Magyarországról jött az első AI ügy az Európai Bíróságon – nem a szerzők, a kiadó perelt

A nagy nyelvi modellek és a csevegőrobotok működésének rejtelmeiről kérdezgették Luxembourgban a március 10-ei tárgyaláson a bírák a helyi jelentőségű balatonkornyeke.hu kiadójának és a Googlenak a jogi képviselőjét, noha a szerzői és szomszédos jogokat a digitális piacon harmonizáló irányelvek és a kiadók szellemi tulajdona volt a per tárgya. A Budapest Környéki Törvényszéknek az Európai Bíróság felé feladott négy kérdése azt taglalta, hogy a sajtókiadók weboldalain található tartalmak mesterséges intelligencia általi felhasználása sérti-e ezeket a tulajdonjogokat.

A nagy nyelvi modellek, amelyek a mesterséges intelligencia egyik fajtáját alkotják, hatalmas mennyiségű szöveg elemzése alapján „tanulják meg”, hogy egy kérdésre milyen választ adjanak. Ehhez felhasználják a világhálón nyilvánosságra hozott szövegeket is. Míg viszonylag egyértelmű, hogy egy másik weboldal milyen feltételek között használhatja fel ezeket az információkat, a mesterséges intelligencia felhasználási módjának értelmezése még várat magára.

Az ügy úgy került az Európai Bíróság elé, hogy

A kiadó (a Like Company) beperelte Magyarországon a Google-t – annak magyarországi képviselőjén keresztül, hogy jogtalanul – a kiadó hozzájárulása és megfelelő ellenérték fizetése nélkül – használta fel cikkeit.

Tette ezt egyrészt a Gemini rendszer betanítására, másrészt pedig a Gemini csevegőrobotja a felhasználók által feltett kérdésekre (úgynevezett promptokra) válaszolva a cikkeket olyan terjedelemben idézte, amely már jogi védelem alá esik.

A magyar bíróság pedig a vonatkozó európai irányelvek értelmezésére (úgynevezett előzetes döntéshozatalra) vonatkozó kérdést intézett az Európai Unió luxemburgi székhelyű Bíróságához.

A két felhasználás (betanításra, illetve a válaszokhoz) eltérő kérdéseket vet fel. Amint azt a Google képviselője (Dr. Szűcs) kifejtette, a betanításhoz a felhasznált szöveg szavait átalakítják először tokenekké és a köztük lévő kapcsolatot leíró relációkká, és ezekből képezik meg azt a többmilliárd paramétert, amely azután meghatározza, hogy a csevegőrobot milyen választ ad a felhasználó által feltett kérdésre. Ez utóbbi válasz a paraméterek által meghatározott módon, valószínűségi alapon helyezi egymás után a szavakat – tehát elvileg a felhasznált szöveg nem befolyásolja közvetlenül az adott választ (a Google képviselője szerint már csak azért sem, mert az összes „oktatószöveg” együtt határozza meg a paramétereket). Az előadó bírónő kérdésére egyébként kiderült, hogy előfordulhat ennek ellenére, hogy a válaszban az eredeti szöveg jelenik meg. Ennek valószínűsége csekély, jelentette ki a Gemini-t működtető keresőóriás képviselője. Nincs viszont eszköz – ismerte be a kérdésekre –, hogy ezt megakadályozzák.

Itt érdemes megjegyezni, hogy azt viszont vitatta Szűcs ügyvéd úr, hogy a kiadónak sikerült volna olyan példákat hoznia (egy körülbelüli hasonlóságon túlmenően), amelyekben az eredeti cikk szövegét tartalmazta volna a válasz. Ezt a tényt a bíróság valószínűleg nem fogja figyelembe venni, mert feladata a jogszabály értelmezése, vagyis annak megállapítása, hogy amennyiben az eredeti szöveg rekonstruálásra kerül, az sérti-e a kiadó jogait.

