Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti feszültségek és az olajár volatilitása határozza meg. Hétfőn az olaj ára mérséklődött, miután sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok hamarosan nemzetközi koalíciót jelenthet be a Hormuzi-szoros hajóforgalmának védelmére, és az amerikai pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy Washington átengedi az iráni olajszállító tankereket a szoroson. Az éjszaka folyamán ugyanakkor ismét emelkedett az olajár, mivel a piac továbbra sem lát tisztán a szállítási útvonalak biztonságát illetően. Közben a figyelem a jegybankokra is átterelődik: kedden kezdődik a Fed kétnapos kamatdöntő ülése, és bár Donald Trump régóta kamatcsökkentést sürget, a piaci szereplők az iráni háború okozta bizonytalanság miatt inkább kivárásra számítanak a szerdai döntésnél. Ami a tőzsdéket illeti, Ázsiában többnyire emelkedtek a piacok, Európában viszont iránykeresés jöhet.
Új részvények kerülnek a BUX-ba

A Budapesti Értéktőzsde közzétette a BUX és a BUMIX indexkosarak új összetételét, amelyek 2026. április 1-jétől lépnek hatályba. A felülvizsgálat nyomán a BUX indexbe három új papír, az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus kerül be, miközben a CIG Pannónia kiesik, a Zwack pedig annak ellenére bent marad, hogy első alkalommal nem teljesítette a kritériumokat.

Új részvények kerülnek a BUX-ba
Iránykeresés jöhet Európában

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,1 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,17 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,55 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,17 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,46 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,42 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,46 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Kedden a német ZEW gazdasági hangulatindex mellett az amerikai magánszektor friss foglalkoztatási statisztikája jelenik meg, de ezek várhatóan nem fogják megrengetni a piacokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 946,41 0,8% -1,7% -5,2% -2,3% 13,2% 43,0%
S&P 500 6 699,38 1,0% -1,4% -2,0% -2,1% 18,8% 69,1%
Nasdaq 24 655,34 1,1% -1,2% -0,3% -2,4% 25,1% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 751,15 -0,1% 1,9% -5,4% 6,8% 45,1% 79,6%
Hang Seng 25 834,02 1,4% 1,7% -3,3% 0,8% 7,8% -11,0%
CSI 300 4 671,56 0,1% 1,2% 0,2% 0,9% 16,6% -8,0%
Európai részvényindexek              
DAX 23 564,01 0,5% 0,7% -5,0% -3,8% 2,5% 61,9%
CAC 7 935,97 0,3% 0,3% -4,6% -2,6% -1,1% 31,1%
FTSE 10 317,69 0,6% 0,7% -1,5% 3,9% 19,5% 51,7%
FTSE MIB 44 347,56 0,1% 0,7% -2,4% -1,3% 14,7% 82,8%
IBEX 17 089,4 0,2% 1,0% -4,3% -1,3% 31,4% 97,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 787,9 -0,8% 0,3% -2,9% 8,8% 37,5% 172,9%
ATX 5 298,49 0,7% -0,2% -6,6% -0,5% 23,3% 66,8%
PX 2 528,67 0,5% -0,9% -4,6% -5,8% 22,2% 134,6%
Magyar blue chipek              
OTP 35 340 -0,5% -1,0% -8,9% 0,7% 42,5% 159,1%
Mol 3 766 -2,1% 0,7% 4,7% 28,1% 35,2% 71,8%
Richter 11 880 0,0% 4,3% 2,2% 20,4% 14,9% 35,4%
Magyar Telekom 2 040 -0,5% -1,9% 4,5% 13,8% 20,0% 393,9%
Nyersanyagok              
WTI 93,39 -5,2% -1,3% 48,1% 63,1% 38,5% 44,1%
Brent 100,55 -2,1% 9,5% 46,6% 65,2% 41,6% 46,9%
Arany 4 996,3 -0,7% -2,1% 0,3% 15,5% 67,2% 189,0%
Devizák              
EURHUF 391,3750 -0,4% -0,7% 3,6% 1,9% -1,9% 6,5%
USDHUF 340,7706 -0,8% 0,2% 6,9% 4,2% -7,2% 10,3%
GBPHUF 451,6350 -0,9% 0,8% 4,0% 2,5% -4,9% 5,3%
EURUSD 1,1485 0,4% -0,9% -3,1% -2,2% 5,6% -3,4%
USDJPY 159,5400 0,0% 0,9% 4,0% 1,8% 7,4% 46,3%
GBPUSD 1,3302 0,5% -0,7% -2,4% -1,1% 3,0% -4,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 74 876 5,5% 9,4% 8,7% -15,6% -10,8% 31,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 -1,4% 2,9% 4,2% 1,2% -2,3% 159,5%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -1,0% 3,0% 7,4% 1,9% 2,5% -877,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,31 -1,3% -1,5% 12,1% 6,4% 2,0% 162,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Duerinckx

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

