Váratlan fordulat: bepánikoltak a befektetők a gigacég bejelentése után, pedig teljesen más jön, mint amitől sokan tartanak
A Take-Two Interactive vezérigazgatója, Strauss Zelnick határozottan kijelentette, hogy a generatív mesterséges intelligencia képtelen olyan játékélményt létrehozni, mint az idén novemberben megjelenő Grand Theft Auto 6 - tudósított a Kotaku.
Zelnick a The Game Business podcast legújabb adásában válaszolt arra a kérdésre, hogy az MI-alapú eszközök – mint például a Google Genie nevű platformja – képesek lehetnek-e felvenni a versenyt a hagyományos játékszoftver-fejlesztési megoldásokkal, tudnak-e majd olyan játékokat fejleszteni, mint a GTA-sorozat.

A válasza egyértelmű volt:

A legkevésbé sem."

Zelnick a zeneiparból hozott fel egy példát. Kifejtette, hogy már most is léteznek olyan programok, amelyek egy szöveges parancs alapján professzionálisan hangzó dalt generálnak.

Ezeket azonban senki sem hallgatná meg kétszer, legfeljebb egy születésnapi üdvözlőlaphoz lennének elegendők.

Januárban a játékipari részvények jelentősen visszaestek, miután a Google bemutatta a Genie-t. Ez a platform egyszerű, játékszerű interaktív térbeli élmények létrehozására képes. Bár a fejlesztők és a szakújságírók azonnal jelezték, hogy az eszköz által generált eredmény meg sem közelíti egy valódi videojáték színvonalát, a befektetők mégis pánikba estek. Zelnick elmondta, hogy megdöbbentette a piac reakciója: szerinte ezek a következő generációs fejlesztői eszközök valójában kifejezetten előnyösek az iparág számára.

Zelnick szerint egyszerűen nem igaz, hogy a mesterséges intelligencia révén bárki képes lesz sikerjátékot készíteni. Úgy látja, most is évente több ezer jelenik meg a piacon, mégis csak néhányból válik igazi sláger, teljesen függetlenül attól, milyen eszközökkel készítik ezeket.

Hozzátette: a technológia segítségével lehet ugyan olyan játékelemeket generálni, amelyek egy NBA 2K vagy EA Sports FC szintű produkciónak tűnnek. Egy ilyen léptékű sikerjáték megalkotása azonban teljesen más kaliber, amelyhez elengedhetetlen a valódi emberi kreativitás.

