönhetően, hogy látszólag sikerült előre lépést tenni a Barátság-kőolajvezeték ügyében.
Megosztás

Nincsenek nagy mozgások az amerikai tőzsdéken

A fennálló bizonytalanságok miatt a befektetők egyelőre kivárnak: nem láthatók komoly mozgások az amerikai tőkepiacokon. A három nagy részvényindex majdhogynem mozdulatlan az egy órával ezelőtti állapothoz képest.

Jelenleg

  • a Dow 0,36%-os,
  • az S&P 500 0,46%-os,
  • a Nasdaq 0,62%-os pluszban van.
Megosztás

Váratlan fordulat: bepánikoltak a befektetők a gigacég bejelentése után, pedig teljesen más jön, mint amitől sokan tartanak

A Take-Two Interactive vezérigazgatója, Strauss Zelnick határozottan kijelentette, hogy a generatív mesterséges intelligencia képtelen olyan játékélményt létrehozni, mint az idén novemberben megjelenő Grand Theft Auto 6 - tudósított a Kotaku.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Óvatos emelkedés Amerikában

Az iráni háború bizonytalanságai ellenére óvatos emelkedéssel próbálkoznak az amerikai indexek: mindhárom fontosabb mutató pluszban van. A piacokat alapjaiban befolyásolja az, hogy továbbra is bizonytalan, mi lesz a Hormuzi-szorossal, Donald Trump amerikai elnök ma lényegében bejelentette, hogy a térség biztosítására tervezett katonai koalíció nem fog létre jönni

Jelenleg

  • a Dow Jones 0,36%-os,
  • az S&P 500 0,42%-os,
  • a Nasdaq 0,49%-os emelkedést mutat.
Az olajpiac is megnyugodni látszik, bár itt a határidős árfolyamok lényeges esést nem mutatnak, legalább a radikális és gyors emelkedés megállt. Egy hordó Brent jelenleg 102,2 dollár / hordó, ez a mai nap során 2,5%-os drágulást jelent.

.

Megosztás

Jó napja volt a magyar tőzsdének

Jó hangulat volt ma a nemzetközi piacokon, amiből a magyar tőzsde is kivette a részét, a BUX határozott pluszban zárt, élen az OTP-vel.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Olaj után kutat a Mol Magyarországon, de van egy csavar a történetben

A Mol megbízásából az amerikai Bell Geospace vállalat olaj- és gázkutatáshoz kapcsolódó repülőgépes geofizikai méréseket végez a Balaton délnyugati térségében, a „Buzsák” szénhidrogén-kutatási koncesszió területén, olvasható a Mol közleményében. A mérések 2026. március 18. és március 28. között zajlanak, a speciális mérőrepülőgép naponta a Pécs–Pogány repülőtérről száll fel, és 820 km²-es területet vizsgál.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed

Az amerikai jegybank szerdán dönt a kamatról. Változás szinte biztosan nem lesz, de a kérdőjelek napról napra nőnek: az iráni háború stagflációs forgatókönyvet rajzol, miközben a munkaerőpiac gyengülése kamatvágást indokolna. Powell utolsó ülései következnek, és a politika sem hagyja nyugodni.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nagy emelkedésben az OTP

Az OTP árfolyama a nap folyamán egyenletesen emelkedett, ahogy a nemzetközi piacokon is javult a kockázati étvágy. A papír napi maximumot ért el, miután az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy technikai és pénzügyi támogatást adnak Kijevet, amelyet az ukrán állam el is fogadott. Nem sokkal később az uniós végrehajtó testület több részletet is közölt a megállapodásról,

amely helyreállíthatja Magyarország és Szlovákia vezetékes kőolajellátását.

Az OTP jelenleg 3,4 százalékos pluszban van.

A Mol is emelkedik, jelenleg 1,7 százalékos pluszban van.

Megosztás

Az amerikai tőzsdék is emelkednek

Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,8 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos erősödést mutat.

Megosztás

A Covid óta nem látott ütemben kezdtek el készpénzt felhalmozni a profi befektetők

A Bank of America márciusi globális alapkezelői felmérése szerint a befektetői hangulat hat hónapos mélypontra süllyedt. Ezzel párhuzamosan a portfóliókban tartott készpénz aránya a 2020-as koronavírus-járvány óta nem látott ütemben emelkedett. A pesszimizmus mögött elsősorban a geopolitikai feszültségek és az inflációs félelmek állnak - írta a MarketWatch.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kriptós céget vásárolhat fel a Mastercard

A Mastercard akár 1,8 milliárd dollárért vásárolhatja meg a BVNK nevű, stablecoin-infrastruktúrával foglalkozó startupot. A lépésre mindössze néhány hónappal azután kerülhet sor, hogy a startup és a Coinbase közötti, hozzávetőleg 2 milliárd dolláros felvásárlási tárgyalások zátonyra futottak - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Figyelmeztet a Wall Street: kifogyhat a lendületből az év legjobban teljesítő szektora

Az iráni háború kitörése óta az energiaszektor az amerikai tőzsde egyértelmű nyertese. A Wall Street több nagy elemzőháza – köztük a Jefferies és a Citigroup – azonban arra figyelmeztet, hogy a szektorba menekülő befektetők túl későn érkezhetnek, és a lendület hamarosan elfogyhat - írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Üzembe helyezték az Alteo legújabb energiatárolóját

Üzembe helyezték az Alteo ötödik, 20 MWh kapacitású villamosenergiatárolóját Banán, amely közös ponton csatlakozik a társaság már meglévő szélerőmű parkjával a villamosenergia hálózathoz, kihasználva a két technológia közötti szinergiahatásokat. A beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ítéletet mondott a bitcoinról a Citigroup, itt a friss célár

A Citigroup jelentősen csökkentette a bitcoinra és az ethereumra vonatkozó 12 hónapos célárát. A döntés hátterében az áll, hogy az amerikai kriptovaluta-szabályozási folyamat megtorpant. Emiatt egyre szűkül az az időablak, amelyben az új szabályok katalizátorként hathatnának az intézményi keresletre és az ETF-eken keresztüli tőkebeáramlásra.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Hangulatjavulás

Mérsékelt emelkedés kezd kialakulni az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC 0,4 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig szintén 0,4 százalékot emelkedett. A Stoxx 600 0,3 százalékot erősödött.

