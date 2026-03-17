Kriptós céget vásárolhat fel a Mastercard
Kriptós céget vásárolhat fel a Mastercard

Portfolio
A Mastercard akár 1,8 milliárd dollárért vásárolhatja meg a BVNK nevű, stablecoin-infrastruktúrával foglalkozó startupot. A lépésre mindössze néhány hónappal azután kerülhet sor, hogy a startup és a Coinbase közötti, hozzávetőleg 2 milliárd dolláros felvásárlási tárgyalások zátonyra futottak - közölte a Bloomberg.
A felek keddi közlése szerint a vételár egy 300 millió dolláros, feltételekhez kötött kifizetést is tartalmaz. A londoni székhelyű BVNK-t eredetileg a Coinbase kriptotőzsde szemelte ki magának, a felvásárlási tárgyalások azonban tavaly novemberben eredménytelenül zárultak.

A tranzakció szervesen illeszkedik a Mastercard tágabb stratégiájába. A hagyományos kártyatársaságok – köztük a Visa is – igyekeznek megőrizni vezető szerepüket a fizetési piacon a digitális eszközökre épülő technológiák térnyerése közepette.

A New York-i székhelyű vállalat még június elején jelentett be egy új, globális partnerségi hálózatot, amelyet több mint 85 kriptopiaci és digitális eszközökkel foglalkozó céggel közösen hozott létre. Ennek célja a hagyományos és az innovatív fizetési megoldások összekötése, a programhoz pedig többek között a Circle és a Binance is csatlakozott.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Ez is érdekelhet
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI
