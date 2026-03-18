  • Megjelenítés
Magyarországról jött az első AI ügy az Európai Bíróságon – nem a szerzők, a kiadó perelt
Üzlet

Szabó S. László, szaboconsult.eu
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A nagy nyelvi modellek és a csevegőrobotok működésének rejtelmeiről kérdezgették Luxembourgban a március 10-ei tárgyaláson a bírák a helyi jelentőségű balatonkornyeke.hu kiadójának és a Googlenak a jogi képviselőjét, noha a szerzői és szomszédos jogokat a digitális piacon harmonizáló irányelvek és a kiadók szellemi tulajdona volt a per tárgya. A Budapest Környéki Törvényszéknek az Európai Bíróság felé feladott négy kérdése azt taglalta, hogy a sajtókiadók weboldalain található tartalmak mesterséges intelligencia általi felhasználása sérti-e ezeket a tulajdonjogokat.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A nagy nyelvi modellek, amelyek a mesterséges intelligencia egyik fajtáját alkotják, hatalmas mennyiségű szöveg elemzése alapján „tanulják meg”, hogy egy kérdésre milyen választ adjanak. Ehhez felhasználják a világhálón nyilvánosságra hozott szövegeket is. Míg viszonylag egyértelmű, hogy egy másik weboldal milyen feltételek között használhatja fel ezeket az információkat, a mesterséges intelligencia felhasználási módjának értelmezése még várat magára.

Az ügy úgy került az Európai Bíróság elé, hogy

A kiadó (a Like Company) beperelte Magyarországon a Google-t – annak magyarországi képviselőjén keresztül, hogy jogtalanul – a kiadó hozzájárulása és megfelelő ellenérték fizetése nélkül – használta fel cikkeit.

Tette ezt egyrészt a Gemini rendszer betanítására, másrészt pedig a Gemini csevegőrobotja a felhasználók által feltett kérdésekre (úgynevezett promptokra) válaszolva a cikkeket olyan terjedelemben idézte, amely már jogi védelem alá esik.

Még több Üzlet

A magyar bíróság pedig a vonatkozó európai irányelvek értelmezésére (úgynevezett előzetes döntéshozatalra) vonatkozó kérdést intézett az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához.

A két felhasználás (betanításra, illetve a válaszokhoz) eltérő kérdéseket vet fel. Amint azt a Google képviselője (Dr. Szűcs) kifejtette, a betanításhoz a felhasznált szöveg szavait átalakítják először tokenekké és a köztük lévő kapcsolatot leíró relációkká, és ezekből képezik meg azt a többmilliárd paramétert, amely azután meghatározza, hogy a csevegőrobot milyen választ ad a felhasználó által feltett kérdésre. Ez utóbbi válasz a paraméterek által meghatározott módon, valószínűségi alapon helyezi egymás után a szavakat – tehát elvileg a felhasznált szöveg nem befolyásolja közvetlenül az adott választ (a Google képviselője szerint már csak azért sem, mert az összes „oktatószöveg” együtt határozza meg a paramétereket). Az előadó bírónő kérdésére egyébként kiderült, hogy előfordulhat ennek ellenére, hogy a válaszban az eredeti szöveg jelenik meg. Ennek valószínűsége csekély, jelentette ki a Gemini-t működtető keresőóriás képviselője. Nincs viszont eszköz – ismerte be a kérdésekre –, hogy ezt megakadályozzák.

Itt érdemes megjegyezni, hogy azt viszont vitatta Szűcs ügyvéd úr, hogy a kiadónak sikerült volna olyan példákat hoznia (egy körülbelüli hasonlóságon túlmenően), amelyekben az eredeti cikk szövegét tartalmazta volna a válasz. Ezt a tényt a bíróság valószínűleg nem fogja figyelembe venni, mert feladata a jogszabály értelmezése, vagyis annak megállapítása, hogy amennyiben az eredeti szöveg rekonstruálásra kerül, az sérti-e a kiadó jogait.

