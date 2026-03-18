Jön a hét legfontosabb napja - Ma sok minden eldől a piacokon

Akkora sztrájk jöhet a Samsungnál, ami az egész ipart felboríthatja
Sztrájktervet hagytak jóvá a Samsung Electronics dél-koreai dolgozói, ami komoly kockázatot jelenthet a globális félvezető-ellátásra egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok miatt amúgy is rendkívül erős a kereslet a chipek iránt.
Jó hangulataban várják a tőzsdék az esti kamatdöntést
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 2,42 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,87 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,68 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,68 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,81 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 993,26
|0,1%
|-1,5%
|-5,1%
|-2,2%
|12,3%
|42,3%
|S&P 500
|6 716,09
|0,2%
|-1,0%
|-1,9%
|-1,9%
|18,3%
|69,0%
|Nasdaq
|24 780,42
|0,5%
|-0,7%
|0,3%
|-1,9%
|25,1%
|87,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 700,39
|-0,1%
|-1,0%
|-5,1%
|6,7%
|43,6%
|79,5%
|Hang Seng
|25 868,54
|0,1%
|-0,4%
|-3,1%
|0,9%
|7,1%
|-10,9%
|CSI 300
|4 637,44
|-0,7%
|-0,8%
|-0,5%
|0,2%
|16,0%
|-9,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 730,92
|0,7%
|-1,0%
|-5,1%
|-3,1%
|2,5%
|62,6%
|CAC
|7 974,49
|0,5%
|-1,0%
|-4,6%
|-2,1%
|-1,2%
|31,7%
|FTSE
|10 403,6
|0,8%
|-0,1%
|-1,4%
|4,8%
|19,9%
|53,8%
|FTSE MIB
|44 887,54
|1,2%
|-0,7%
|-1,9%
|-0,1%
|15,0%
|84,9%
|IBEX
|17 248,7
|0,9%
|-1,1%
|-3,9%
|-0,3%
|31,2%
|100,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 537,1
|1,4%
|-1,6%
|-1,9%
|10,4%
|37,3%
|181,7%
|ATX
|5 343,35
|0,8%
|-2,0%
|-6,3%
|0,3%
|24,0%
|69,5%
|PX
|2 582,97
|2,1%
|-0,8%
|-2,7%
|-3,8%
|24,0%
|138,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 370
|2,9%
|-3,5%
|-7,2%
|3,6%
|44,3%
|172,4%
|Mol
|3 810
|1,2%
|1,1%
|7,7%
|29,6%
|33,9%
|77,0%
|Richter
|11 840
|-0,3%
|1,3%
|1,5%
|20,0%
|12,8%
|36,8%
|Magyar Telekom
|2 050
|0,5%
|-1,0%
|4,1%
|14,4%
|19,9%
|399,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,01
|2,8%
|14,7%
|53,5%
|67,7%
|41,5%
|48,6%
|Brent
|103,29
|2,7%
|13,3%
|53,1%
|69,7%
|44,5%
|51,5%
|Arany
|4 994,47
|0,0%
|-4,4%
|2,2%
|15,5%
|66,6%
|189,2%
|Devizák
|EURHUF
|388,9750
|-0,6%
|1,5%
|2,8%
|1,3%
|-2,2%
|5,8%
|USDHUF
|337,5348
|-0,9%
|2,6%
|5,4%
|3,2%
|-7,3%
|9,3%
|GBPHUF
|449,7200
|-0,4%
|0,6%
|4,0%
|2,1%
|-5,0%
|5,3%
|EURUSD
|1,1524
|0,3%
|-1,1%
|-2,4%
|-1,9%
|5,5%
|-3,2%
|USDJPY
|159,2950
|0,0%
|1,1%
|3,6%
|1,6%
|7,2%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3342
|0,3%
|-0,9%
|-1,2%
|-0,8%
|2,7%
|-3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 928
|-1,3%
|5,7%
|9,6%
|-16,7%
|-12,1%
|25,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,19
|-0,6%
|1,1%
|3,5%
|0,6%
|-2,6%
|155,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,87
|-1,6%
|1,8%
|6,3%
|0,3%
|3,4%
|-967,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,21
|-1,4%
|2,7%
|10,9%
|4,9%
|1,3%
|156,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
