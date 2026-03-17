Váratlan fordulat: bepánikoltak a befektetők a gigacég bejelentése után, pedig teljesen más jön, mint amitől sokan tartanak

Zelnick a The Game Business podcast legújabb adásában válaszolt arra a kérdésre, hogy az MI-alapú eszközök – mint például a Google Genie nevű platformja – képesek lehetnek-e felvenni a versenyt a hagyományos játékszoftver-fejlesztési megoldásokkal, tudnak-e majd olyan játékokat fejleszteni, mint a GTA-sorozat.
A válasza egyértelmű volt:
A legkevésbé sem."
Zelnick a zeneiparból hozott fel egy példát. Kifejtette, hogy már most is léteznek olyan programok, amelyek egy szöveges parancs alapján professzionálisan hangzó dalt generálnak.
Ezeket azonban senki sem hallgatná meg kétszer, legfeljebb egy születésnapi üdvözlőlaphoz lennének elegendők.
Januárban a játékipari részvények jelentősen visszaestek, miután a Google bemutatta a Genie-t. Ez a platform egyszerű, játékszerű interaktív térbeli élmények létrehozására képes. Bár a fejlesztők és a szakújságírók azonnal jelezték, hogy az eszköz által generált eredmény meg sem közelíti egy valódi videojáték színvonalát, a befektetők mégis pánikba estek. Zelnick elmondta, hogy megdöbbentette a piac reakciója: szerinte ezek a következő generációs fejlesztői eszközök valójában kifejezetten előnyösek az iparág számára.
Zelnick szerint egyszerűen nem igaz, hogy a mesterséges intelligencia révén bárki képes lesz sikerjátékot készíteni. Úgy látja, most is évente több ezer jelenik meg a piacon, mégis csak néhányból válik igazi sláger, teljesen függetlenül attól, milyen eszközökkel készítik ezeket.
Hozzátette: a technológia segítségével lehet ugyan olyan játékelemeket generálni, amelyek egy NBA 2K vagy EA Sports FC szintű produkciónak tűnnek. Egy ilyen léptékű sikerjáték megalkotása azonban teljesen más kaliber, amelyhez elengedhetetlen a valódi emberi kreativitás.
Címlapkép forrása: Cate Gillon/Getty Images
Bige László: nincs tartalék, sorban állnak a gazdák a műtrágyáért
240 ezer tonna hiányzik a magyar piacról.
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Reménykednek az oroszok: azt mondják, újabb ország szállhat be hamarosan a háborúba Ukrajna ellen, Kijev komoly veszélyben van
Akár ballisztikus rakétákkal is támadhatják majd Kijevet.
Belengette Donald Trump: az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból
Az amerikai elnök szerint a szövetségesek cserben hagyták őt.
Sosem látták még ennyire dühösnek Trumpot: azt mondják, végzetes törés jön most a NATO-ban
Amerika vezetőit sokkolta, ami történt.
Kimondta Trump, amit sokan vártak: egy évtizedre tönkretették az ellenséget, jöhet az amerikai kivonulás
Konkrét terveket ugyanakkor nem vázolt az amerikai elnök.
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.