  • Megjelenítés
Egekben az olaj és a gáz ára, összeomlóban az arany és az ezüst - Mit csinálnak az amerikai tőzsdék?
Üzlet

Egekben az olaj és a gáz ára, összeomlóban az arany és az ezüst - Mit csinálnak az amerikai tőzsdék?

Portfolio
Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.
Megosztás

Minden esik a tengerentúli részvénypiacokon

Az S&P 500 11 ágazati indexe közül tíz esett, az anyagipar állt az élen 2,3%-os eséssel - emelte ki a Reuters. A nemesfémek ára esett, ami a Newmont és a Freeport-McMoRan bányavállalatok részvényárfolyamára tett nyomást: előbbi 8,6%-kal, utóbbi 5,8%-kal esett.

Megosztás

Esnek az amerikai tőzsdék

A Dow Jones 0,8%-ot veszített értékéből eddig a csütörtöki kereskedésben. Az S&P 500 index 0,64%-kal, a Nasdaq 0,79%-kal került lejjebb.

A kockázatvállalási hajlandóságnak, a befektetői étvágynak nem segített az olaj árfolyamának reggeli elszállása. Igaz azóta már kicsit normalizálódott a helyzet. A Brent árfolyama hordónként 108 dollárra süllyedt, a reggel látott 116 dollárról.

A Wall Street félelemmérője, a CBOE volatilitási indexe 0,72 ponttal 25,81 pontra szökött. A közel-keleti konfliktus fokozta a volatilitást a globális piacokon, de az amerikai részvények ellenálltak a hatásnak a technológiai részvények fellendülésének és annak a megkönnyebbülésnek köszönhetően, hogy az ország nettó energiaexportőr.

A három fő index a 200 napos mozgóátlag (DMA) alatt kereskedik.

Megosztás

Jól tartotta magát ma a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is eséssel zárt, bár amíg a nyugat-európai indexek esetében 2 százalék körüli mínuszokat láttunk, addig a BUX mindössze 0,4 százalékkal gyengült, részben a Mol jó teljesítményének köszönhetően.

Tovább a cikkhez
Jól tartotta magát ma a magyar tőzsde
Megosztás

Nyomás alatt az amerikai indexek

Továbbra is nyomás alatt vannak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,9 százalékot esett, az S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban van.

Megosztás

Szintet lépett a háború - Máris szertefoszlott az elmúlt hónapok egyik legfontosabb piaci narratívája?

Az elmúlt egy napban új szintet lépett a háború, rendkívül gyorsabban eszkalálódik a konfliktus a Közel-Keleten. A piaci volatilitás ennek megfelelően jelentősen megugrott, az események pedig több fontos folyamatot is elindítottak - vagy éppen megfordítottak - a globális piacokon. Különösen látványos ez a nemesfémeknél: miközben a geopolitikai feszültségek erősödnek, az arany árfolyama meredek esésbe kapcsolt. A mostani mozgás azonban jóval többről szól egyszerű technikai korrekciónál vagy pánikreakciónál.

Tovább a cikkhez
Szintet lépett a háború - Máris szertefoszlott az elmúlt hónapok egyik legfontosabb piaci narratívája?
Megosztás

Jön vissza az USA

Javul a hangulat az USA tőzsdéin. A Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,5, a Dow Jones pedig 0.4 százalékos mínuszban van már csak.

Megosztás

Kinyitott Amerika

A nyitást követően a Nasdaq 1,3, az S&P 500 1, a Dow Jones pedig 0,7 százalékos mínuszban van.

Megosztás

Itt az EKB kamatdöntése!

Közzéteszi idei második kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A várakozásoknak megfelelően az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott az irányadó kamatszinten, a betéti ráta maradt 2 százalék. Bár a döntés maga nem volt meglepetés (a piacok 99 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), a befektetők kiemelt figyelemmel követik, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök a gazdasági folyamatokat, illetve milyen első üzenetet fogalmaz meg a várható inflációs és kamatpályával kapcsolatban. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Itt az EKB kamatdöntése!
Megosztás

Szétverik a nemesfémeket

Óriási volatilitás mellett szakad az arany és az ezüst árfolyama.

Előbbi 5,5 százalékos mínuszban, február eleje óta nem látott szinten van.

Utóbbié pedig már 10,6 százalékos mínuszban, szintén október eleje óta nem látott mélyponton van.

Megosztás

Egyre lentebb Európa

A német DAX már 3, az angol FTSE 2,9, a francia CAC pedig már 2,2 százalékos mínuszban van.

