Súlyos csapást hajtott végre Izrael - Meginogtak a tőzsdék

A kora délelőtti órák óta óvatos lecsorgást láthatunk az európai tőzsdéken, az iráni hírek hatására ez az esés némileg begyorsult.

A DAX index 0,7 százalékot veszített értékéből alig 20 perc leforgása alatt, a kezdeti reakciók után azonban elkezdték visszahúzni az indexet.

A nap egészét tekintve egyébként összességében továbbra is pozitív a hangulat: az FTSE 0,1, a DAX 0,2, a CAC pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.