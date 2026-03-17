Enyhe emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék

Az iráni háború bizonytalanságai ellenére óvatos emelkedéssel próbálkoznak az amerikai indexek: mindhárom fontosabb mutató pluszban van. A piacokat alapjaiban befolyásolja az, hogy továbbra is bizonytalan, mi lesz a Hormuzi-szorossal, Donald Trump amerikai elnök ma lényegében bejelentette, hogy a térség biztosítására tervezett katonai koalíció nem fog létre jönni

Jelenleg

a Dow Jones 0,36%-os,

az S&P 500 0,42%-os,

a Nasdaq 0,49%-os emelkedést mutat.

Az olajpiac is megnyugodni látszik, bár itt a határidős árfolyamok lényeges esést nem mutatnak, legalább a radikális és gyors emelkedés megállt. Egy hordó Brent jelenleg 102,2 dollár / hordó, ez a mai nap során 2,5%-os drágulást jelent.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

.