Ennek fényében a konkrét tények megítélése mindig annak a bíróságnak a feladata, amely előtt az alapeljárás folyik, és amely az előzetes döntéshozatalra a kérdést előterjesztette.

Hasonlóképpen várhatóan a magyar bíróságra vár annak az érvnek az értékelése, hogy a Google egy speciális mechanizmust bocsát a kiadók rendelkezésére, amellyel megtilthatják, hogy tartalmaikat a Gemini felhasználja.

Ez azért érdekes, mert a kiadók érdeke, hogy tartalmaik a keresőmotorok számára elérhetőek legyenek, így ha a mesterséges intelligencia általi felhasználás nélkül elesnének a keresőmotorok által biztosított olvasottságtól, vagy helyezésük a keresési eredmények között attól is függne, hogy engedélyezik-e a felhasználást a keresőmotort üzemeltető cég mesterséges intelligencia rendszere számára is, az bizonyosan jogellenes lenne – ezt a függést egyébként a Google képviselője határozottan tagadta. Ez nem meglepő, mert ez a Digitális Piaci Rendeletbe és a versenyjogba is ütközne.

A modell által adott válaszon túlmenően, amennyiben a rendszer úgy ítéli meg, hogy tényszerű információk beszerzése hasznosabbá tudná tenni a választ, akkor elvégez egy netes keresést, és a talált információkat is beépíti a kiadott szövegbe. Ez jobban hasonlít a keresőmotorok működéséhez, amelyeknek nem is szabad hozzájárulás nélkül nagyobb terjedelmű idézeteket reprodukálniuk az eredeti szövegekből. Ugyanakkor maga a közzétett információ szabadon felhasználható, annak szövegbeni megformálása esik szerzői jogi védelem alá. Itt kell egy kis kitérőt tenni: a felperes ugyanis nem a szerző volt, hanem a kiadó – akinek természetesen szintén vannak jogai.

Felmerült még, hogy amennyiben – ahogy ez a helyzet – a modell betanítása az Egyesült Államokban és nem Európában és különösen nem Magyarországon történik, alkalmazható-e az európaki és azon belül a magyar jog. Miután európai irányelvekről van szó, azokat az egyes tagállamok saját jogszabályaikkal ültetik át azokat saját jogrendjükbe, amiben van némi rugalmasságuk, egyes tagállami előírások tehát eltérhetnek. A Google eléggé egyedül maradt azzal a véleményével, hogy legalábbis a betanítás tekintetében, nem alkalmazható. A válaszokban megjelenő tartalom szempontjából egyszerűbbnek tűnt a kérdés – ha a csevegőrobot európai felhasználókat is céloz, az európai jog alkalmazható. Ez többek között a használt nyelvből következtethető – míg az angol tartalom sok országot célozhat, a magyar tartalom enyhén szólva eléggé valószínűsíti, hogy Magyarországon is van célközönség.

Szóba került az is, hogy a Google nem tett közzé MI megfelelési politikát, ami kötelezettsége lenne, és az is, hogy miután ő ismeri rendszereinek működését, annak bizonyítása, hogy nem másolta, tárolta vagy reprodukálta a védett tartalmakat, a szolgáltató és nem a kiadó kötelezettsége. Szigorúan véve ugyanis a töbszörözés (reprodukció) az, ami tilos.

A szabad felhasználás kockázata az, hogy amennyiben a csevegőrobotok segítségével meg lehet ismerni a cikkek lényegét, akkor a felhasználó nem látogatja meg az eredeti anyagot közlő weboldalt (amely ezekből a látogatásokból él).

