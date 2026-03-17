Megerősítette az Opus Tigáz hitelbesorolását a Scope

A Scope nemcsak a vállalat egészének minősítését erősítette meg, hanem a szenior, fedezetlen adósság besorolását is „BBB” szinten tartotta.

A minősítés egyik legfontosabb pillére az Opus Tigáz piaci helyzete. A vállalat Magyarország legnagyobb gáz elosztója, regionális monopolpozícióval: hálózata a nemzeti gázinfrastruktúra mintegy 41%-át adja, és a belföldi gázfogyasztás körülbelül negyedének elosztásában érintett. Egy ilyen közműszerep kiszámíthatóbb működést is jelent: a kereslet és a bevételek jellemzően kevésbé volatilisek, mint a versenypiacokon, különösen akkor, ha a szabályozási környezet stabil.

A Scope külön kiemeli, hogy a szabályozás olyan keretet ad, amely

előre jelezhetővé teszi az üzemi teljesítményt, és erős működési marzsokat tesz lehetővé.

A minősítő ugyanakkor jelzi a jövedelmezőség a szabályozási periódusok előrehaladtával fokozatosan csökkenő pályát mutatnak.

Összképben a Scope döntése azt üzeni: az Opus Tigáz erős, közmű jellegű alapokra épít, a szabályozás pedig továbbra is olyan védőhálót ad, amely mérsékli a működési kilengéseket. Miközben a profitabilitás hosszabb távon nem feltétlenül emelkedő pályán mozog, a minősítő jelenleg mégis úgy látja, hogy a vállalat kockázati profilja és pénzügyi teherbírása indokolja a „BBB” szint megtartását, stabil kilátás mellett.

