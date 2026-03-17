Olcsó internet, tízszer drágább kötelező biztosítás: érdekes különbségek Magyarország és Ausztria között

Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője előadásában elmondta: a Netrisk Group hat országban működik (Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Litvánia), és felvásárlások révén szeretne megjelenni újabb országokban. Tavaly 12 millió ügyfelet szolgáltak ki több mint 1400 értékesített termékkel és több mint 350 partnerrel. Az alkuszcég multibrand stratégiát folytat: Magyarországon a netrisk.hu mellett a biztositas.hu branddel van jelen.
Ami a Netrisk piacai közötti piacszerkezeti és gazdasági különbségeket illeti, jelentős eltérések vannak a szereplők számában, az alkuszok és összehasonlító portálok penetrációjában, valamint a jövedelmezőségben, az ár- és szolgáltatási versenyben. Ausztriában például mindössze 6,6 euróért érhető el a korlátlan internet, és nagyon sok telekommunikációs szereplő versenyez egymással. A kgfb szempontjából viszont a magyar piac versenyzőbb:
Ausztriában tízszer olyan drága a kötelező biztosítás ugyanarra az autóra, mint Magyarországon.
A piacok érettsége között is nagy a különbség: a casco penetráció Ausztriában 63%, Magyarországon 20%. Ezt részben az autók átlagéletkora magyarázza: Ausztriában 9,3 év, Magyarországon 16,5 év.
A személyes kapcsolat tradíciója néhol még erősebb, de a digitalizáció megkérdőjelezhetetlen.
Az online kötött kgfb aránya például Magyarországon 45%, az első helyen álló Litvániában 55%, Lengyelországban viszont csak 12%, míg az utolsó helyen álló Ausztriában mindössze 4%. A követendő piac Besnyő Márton szerint az Egyesült Királyság, ahol ez az arány 85%.
Az ügyféligények és ügyfélproblémák viszont nem különböznek, ezekre standard válaszok szükségesek. Az EIOPA Consumer Barometer 2025 szerint a biztosítókba vetett bizalom Magyarországon 45%, míg a többi országban ennél magasabb; Ausztriában a legmagasabb, 63%. A legnagyobb problémát általában a túl bonyolult folyamatok és a kárkifizetések nem méltányos szintje jelenti.
A Netrisk feladatának az objektív összehasonlítást tekinti, amely nemcsak árban, hanem minőségben is célkitűzés. Ennek érdekében az utas-, casco- és lakásbiztosítási termékeket követően a magyar kgfb-piacon is hamarosan bevezetné a cég a rating szolgáltatását.
A cégcsoport innovációi között említette Besnyő Márton, hogy a három éve bevezetett AI-asszisztens a call center és az ügyfélkapcsolatok területén háromszoros hatékonyságnövekedést eredményezett, és a 2025-ben Ausztriában bevezetett AI-alapú energiaszámla-beolvasás jelentősen növelte a konverziós arányt. Megjelent a Netrisk mobilalkalmazása is Magyarországon.
