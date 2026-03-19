  • Megjelenítés
A semmiből kiadtak egy rejtélyes AI-modellt, most kiderült, ki áll a szokatlan akció mögött
Üzlet

Portfolio
A múlt héten névtelenül felbukkant, rejtélyes mesterségesintelligencia-modellről szerdán kiderült, hogy valójában a kínai Xiaomi fejlesztése. Addigra a szakmában már azt találgatták, hogy a DeepSeek tesztelheti vele titokban a következő generációs rendszerét.
Információ és jelentkezés

A Hunter Alpha néven futó, ingyenesen elérhető modell március 11-én jelent meg az OpenRouter platformon, bármilyen fejlesztői azonosító nélkül.

A felületen rejtett modellként tüntették fel.

A Xiaomi mesterségesintelligencia-fejlesztő csapata, a MiMo – amelyet a DeepSeek egykori kutatója, Lo Fuli vezet – szerdán közölte, hogy

a Hunter Alpha valójában a MiMo-V2-Pro korai tesztverziója.

Még több Üzlet

Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel

Korlátozást vezetnek be a benzinkutakon Magyarország szomszédjában

Hiába a háború, az amerikai fogyasztók ezt nem érzik meg

A modellt mesterségesintelligencia-ügynökök agyának szánják: ezek olyan rendszerek, amelyek összetett feladatokat tudnak végrehajtani minimális emberi beavatkozással.

A találgatások nem voltak alaptalanok. A Reuters tesztjei során a chatbot saját leírása szerint elsősorban kínai nyelven betanított kínai MI-modellként mutatkozott be, tudásbázisa pedig 2025 májusáig terjedt – ugyaneddig, mint a DeepSeek saját chatbotjáé. Készítőjének kilétét ugyanakkor nem volt hajlandó felfedni. A modell adatlapja szerint egy egybillió paraméteres rendszerről van szó egymillió tokenes kontextusablakkal; ez azt jelenti, hogy egyetlen párbeszéd során rendkívül nagy mennyiségű szöveget képes feldolgozni és fejben tartani.

Ezek a műszaki adatok feltűnően hasonlítottak ahhoz, amit a kínai sajtó a DeepSeek következő generációs, V4 jelű modelljétől várt. A DeepSeek tavaly a V3 és az R1 modelljeivel felrázta a globális technológiai piacokat, mivel bebizonyította, hogy viszonylag alacsony költséggel is versenyképes MI-rendszerek építhetők. Azóta óriási a várakozás a vállalat még meg nem jelent, következő generációs modellje körül.

A névtelen modellek megjelentetése bevett gyakorlat az iparágban. Az OpenRouterhez hasonló platformok lehetővé teszik, hogy a fejlesztők egyetlen felületen keresztül teszteljenek különböző rendszereket, így torzításmentes felhasználói visszajelzéseket gyűjthetnek. Februárban például egy Pony Alpha nevű anonim modell jelent meg ugyanitt, amelyről öt nappal később derült ki, hogy a kínai Zhipu AI GLM-5 rendszeréhez tartozik.

A MiMo-V2-Pro nyilvános megjelenése után a modell gyorsan elterjedt: a feldolgozott tokenek száma meghaladta az egybilliót, és a rendszer az OpenRouter ranglistájának élére került. A Xiaomi bejelentette, hogy a modell öt nagy ügynökkeretrendszerrel – köztük a gyorsan terjedő, nyílt forráskódú OpenClaw-val – lesz integrálható, és egy héten át világszerte ingyenes hozzáférést biztosít a fejlesztőknek. A hír hatására a Xiaomi hongkongi tőzsdei árfolyama csütörtökön 5,8 százalékkal emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk

A mesterséges intelligencia üzleti impaktja - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

A vita nem az, hogy „jó-e az AI”, hanem hogy ki neveli a gyereket valójában

GenAI: digitális szuperhős vagy felfújt hype-buborék?

Kipukkad az AI-buborék 2026-ban az amerikai tőzsdén?

Lehet-e Magyarország AI-nagyhatalom? Összecsaptak az egyet nem értő felek

Az AI nem ketchup, amit mindenre rá kell önteni: így lesz használható pilotból mindennapi gyakorlat

AI-stratégiák a döntéshozók szemével: mi kell a következő ugráshoz a magyar cégeknek?

Lépést tartani az intelligencia-robbanással – Nyerő stratégiák a mind ádázabb AI-versenyhez az AI in Business nagyágyúitól

Óriási ugrás előtt áll Magyarország, az AI mindent a feje tetejére állít

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel
Autósok, figyelem: nagy újdonág érkezett a DÁP-ba, egyszerűsödik az adásvétel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility