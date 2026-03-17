Nagy felvásárlás a hazai biztosítási piacon: külföldi kézbe kerül a magyar vállalat
A brit központú Vesta Software Group felvásárolta az SK Trendet - közölte honlapján a társaság.
A wallingfordi székhelyű Vesta Software Group 2026. március 17-én bejelentette a magyar SK Trend Kft. megvásárlását. A magyar insurtech cég teljes körű digitális megoldást nyújt a biztosítási alkuszok számára, fejlesztésük lefedi a díjak összehasonlítását, a szerződéskötést, valamint a portfólió- és jutalékkezelést.

Richard Clancy, a Vesta Software Group vezérigazgatója szerint az SK Trend erős és elismert pozíciót épített ki a hazai piacon, a vállalat pontosan azt a vertikális szoftverfejlesztői modellt képviseli, amelyet a Vesta a hosszú távú, tartós tulajdonlásra épülő stratégiája során partnerként keres.

Az SK Trend társalapítói kiemelték, hogy cégük mára a biztosításközvetítői szektor nélkülözhetetlen partnerévé vált. Kerekes Zoltán kiemelte, hogy vállalatirányítási rendszerük (ERP) a napi működés legapróbb részleteit is támogatja. Ez a funkcionalitás a portfóliótisztítástól a jutalékelszámoláson át egészen az automatizált számlázásig terjed. Sárközi Mihály társalapító hozzátette, hogy

a Vesta égisze alatt is elkötelezettek maradnak a technológiai úttörő szerep mellett, csapatuk a jövőben is biztosítja a stabilitást és a folyamatos innovációt.