Ennek fényében a konkrét tények megítélése mindig annak a bíróságnak a feladata, amely előtt az alapeljárás folyik, és amely az előzetes döntéshozatalra a kérdést előterjesztette.

Hasonlóképpen várhatóan a magyar bíróságra vár annak az érvnek az értékelése, hogy a Google egy speciális mechanizmust bocsát a kiadók rendelkezésére, amellyel megtilthatják, hogy tartalmaikat a Gemini felhasználja.

Ez azért érdekes, mert a kiadók érdeke, hogy tartalmaik a keresőmotorok számára elérhetőek legyenek, így ha a mesterséges intelligencia általi felhasználás nélkül elesnének a keresőmotorok által biztosított olvasottságtól, vagy helyezésük a keresési eredmények között attól is függne, hogy engedélyezik-e a felhasználást a keresőmotort üzemeltető cég mesterséges intelligencia rendszere számára is, az bizonyosan jogellenes lenne – ezt a függést egyébként a Google képviselője határozottan tagadta. Ez nem meglepő, mert ez a Digitális Piaci Rendeletbe és a versenyjogba is ütközne.

A modell által adott válaszon túlmenően, amennyiben a rendszer úgy ítéli meg, hogy tényszerű információk beszerzése hasznosabbá tudná tenni a választ, akkor elvégez egy netes keresést, és a talált információkat is beépíti a kiadott szövegbe. Ez jobban hasonlít a keresőmotorok működéséhez, amelyeknek nem is szabad hozzájárulás nélkül nagyobb terjedelmű idézeteket reprodukálniuk az eredeti szövegekből. Ugyanakkor maga a közzétett információ szabadon felhasználható, annak szövegbeni megformálása esik szerzői jogi védelem alá. Itt kell egy kis kitérőt tenni: a felperes ugyanis nem a szerző volt, hanem a kiadó – akinek természetesen szintén vannak jogai.

Felmerült még, hogy amennyiben – ahogy ez a helyzet – a modell betanítása az Egyesült Államokban és nem Európában és különösen nem Magyarországon történik, alkalmazható-e az európaki és azon belül a magyar jog. Miután európai irányelvekről van szó, azokat az egyes tagállamok saját jogszabályaikkal ültetik át azokat saját jogrendjükbe, amiben van némi rugalmasságuk, egyes tagállami előírások tehát eltérhetnek. A Google eléggé egyedül maradt azzal a véleményével, hogy legalábbis a betanítás tekintetében, nem alkalmazható. A válaszokban megjelenő tartalom szempontjából egyszerűbbnek tűnt a kérdés – ha a csevegőrobot európai felhasználókat is céloz, az európai jog alkalmazható. Ez többek között a használt nyelvből következtethető – míg az angol tartalom sok országot célozhat, a magyar tartalom enyhén szólva eléggé valószínűsíti, hogy Magyarországon is van célközönség.

Szóba került az is, hogy a Google nem tett közzé MI megfelelési politikát, ami kötelezettsége lenne, és az is, hogy miután ő ismeri rendszereinek működését, annak bizonyítása, hogy nem másolta, tárolta vagy reprodukálta a védett tartalmakat, a szolgáltató és nem a kiadó kötelezettsége. Szigorúan véve ugyanis a töbszörözés (reprodukció) az, ami tilos.

A szabad felhasználás kockázata az, hogy amennyiben a csevegőrobotok segítségével meg lehet ismerni a cikkek lényegét, akkor a felhasználó nem látogatja meg az eredeti anyagot közlő weboldalt (amely ezekből a látogatásokból él).

