FONTOS Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok
Súlyos csapást hajtott végre Izrael - Meginogtak a tőzsdék
Súlyos csapást hajtott végre Izrael - Meginogtak a tőzsdék

Jó hangulatban indult a szerda a globális tőzsdéken: az ázsiai piacok emelkedése után Európában is pluszban indult a nap, kora délután azonban nyomás alá kerültek a piacok, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét támadta. 

A nap során több fontos makroadat is érkezik, köztük az amerikai termelői infláció és az olajkészletek alakulása, a befektetők figyelme azonban elsősorban a Federal Reserve esti kamatdöntésére irányul.
Fokozódik a nyomás az aranyon

Az arany már 2,6 százalékos mínuszban van a mai kereskedésben, ezzel kereken egy hónapos mélypontra zuhant a nemesfém jegyzése:

Ütik a forintot a légicsapások hírére

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődött a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszott, délelőtt azonban visszaadta az egész felértékelődést. Kora délután azonban már hirtelen esni kezdett a hazai deviza, miután az izraeli légierő csapást mért Irán legnagyobb földgáz-feldolgozó létesítményére. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Lecsapott az izraeli légierő: pusztító támadás ért egy iráni gázlétesítményt, beleremegtek a piacok

Az izraeli légierő nemrégiben az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén - közölte egy izraeli tisztviselő a Times of Israel tudósítása alapján.

Pattan az olaj

A globális benchmarkank számító Brent árfolyama több mint 2 százalékot ugrott az elmúlt egy órában az események hatására. Ezzel közel két napos csúcsra, 103 dollár közelébe ért a hordónkénti árszint.

Kisebb lefordulás

A kora délelőtti órák óta óvatos lecsorgást láthatunk az európai tőzsdéken, az iráni hírek hatására ez az esés némileg begyorsult.

A DAX index 0,7 százalékot veszített értékéből alig 20 perc leforgása alatt, a kezdeti reakciók után azonban elkezdték visszahúzni az indexet.

A nap egészét tekintve egyébként összességében továbbra is pozitív a hangulat: az FTSE 0,1, a DAX 0,2, a CAC pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.

Nyomás alatt az arany

A Federal Reserve esti kamatdöntése előtt nagyobb profitrealizálás vette kezdetét az aranyban.

Ennek nyomán a fém unciánkénti árfolyama már több mint 2 százalékot esett ma, így bőven 5000 dollár alá, egészen 4900 dollár közelébe került a jegyzés.

Kitart a lendület a magyar tőzsdén

A kereksedési idő felénél továbbra is többnyire pozitív a hangulat a magyar tőzsdén, a nemzetközi hangulatnak megfelelőlen. A blue chipek közül az OTP teljesít legjobban féltávnál.

Politika a csuklón - Három nap alatt vitték el a Swatch vámellenes óráját

Most jelent meg a Swatch Group 2025-ös éves beszámolója, amelyben a cég egy egészen szokatlan sztorit is kiemelt. Egy különleges kollekcióval reagáltak Donald Trump 39 százalékos vámjára, és a limitált széria mindössze három nap alatt teljesen elfogyott. A történet jól mutatja, hogyan képes a svájci óragyártó egyszerre gyorsan reagálni a geopolitikai környezetre és erős keresletet generálni.

Jó a hangulat a vezető börzéken is

A vezetői európai részvényindexek esetében is egyre határozottabb pluszokat láthatunk. A francia CAC és az olasz FTSE MIB már 0,8-0,8, a német DAX 0,6, az angol FTSE pedig 0,2 százalékos emelkedésben van.

Kilőtt az OTP!

A keddi nap után a szerdai napon is az OTP húzza a magyar tőzsdét: a bankpapír árfolyama már több mint 2 százalékos pluszban van szerda reggel.

Jön a nagy fordulat a kriptopiacon: éveken át vártak erre a lépésre

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) kedden új értelmezési keretrendszert adott ki. Ebben tisztázzák, hogy mely kriptovaluták minősülnek értékpapírnak, és milyen feltételek mellett válhat befektetési szerződéssé egy eredetileg nem értékpapír jellegű digitális eszköz. Emellett Paul Atkins, a SEC elnöke egy mentesítési szabály (safe harbor) kidolgozását is kilátásba helyezte.

Akkora sztrájk jöhet a Samsungnál, ami az egész ipart felboríthatja

Sztrájktervet hagytak jóvá a Samsung Electronics dél-koreai dolgozói, ami komoly kockázatot jelenthet a globális félvezető-ellátásra egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok miatt amúgy is rendkívül erős a kereslet a chipek iránt.

Jó hangulataban várják a tőzsdék az esti kamatdöntést

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 2,42 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,87 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,68 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,58 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,68 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,81 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 993,26 0,1% -1,5% -5,1% -2,2% 12,3% 42,3%
S&P 500 6 716,09 0,2% -1,0% -1,9% -1,9% 18,3% 69,0%
Nasdaq 24 780,42 0,5% -0,7% 0,3% -1,9% 25,1% 87,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 700,39 -0,1% -1,0% -5,1% 6,7% 43,6% 79,5%
Hang Seng 25 868,54 0,1% -0,4% -3,1% 0,9% 7,1% -10,9%
CSI 300 4 637,44 -0,7% -0,8% -0,5% 0,2% 16,0% -9,1%
Európai részvényindexek              
DAX 23 730,92 0,7% -1,0% -5,1% -3,1% 2,5% 62,6%
CAC 7 974,49 0,5% -1,0% -4,6% -2,1% -1,2% 31,7%
FTSE 10 403,6 0,8% -0,1% -1,4% 4,8% 19,9% 53,8%
FTSE MIB 44 887,54 1,2% -0,7% -1,9% -0,1% 15,0% 84,9%
IBEX 17 248,7 0,9% -1,1% -3,9% -0,3% 31,2% 100,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 537,1 1,4% -1,6% -1,9% 10,4% 37,3% 181,7%
ATX 5 343,35 0,8% -2,0% -6,3% 0,3% 24,0% 69,5%
PX 2 582,97 2,1% -0,8% -2,7% -3,8% 24,0% 138,7%
Magyar blue chipek              
OTP 36 370 2,9% -3,5% -7,2% 3,6% 44,3% 172,4%
Mol 3 810 1,2% 1,1% 7,7% 29,6% 33,9% 77,0%
Richter 11 840 -0,3% 1,3% 1,5% 20,0% 12,8% 36,8%
Magyar Telekom 2 050 0,5% -1,0% 4,1% 14,4% 19,9% 399,4%
Nyersanyagok              
WTI 96,01 2,8% 14,7% 53,5% 67,7% 41,5% 48,6%
Brent 103,29 2,7% 13,3% 53,1% 69,7% 44,5% 51,5%
Arany 4 994,47 0,0% -4,4% 2,2% 15,5% 66,6% 189,2%
Devizák              
EURHUF 388,9750 -0,6% 1,5% 2,8% 1,3% -2,2% 5,8%
USDHUF 337,5348 -0,9% 2,6% 5,4% 3,2% -7,3% 9,3%
GBPHUF 449,7200 -0,4% 0,6% 4,0% 2,1% -5,0% 5,3%
EURUSD 1,1524 0,3% -1,1% -2,4% -1,9% 5,5% -3,2%
USDJPY 159,2950 0,0% 1,1% 3,6% 1,6% 7,2% 45,9%
GBPUSD 1,3342 0,3% -0,9% -1,2% -0,8% 2,7% -3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 928 -1,3% 5,7% 9,6% -16,7% -12,1% 25,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,19 -0,6% 1,1% 3,5% 0,6% -2,6% 155,3%
10 éves német állampapírhozam 2,87 -1,6% 1,8% 6,3% 0,3% 3,4% -967,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 -1,4% 2,7% 10,9% 4,9% 1,3% 156,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

