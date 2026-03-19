A semmiből kiadtak egy rejtélyes AI-modellt, most kiderült, ki áll a szokatlan akció mögött

A múlt héten névtelenül felbukkant, rejtélyes mesterségesintelligencia-modellről szerdán kiderült, hogy valójában a kínai Xiaomi fejlesztése. Addigra a szakmában már azt találgatták, hogy a DeepSeek tesztelheti vele titokban a következő generációs rendszerét.

A Hunter Alpha néven futó, ingyenesen elérhető modell március 11-én jelent meg az OpenRouter platformon, bármilyen fejlesztői azonosító nélkül.

A felületen rejtett modellként tüntették fel.

A Xiaomi mesterségesintelligencia-fejlesztő csapata, a MiMo – amelyet a DeepSeek egykori kutatója, Lo Fuli vezet – szerdán közölte, hogy

a Hunter Alpha valójában a MiMo-V2-Pro korai tesztverziója.

A modellt mesterségesintelligencia-ügynökök agyának szánják: ezek olyan rendszerek, amelyek összetett feladatokat tudnak végrehajtani minimális emberi beavatkozással.

A találgatások nem voltak alaptalanok. A Reuters tesztjei során a chatbot saját leírása szerint elsősorban kínai nyelven betanított kínai MI-modellként mutatkozott be, tudásbázisa pedig 2025 májusáig terjedt – ugyaneddig, mint a DeepSeek saját chatbotjáé. Készítőjének kilétét ugyanakkor nem volt hajlandó felfedni. A modell adatlapja szerint egy egybillió paraméteres rendszerről van szó egymillió tokenes kontextusablakkal; ez azt jelenti, hogy egyetlen párbeszéd során rendkívül nagy mennyiségű szöveget képes feldolgozni és fejben tartani.

Ezek a műszaki adatok feltűnően hasonlítottak ahhoz, amit a kínai sajtó a DeepSeek következő generációs, V4 jelű modelljétől várt. A DeepSeek tavaly a V3 és az R1 modelljeivel felrázta a globális technológiai piacokat, mivel bebizonyította, hogy viszonylag alacsony költséggel is versenyképes MI-rendszerek építhetők. Azóta óriási a várakozás a vállalat még meg nem jelent, következő generációs modellje körül.

A névtelen modellek megjelentetése bevett gyakorlat az iparágban. Az OpenRouterhez hasonló platformok lehetővé teszik, hogy a fejlesztők egyetlen felületen keresztül teszteljenek különböző rendszereket, így torzításmentes felhasználói visszajelzéseket gyűjthetnek. Februárban például egy Pony Alpha nevű anonim modell jelent meg ugyanitt, amelyről öt nappal később derült ki, hogy a kínai Zhipu AI GLM-5 rendszeréhez tartozik.

A MiMo-V2-Pro nyilvános megjelenése után a modell gyorsan elterjedt: a feldolgozott tokenek száma meghaladta az egybilliót, és a rendszer az OpenRouter ranglistájának élére került. A Xiaomi bejelentette, hogy a modell öt nagy ügynökkeretrendszerrel – köztük a gyorsan terjedő, nyílt forráskódú OpenClaw-val – lesz integrálható, és egy héten át világszerte ingyenes hozzáférést biztosít a fejlesztőknek. A hír hatására a Xiaomi hongkongi tőzsdei árfolyama csütörtökön 5,8 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images