Ennyiben az eltérés a keresőktől jelentős, azok ugyanis az eredeti anyagra mutató linkeket közölnek, és az anyagnak csak egy kis részletét. Ha tömegessé lesz a világhálóra kitett tartalmak szabad felhasználása, az tönkreteszi a kiadókat és ezáltal az újságírást, nem lesz többé információ, amelyet akár a mesterséges intelligencián alapuló csevegőrobotok is felhasználhatnak. A másik oldalon az információhoz és a szabad vállalkozáshoz való jogot is figyelembe kell venni. Ugyancsak szerepelt a magyar bíróság kérdései között, hogy alkalmazhatók-e a jogtalan felhasználás alóli kivételek, főleg a tudományos és innovációs tevékenységet segítendő adat- és szövegbányászat részére rendelkezésre álló kivétel. Itt az a kérdés, hogy a szövegek összegyűjtése akkor is kivétel alá esik, ha a célja üzleti felhasználás, tehát nem csak az információ összegyűjtése tudományos vagy innovációs célra. Ebben az összefüggésben merült fel, hogy lehet-e egyedileg értékelni a betanítás, modellezés, válaszadás, keresés egyes fázisait, vagy az egész folyamatot egyben kell tekintetbe venni. Utóbbi esetben a kiadónak nagyobb esélye van, hogy a mesterséges intelligencia általi felhasználáshoz beleegyezésére legyen szükség, és ezért megfelelő díjazást követelhessen.

Miután a per tétje ilyen nagy, nemcsak Magyarország, hanem még öt tagállam és az Európai Bizottság is beavatkozott az eljárásba, élve jogukkal, hogy saját véleményüket előadják a bíróságnak. Megközelítésük némileg különbözött, de alapvetően a kiadó jogait ismerték el. Az Európai Bizottság – egyrészt a szerzők részvételének hiánya miatt, másrészt mert megítélésük szerint a kérdések nem érintik az ügy tényeit – amellett is érvelt, hogy a kérdések közül csak az elfogadható, amely a kiadvány szövegének a csevegőrobot válaszaiban történő megjelenítésére vonatkozik. Arra az esetre viszont, ha a bíróság elfogadhatónak ítélné a kérdéseket, a Bizottság véleménye szerint a kiadó anyagát a szerzői jog alá eső módon használták fel attól függetlenül, hogy az alkalmazott technológia milyen. Ennek alátámasztására úgy érveltek, hogy a megítélést túlterhelnék a technológiai részletekre való hivatkozások, a kis kiadók nem tudják vitatni a technikai részleteket, és a „fegyverek egyenlősége” sérülne, ha ezekre a részletekre hivatkozhatnának a nagy technológiai cégek.

Közismert, hogy a gyors technikai fejlődés körülményei közepette az európai jogalkotás megkísérel technológiasemleges lenni, ennek sikerét is értékelni lehet ennek az ügynek a kimenetele alapján.

Miután a főtanácsnok személye változott az ügy folyamán (a szóbeli tárgyalás írásbeli beadványok és válaszok beadását követi, nem az eljárás elején kerül sorra), és az ügy bonyolult, a főtanácsnok véleménye csak szeptember elejére várható. A főtanácsnok véleményétől a bíróság eltérhet, ráadásul, főleg bonyolult ügyekben, néha a főtanácsnokok eleve nyitva hagynak döntéseket a bíróság számára, kifejtve véleményüket a bíróság két különböző lehetséges megítélése esetére. Ebben az esetben is előfordulhat ez. Az egyik kérdés rögtön a kérdések befogadhatósága, amit az Európai Bizottság vitatott. Furcsa, de sok ügyben előfordult már máskor is, hogy a bíróságnak magának kellett döntenie arról, hogy egy ügy befogadható-e, van-e az Európai Bíróságnak illetékessége az ügyben – és néha negatív volt a válasz. Sok alperes eleve vitatja, hogy a felperes kérelme befogadható-e, és csak a második védelmi vonaluk az ügy érdemére vonatkozó érvelés.

Hasznos lenne azonban, ha ebben az esetben ítélet születne, még akkor is, ha ez csak az első lépés, hiszen itt csak a kiadók jogairól van szó, és az európai Mesterséges Intelligencia Rendelet és a Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendelet előírásai is befolyásolhatják a kiadók és a mesterséges intelligencia rendszereket működtető technológiai cégek viszonyát.