Ennyiben az eltérés a keresőktől jelentős, azok ugyanis az eredeti anyagra mutató linkeket közölnek, és az anyagnak csak egy kis részletét. Ha tömegessé lesz a világhálóra kitett tartalmak szabad felhasználása, az tönkreteszi a kiadókat és ezáltal az újságírást, nem lesz többé információ, amelyet akár a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotok is felhasználhatnak. A másik oldalon az információhoz és a szabad vállalkozáshoz való jogot is figyelembe kell venni. Ugyancsak szerepelt a magyar bíróság kérdései között, hogy alkalmazhatók-e a jogtalan felhasználás alóli kivételek, főleg a tudományos és innovációs tevékenységet segítendő adat- és szövegbányászat részére rendelkezésre álló kivétel. Itt az a kérdés, hogy a szövegek összegyűjtése akkor is kivétel alá esik, ha a célja üzleti felhasználás, tehát nem csak az információ összegyűjtése tudományos vagy innovációs célra. Ebben az összefüggésben merült fel, hogy lehet-e egyedileg értékelni a betanítás, modellezés, válaszadás, keresés egyes fázisait, vagy az egész folyamatot egyben kell tekintetbe venni. Utóbbi esetben a kiadónak nagyobb esélye van, hogy a mesterséges intelligencia általi felhasználáshoz beleegyezésére legyen szükség, és ezért megfelelő díjazást követelhessen.

Miután a per tétje ilyen nagy, nemcsak Magyarország, hanem még öt tagállam és az Európai Bizottság is beavatkozott az eljárásba, élve jogukkal, hogy saját véleményüket előadják a bíróságnak. Megközelítésük némileg különbözött, de alapvetően a kiadó jogait ismerték el. Az Európai Bizottság – egyrészt a szerzők részvételének hiánya miatt, másrészt mert megítélésük szerint a kérdések nem érintik az ügy tényeit – amellett is érvelt, hogy a kérdések közül csak az elfogadható, amely a kiadvány szövegének a csevegőrobot válaszaiban történő megjelenítésére vonatkozik. Arra az esetre viszont, ha a bíróság elfogadhatónak ítélné a kérdéseket, a Bizottság véleménye szerint a kiadó anyagát a szerzői jog alá eső módon használták fel attól függetlenül, hogy az alkalmazott technológia milyen. Ennek alátámasztására úgy érveltek, hogy a megítélést túlterhelnék a technológiai részletekre való hivatkozások, a kis kiadók nem tudják vitatni a technikai részleteket, és a „fegyverek egyenlősége” sérülne, ha ezekre a részletekre hivatkozhatnának a nagy technológiai cégek.

Közismert, hogy a gyors technikai fejlődés körülményei közepette az európai jogalkotás megkísérel technológiasemleges lenni, ennek sikerét is értékelni lehet ennek az ügynek a kimenetele alapján.

Miután a főtanácsnok személye változott az ügy folyamán (a szóbeli tárgyalás írásbeli beadványok és válaszok beadását követi, nem az eljárás elején kerül sorra), és az ügy bonyolult, a főtanácsnok véleménye csak szeptember elejére várható. A főtanácsnok véleményétől a bíróság eltérhet, ráadásul, főleg bonyolult ügyekben, néha a főtanácsnokok eleve nyitva hagynak döntéseket a bíróság számára, kifejtve véleményüket a bíróság két különböző lehetséges megítélése esetére. Ebben az esetben is előfordulhat ez. Az egyik kérdés rögtön a kérdések befogadhatósága, amit az Európai Bizottság vitatott. Furcsa, de sok ügyben előfordult már máskor is, hogy a bíróságnak magának kellett döntenie arról, hogy egy ügy befogadható-e, van-e az Európai Bíróságnak illetékessége az ügyben – és néha negatív volt a válasz. Sok alperes eleve vitatja, hogy a felperes kérelme befogadható-e, és csak a második védelmi vonaluk az ügy érdemére vonatkozó érvelés.

Hasznos lenne azonban, ha ebben az esetben ítélet születne, még akkor is, ha ez csak az első lépés, hiszen itt csak a kiadók jogairól van szó, és az európai Mesterséges Intelligencia Rendelet és a Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendelet előírásai is befolyásolhatják a kiadók és a mesterséges intelligencia rendszereket működtető technológiai cégek viszonyát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

2026. március 19.

2026. március 22.

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility