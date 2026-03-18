  • Megjelenítés
FONTOS Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Kitart a lendület a magyar tőzsdén
Üzlet

Kitart a lendület a magyar tőzsdén

Portfolio
A kereksedési idő felénél továbbra is többnyire pozitív a hangulat a magyar tőzsdén, a nemzetközi hangulatnak megfelelőlen. A blue chipek közül az OTP teljesít legjobban féltávnál.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,9 százalékkal került feljebb.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 2,2 százalékot emelkedett, míg a Richter árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 1 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 1,3 százalékos mínuszban van az előző napi záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban az AutoWallis és a Masterplast teljesít, előbbi 2,3, utóbbi 2 százalékot erősödött, a sor végén a MBH JZB áll 3,2 százalékos emelkedéssel.

Még több Üzlet

Súlyos csapást hajtott végre Izrael - Meginogtak a tőzsdék

A mesterséges intelligencia üzleti impaktja - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Autósok, figyelem: nagy újdonág érkezett a DÁP-ba, egyszerűsödik az adásvétel

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

AI-stratégiák a döntéshozók szemével: mi kell a következő ugráshoz a magyar cégeknek?

Új részvények kerülnek a BUX-ba

Címlapkép forrása: da-kuk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Kétségbeejtő a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján: Amerika kényszerhelyzetbe került a USS Gerald R. Forddal
Enyhe emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility