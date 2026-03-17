Iránykereséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az európai tőzsdék az irányt keresik, amibe a BUX index óvatos mozgása is beleillik.

A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékot emelkedett, így jelenleg 120 867 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, az OTP árfolyama 0,7 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, a Richter árfolyama 0,3 százalékot esett, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és az ANY teljesít, míg a leggyengébben az Appeninn és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