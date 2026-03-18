Kitart a lendület a magyar tőzsdén

A kereksedési idő felénél továbbra is többnyire pozitív a hangulat a magyar tőzsdén, a nemzetközi hangulatnak megfelelőlen. A blue chipek közül az OTP teljesít legjobban féltávnál.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,9 százalékkal került feljebb.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 2,2 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 1 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban az AutoWallis és a Masterplast teljesít, előbbi 2,3, utóbbi 2 százalékot erősödött, a sor végén a MBH JZB áll 3,2 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: da-kuk

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