A magyar piacon is érdemi hangulatjavulás figyelhető meg, a BUX már 0,8 százalékos pluszban van, elsősorban az OTP-nek köszönhetően, miután a bankpapír 1,4 százalékot erősödött, de a Mol 1,1 százalékos emelkedése is segíti az indexet.

Megosztás

Vegyes mozgások Európában

Iránykereséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 0,2 százalékos mínuszban van, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói börze is lejjebbb került 0,3 százázalékkal, a spanyol piac pedig stagnál.

Megosztás

Iránykereséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az európai tőzsdék az irányt keresik, amibe a BUX index óvatos mozgása is beleillik.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megint ugrik az olajár, ideges a piac

Az olajárak több mint 3 százalékot emelkedtek, mivel továbbra is bizonytalanság övezi a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom védelmére tervezett, amerikai vezetésű koalíció sorsát - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Új részvények kerülnek a BUX-ba

A Budapesti Értéktőzsde közzétette a BUX és a BUMIX indexkosarak új összetételét, amelyek 2026. április 1-jétől lépnek hatályba. A felülvizsgálat nyomán a BUX indexbe három új papír, az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus kerül be, miközben a CIG Pannónia kiesik, a Zwack pedig annak ellenére bent marad, hogy első alkalommal nem teljesítette a kritériumokat.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,55 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,17 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,46 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,42 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,46 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Kedden a német ZEW gazdasági hangulatindex mellett az amerikai magánszektor friss foglalkoztatási statisztikája jelenik meg, de ezek várhatóan nem fogják megrengetni a piacokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 946,41 0,8% -1,7% -5,2% -2,3% 13,2% 43,0%
S&P 500 6 699,38 1,0% -1,4% -2,0% -2,1% 18,8% 69,1%
Nasdaq 24 655,34 1,1% -1,2% -0,3% -2,4% 25,1% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 751,15 -0,1% 1,9% -5,4% 6,8% 45,1% 79,6%
Hang Seng 25 834,02 1,4% 1,7% -3,3% 0,8% 7,8% -11,0%
CSI 300 4 671,56 0,1% 1,2% 0,2% 0,9% 16,6% -8,0%
Európai részvényindexek              
DAX 23 564,01 0,5% 0,7% -5,0% -3,8% 2,5% 61,9%
CAC 7 935,97 0,3% 0,3% -4,6% -2,6% -1,1% 31,1%
FTSE 10 317,69 0,6% 0,7% -1,5% 3,9% 19,5% 51,7%
FTSE MIB 44 347,56 0,1% 0,7% -2,4% -1,3% 14,7% 82,8%
IBEX 17 089,4 0,2% 1,0% -4,3% -1,3% 31,4% 97,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 787,9 -0,8% 0,3% -2,9% 8,8% 37,5% 172,9%
ATX 5 298,49 0,7% -0,2% -6,6% -0,5% 23,3% 66,8%
PX 2 528,67 0,5% -0,9% -4,6% -5,8% 22,2% 134,6%
Magyar blue chipek              
OTP 35 340 -0,5% -1,0% -8,9% 0,7% 42,5% 159,1%
Mol 3 766 -2,1% 0,7% 4,7% 28,1% 35,2% 71,8%
Richter 11 880 0,0% 4,3% 2,2% 20,4% 14,9% 35,4%
Magyar Telekom 2 040 -0,5% -1,9% 4,5% 13,8% 20,0% 393,9%
Nyersanyagok              
WTI 93,39 -5,2% -1,3% 48,1% 63,1% 38,5% 44,1%
Brent 100,55 -2,1% 9,5% 46,6% 65,2% 41,6% 46,9%
Arany 4 996,3 -0,7% -2,1% 0,3% 15,5% 67,2% 189,0%
Devizák              
EURHUF 391,3750 -0,4% -0,7% 3,6% 1,9% -1,9% 6,5%
USDHUF 340,7706 -0,8% 0,2% 6,9% 4,2% -7,2% 10,3%
GBPHUF 451,6350 -0,9% 0,8% 4,0% 2,5% -4,9% 5,3%
EURUSD 1,1485 0,4% -0,9% -3,1% -2,2% 5,6% -3,4%
USDJPY 159,5400 0,0% 0,9% 4,0% 1,8% 7,4% 46,3%
GBPUSD 1,3302 0,5% -0,7% -2,4% -1,1% 3,0% -4,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 876 5,5% 9,4% 8,7% -15,6% -10,8% 31,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 -1,4% 2,9% 4,2% 1,2% -2,3% 159,5%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -1,0% 3,0% 7,4% 1,9% 2,5% -877,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,31 -1,3% -1,5% 12,1% 6,4% 2,0% 162,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Duerinckx

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

2026. március 17.

2026. március 17.

2026. március 18.

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility