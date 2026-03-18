Jön a hét legfontosabb napja - Ma sok minden eldől a piacokon
Jó hangulatban indul a szerda a globális tőzsdéken: az ázsiai piacok emelkednek, és a határidős indexek alapján Európában is pluszban kezdődhet a kereskedés. Amerikában szintén erős nyitás körvonalazódik. A nap során több fontos makroadat is érkezik, köztük az amerikai termelői infláció és az olajkészletek alakulása, a befektetők figyelme azonban elsősorban a Federal Reserve esti kamatdöntésére irányul.
Akkora sztrájk jöhet a Samsungnál, ami az egész ipart felboríthatja

Sztrájktervet hagytak jóvá a Samsung Electronics dél-koreai dolgozói, ami komoly kockázatot jelenthet a globális félvezető-ellátásra egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok miatt amúgy is rendkívül erős a kereslet a chipek iránt.

Jó hangulataban várják a tőzsdék az esti kamatdöntést

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 2,42 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,87 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,68 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,68 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,81 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 993,26 0,1% -1,5% -5,1% -2,2% 12,3% 42,3%
S&P 500 6 716,09 0,2% -1,0% -1,9% -1,9% 18,3% 69,0%
Nasdaq 24 780,42 0,5% -0,7% 0,3% -1,9% 25,1% 87,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 700,39 -0,1% -1,0% -5,1% 6,7% 43,6% 79,5%
Hang Seng 25 868,54 0,1% -0,4% -3,1% 0,9% 7,1% -10,9%
CSI 300 4 637,44 -0,7% -0,8% -0,5% 0,2% 16,0% -9,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 730,92 0,7% -1,0% -5,1% -3,1% 2,5% 62,6%
CAC 7 974,49 0,5% -1,0% -4,6% -2,1% -1,2% 31,7%
FTSE 10 403,6 0,8% -0,1% -1,4% 4,8% 19,9% 53,8%
FTSE MIB 44 887,54 1,2% -0,7% -1,9% -0,1% 15,0% 84,9%
IBEX 17 248,7 0,9% -1,1% -3,9% -0,3% 31,2% 100,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 537,1 1,4% -1,6% -1,9% 10,4% 37,3% 181,7%
ATX 5 343,35 0,8% -2,0% -6,3% 0,3% 24,0% 69,5%
PX 2 582,97 2,1% -0,8% -2,7% -3,8% 24,0% 138,7%
Magyar blue chipek              
OTP 36 370 2,9% -3,5% -7,2% 3,6% 44,3% 172,4%
Mol 3 810 1,2% 1,1% 7,7% 29,6% 33,9% 77,0%
Richter 11 840 -0,3% 1,3% 1,5% 20,0% 12,8% 36,8%
Magyar Telekom 2 050 0,5% -1,0% 4,1% 14,4% 19,9% 399,4%
Nyersanyagok              
WTI 96,01 2,8% 14,7% 53,5% 67,7% 41,5% 48,6%
Brent 103,29 2,7% 13,3% 53,1% 69,7% 44,5% 51,5%
Arany 4 994,47 0,0% -4,4% 2,2% 15,5% 66,6% 189,2%
Devizák              
EURHUF 388,9750 -0,6% 1,5% 2,8% 1,3% -2,2% 5,8%
USDHUF 337,5348 -0,9% 2,6% 5,4% 3,2% -7,3% 9,3%
GBPHUF 449,7200 -0,4% 0,6% 4,0% 2,1% -5,0% 5,3%
EURUSD 1,1524 0,3% -1,1% -2,4% -1,9% 5,5% -3,2%
USDJPY 159,2950 0,0% 1,1% 3,6% 1,6% 7,2% 45,9%
GBPUSD 1,3342 0,3% -0,9% -1,2% -0,8% 2,7% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 928 -1,3% 5,7% 9,6% -16,7% -12,1% 25,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 -0,6% 1,1% 3,5% 0,6% -2,6% 155,3%
10 éves német állampapírhozam 2,87 -1,6% 1,8% 6,3% 0,3% 3,4% -967,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 -1,4% 2,7% 10,9% 4,9% 1,3% 156,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Simon Smith

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

