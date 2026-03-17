Üzembe helyezték az Alteo legújabb energiatárolóját

Üzembe helyezték az Alteo ötödik, 20 MWh kapacitású villamosenergiatárolóját Banán, amely közös ponton csatlakozik a társaság már meglévő szélerőmű parkjával a villamosenergia hálózathoz, kihasználva a két technológia közötti szinergiahatásokat. A beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.
Építőipar 2026
Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!
Információ és jelentkezés

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata nyert vissza nem térítendő támogatást lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére.

A vállalat történetének eddigi legnagyobb méretű zöldmezős beruházása három helyszínen összesen 18 milliárd forintból valósult meg, amelyből 6 milliárd forint volt a pályázati támogatás.

A beruházás egyik elemeként a az Alteo leányvállalata, a Pannon Szélerőmű Kft. a Bana-Bábolna alállomás területén helyezte üzembe 10 MW névleges teljesítményű és 20 MWh névleges kapacitású villamosenergia-tárolóját, mely összesen 2,4 milliárd forintból épült fel, 830 millió forint vissza nem térítendő RRF támogatás felhasználásával.

Az energiatárolót egy már meglévő és üzemelő szélerőművi alállomáson létesítették, így minden szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll a működéséhez.

„A Banán átadott energiatároló lehetőséget teremt az energiatárolói és a szélerőművi technológia közötti szinergiahatások kihasználására, hiszen a tároló egy már üzemelő szélerőművi telephely mellé került telepítésre. Az együttműködő rendszerek hozzájárulnak a megújuló, időjárásfüggő villamosenergia-termelő kapacitások integrációjához, erősítve a hazai villamosenergia-ellátás biztonságát és az időjárásfüggő termelők villamosenergia-rendszerbe történő integrációját” – mondta az átadóeseményen Fekete Csaba, az Alteo üzletfejlesztési és kivitelezési igazgatója.

Az Alteo február végén helyezte üzembe az eddigi legnagyobb, 50 MW-os teljesítményű energiatárolóját Győrben. A társaság a Banán most átadott, ötödik energiatárolójával már 80 MW-os tárolói teljesítménnyel rendelkezik. A vállalat saját és partneri energiatárolói portfóliójának hatékony menedzsmentjével rugalmas és kiegyensúlyozott megoldásokat kínál ügyfeleinek, garantálva azt a stabilitást és szakértelmet, amelyet a megújulóenergia-menedzsment szolgáltatásai terén már megszokhattak.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Parlamenti választás és piaci reakciók

