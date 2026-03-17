Megerősítette az Opus Tigáz hitelbesorolását a Scope
A Scope Ratings megerősítette az Opus Tigáz Zrt. „BBB” kibocsátói hitelminősítését, a kilátást pedig stabilon hagyta. A minősítő szerint a magyarországi gázhálózati üzemeltető üzleti kockázati profilja továbbra is erős, amit a kiszámítható, támogató szabályozás és a javuló pénzügyi mutatók is alátámasztanak - derül ki a Scope közleményéből.

A Scope nemcsak a vállalat egészének minősítését erősítette meg, hanem a szenior, fedezetlen adósság besorolását is „BBB” szinten tartotta.

A minősítés egyik legfontosabb pillére az Opus Tigáz piaci helyzete. A vállalat Magyarország legnagyobb gáz elosztója, regionális monopolpozícióval: hálózata a nemzeti gázinfrastruktúra mintegy 41%-át adja, és a belföldi gázfogyasztás körülbelül negyedének elosztásában érintett. Egy ilyen közműszerep kiszámíthatóbb működést is jelent: a kereslet és a bevételek jellemzően kevésbé volatilisek, mint a versenypiacokon, különösen akkor, ha a szabályozási környezet stabil.

A Scope külön kiemeli, hogy a szabályozás olyan keretet ad, amely

előre jelezhetővé teszi az üzemi teljesítményt, és erős működési marzsokat tesz lehetővé.

Dübörög a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciája - Most kiderül, mi vár a biztosítási piacra

MNB: Egyszerűen ki kell irtani a piacról a túl költséges megtakarításokat

Begyújtotta az rakétákat az OTP, jó hír jött a Barátság-vezeték felől

A minősítő ugyanakkor jelzi a jövedelmezőség a szabályozási periódusok előrehaladtával fokozatosan csökkenő pályát mutatnak.

Összképben a Scope döntése azt üzeni: az Opus Tigáz erős, közmű jellegű alapokra épít, a szabályozás pedig továbbra is olyan védőhálót ad, amely mérsékli a működési kilengéseket. Miközben a profitabilitás hosszabb távon nem feltétlenül emelkedő pályán mozog, a minősítő jelenleg mégis úgy látja, hogy a vállalat kockázati profilja és pénzügyi teherbírása indokolja a „BBB” szint megtartását, stabil kilátás mellett.

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Ez is érdekelhet
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI
