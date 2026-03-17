Kriptós céget vásárolhat fel a Mastercard

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A felek keddi közlése szerint a vételár egy 300 millió dolláros, feltételekhez kötött kifizetést is tartalmaz. A londoni székhelyű BVNK-t eredetileg a Coinbase kriptotőzsde szemelte ki magának, a felvásárlási tárgyalások azonban tavaly novemberben eredménytelenül zárultak.

A tranzakció szervesen illeszkedik a Mastercard tágabb stratégiájába. A hagyományos kártyatársaságok – köztük a Visa is – igyekeznek megőrizni vezető szerepüket a fizetési piacon a digitális eszközökre épülő technológiák térnyerése közepette.

A New York-i székhelyű vállalat még június elején jelentett be egy új, globális partnerségi hálózatot, amelyet több mint 85 kriptopiaci és digitális eszközökkel foglalkozó céggel közösen hozott létre. Ennek célja a hagyományos és az innovatív fizetési megoldások összekötése, a programhoz pedig többek között a Circle és a Binance is csatlakozott.

Címlapkép forrása: Shutterstock