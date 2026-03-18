A mesterséges intelligencia üzleti impaktja - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Az AI-forradalom még nemhogy nem csengett le, hanem még csak most jön a java: elkészültek és a való életben teljesítenek az első vállalati genAI megoldások és a munkát, a belső folyamatokat és az ügyélinterakciókat támogató eszközök. A kötelező házi feladatot szinte mindenki elvégezte, de a munka és a valódi AI-transzformáció még csak most kezdődik. A Proof of Concept fázisból kilépett, de még szigetszerű AI-megoldásokon túl a bátor élenjárók most új szintre léphetnek: ha az AI már bizonyított, jöhet a jól működő AI-megoldások kiterjesztése és oktatása teljes szervezeti szinten, lesz, ahol a core üzleti tevékenység átformálása, teljes transzformációja is megtörténhet. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk, milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára. A rendezvényről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán.
Óriási ugrás előtt áll Magyarország, ez a technológia mindent a feje tetejére állít

Magyarország a 20. helyen áll a globális mesterséges intelligencia használatában, megelőzve az USA-t, Németországot és Lengyelországot – derült ki a Microsoft nemrégiben megjelent AI-riportjából, és van esélye, hogy még ennél is magasabbra törjön – mondta Jakab Roland, a magyar AI Koalíció elnöke és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója az AI in Business 2026 konferencián.

Elárulta az AI-guru, miért bukik el az AI-projektek 80 százaléka

Az AI-projektek 80%-a kudarcba fullad, ami jelentősen meghaladja a hagyományos IT-projektek sikertelenségi arányát – figyelmeztetett Kathleen Walch, a Project Management Institute AI-szakértője a Portfolio AI in Business 2026 konferencián a Portfolio AI in Business konferenciáján.

A nap folyamán ebben a cikkünkben tudósítunk a Portfolio több mint 500 fős, 60 előadó részvételével zajló eseményéről. A teljes agenda itt érhető el.

AI in Business 2026