Megosztás

Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés

A Bank of England határozott fellépése és a közel-keleti háború elhúzódásától való félelem sokkszerűen érte a kötvénypiacokat. Az amerikai állampapír-hozamok megugrottak, a befektetők pedig teljesen törölték várakozásaikból az idei kamatvágást, sőt, egyesek már az emeléstől tartanak.

Tovább a cikkhez
Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés
Megosztás

Szintet lépett a háború: rendesen szétverik a légitrásaságokat

A közel-keleti konfliktus további eszkalálódásával és az energiaárak meredek emelkedésével folyamatosan nő a légitársaságokra nehezedő nyomás, ez pedig jól tükröződik az árfolyamokon is.

Tovább a cikkhez
Szintet lépett a háború: rendesen szétverik a légitrásaságokat
Megosztás

Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását

Irán hadserege az közel-keleti energetikai infrastruktúra "teljes megsemmisítésével" fenyegetőzött, miután Izrael légicsapást mért az ország Dél-Pársz gázmezőjére - írta meg a Sky News.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását
Megosztás

Nagy a nyomás a fémeken

Az arany árfolyama 2,8 százalékos esést követően már egészen a 4680 dolláros szintekig süllyedt vissza.

Ennél is nagyobb az esés az ezüst piacán. A fém már 5,9 százalékot veszített ma értékéből, jelenleg a 71-72 dolláros szinteken mozog az árfolyam.

Megosztás

Egyelőre nem esnek tovább az európai tőzsdék

A DAX index továbbra is 2,2 százalékos mínuszban van. A kontinens többi vezető börzéjén is 1,8-2 százalékos mínuszokat láthatunk.

A magyar tőzsde felülteljesítő régiós, illetve szélesebb európai szinten is. A BUX index jelenleg 0,5 százalékos mínuszben áll.

Megosztás

Megszólalt a Waberer's a közel-keleti háborúról

A tegnapi piaczárás után tette közzé negyedéves gyorsjelentését a Waberer's, amelyet a vállalat menedzsmentje mai elemzői konferenciáján értékelt. A cég 2025-ben történetének legmagasabb bevételi szintjét és eredményét érte el, miközben tartósan alacsonyan tudta tartani az eladósodottsági szintjét – jelentette ki Tóth Szabolcs, a társaság gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese a 2025. évi beszámoló ismertetése során. A menedzsment az esemény során többek között arra is kitért, milyen hatása van a közel-keleti háborúnak, és az emelkedő energiaáraknak a vállalatra.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Waberer's a közel-keleti háborúról
Megosztás

Kritikus szinten a német tőzsde, betonszint eshet el!

Masszív eladói nyomás alá kerültek világszerte a tőzsdék, a német tőzsde is nagyot esett, amivel egy kritikus szintre esett az értéke. A következő órákban nagyobb mozgásokra érdemes felkészülni. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!

Tovább a cikkhez
Kritikus szinten a német tőzsde, betonszint eshet el!
Megosztás

Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde is

A BUX már 0,8 százalékos mínuszban van, a hazai nagypapírok közül csak a Mol emelkedik.

Megosztás

Gyorsul az esés

A német DAX már 2,2, az angol FTSE és a francia CAC pedig egyaránt 1,6-1,6 százalékos mínuszban van.

Az esés széles körű, de a DAX komponensei közül különösen a ciklikus szektorok teljesítenek gyengén. A legnagyobb nyomás az ipari és gépipari vállalatokon látható. Szintén jelentős a gyengülés az elektronikai és félvezető szektorban. De esnek a bankpapírok és az autógyártók is.

A defenzívebb szektorok valamivel stabilabbak: a Deutsche Telekom és az SAP árfolyama csak mérsékelten csökken, miközben a közműcégek is kisebb mínuszban kereskednek.

Megosztás

Nagyobb mínuszok

A nyitást követen nagyobb mínuszok látszanak körvonalazódni a vezető európai részvényindexek esetében. A német DAX 1,4 százalékos mínuszban van, az angol FTSE 1,2, a francia CAC pedig mintegy 1,1 százalékkal került lejjebb.

Megosztás

Kilőtt az olaj és a gáz ára: erre már a magyar tőzsde is reagált

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül egyedüliként az OTP van pluszban, míg a midcapek közül a Wáberer's érdemes kiemelni, amely nagyot ugrott a tegnapi gyorsjelentést követően.

Tovább a cikkhez
Kilőtt az olaj és a gáz ára: erre már a magyar tőzsde is reagált
Megosztás

Tovább zuhan az arany

Az arany árfolyama már 2 százalékos esésben van csütörtökön, az elmúlt 24 órában pedig mintegy 5,9 százalékkal került lejjebb a fém jegyzése.

Megosztás

Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak

Alig egy hónapja még kevesen vették komolyan a hordónkénti 200 dolláros olajárra vonatkozó előrejelzéseket, a közel-keleti válság miatt kialakult globális kínálatszűke azonban ma már egyre inkább reális forgatókönyvvé teszi ezt az árfolyamszintet, írja az Oilprice.

Tovább a cikkhez
Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak
Megosztás

Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán

Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.

Tovább a cikkhez
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Megosztás

Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár

A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az iráni és katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben és hosszabb távon növeli az ellátási kockázatokat.

Tovább a cikkhez
Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár
Megosztás

Rendkívüli emelkedéssel indul a nap az európai gázpiacon

Az európai TTF már több mint 30 százalékos emelkedésben is volt ma reggel, jelenleg pedig mintegy 26 százalékos pluszban áll az árfolyam, miután iráni támadás érte a világ egyik legfontosabb LNG-létesítményét Katarban.

Megosztás

Súlyos chipválság fenyeget Európában

Az iráni háború egyre látványosabban kezd beszivárogni a globális ellátási láncokba: az európai vállalatok drágábban és lassabban jutnak hozzá az Ázsiából érkező chipekhez, miután a közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okozott a légi szállításban - írja a CNBC.

Tovább a cikkhez
Súlyos chipválság fenyeget Európában
Megosztás

Rakéták csapódtak a világ egyik legfontosabb gázlétesítményébe – Kilőtt az olajár

Újabb súlyos eszkaláció rázta meg a közel-keleti energiapiacot, miután iráni rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, ami azonnal felerősítette az ellátási válságtól való félelmeket a globális olaj- és gázpiacon. A piacok is azonnal reagálnak, meredeken emelkedik már a reggeli órákban is az olaj ára.   

Tovább a cikkhez
Rakéták csapódtak a világ egyik legfontosabb gázlétesítményébe – Kilőtt az olajár
Megosztás

Nem enyhül az olajpiaci nyomás

A tegnapi izraeli csapásokat követően este Donald Trump az iráni energialétesítmények bombázása ellen szólította fel Izraelt, ez azonban nem különösebben hatotta meg a piacokat.

Katar pedig közölte, hogy az iráni válaszcsapások megrongálták az ország egyik kulcsfontosságú cseppfolyósított földgáz-exportlétesítményét (LNG).

A globális benchmarknak számító Brent árfolyama már 5,6 százalékos pluszban, bőven 113 dollár fölött tartózkodik.

Megosztás

Nyomás alatt az arany

Éjjeli csúcsáról már 1,6 százalékot esett az arany árfolyama, az esés pedig az előző percekben be is gyorsult.

Legutóbb február 6-án járt ilyen alacsonyan az árfolyam.

Megosztás

Folytatódhat az esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,09 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,01 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,98 százalék mínuszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,19 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban folytatódik a kamatdöntés-cunami, hiszen a Bank of Japan határoz a kamatokról, aminek a jen gyengülése miatt szintén komoly jelentősége lehet. Kora délután pedig őket követi az angol jegybank és az EKB, melyek szintén döntenek a kamatszintekről és nyilatkozhatnak a kilátásokról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 225,15 -1,6% -2,5% -6,9% -3,8% 11,2% 40,7%
S&P 500 6 624,7 -1,4% -2,2% -3,7% -3,2% 18,0% 69,2%
Nasdaq 24 425,09 -1,4% -2,2% -1,9% -3,3% 25,4% 91,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 55 239,4 2,9% 0,4% -3,3% 9,7% 46,0% 82,8%
Hang Seng 26 025,42 0,6% 0,5% -2,5% 1,5% 5,2% -11,5%
CSI 300 4 658,33 0,5% -1,0% 0,0% 0,6% 16,2% -9,4%
Európai részvényindexek              
DAX 23 502,25 -1,0% -0,6% -7,0% -4,0% 0,5% 59,1%
CAC 7 969,88 -0,1% -0,9% -5,4% -2,2% -1,8% 31,5%
FTSE 10 305,29 -0,9% -0,5% -3,6% 3,8% 18,4% 52,0%
FTSE MIB 44 741,34 -0,3% -0,1% -3,5% -0,5% 13,2% 83,7%
IBEX 17 299,1 0,3% -0,3% -4,9% -0,1% 29,5% 100,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 255,8 -0,2% -0,3% -4,4% 10,1% 36,3% 174,9%
ATX 5 425,4 1,5% -0,2% -6,8% 1,9% 24,7% 71,4%
PX 2 596,24 0,5% 0,2% -3,8% -3,3% 24,3% 136,9%
Magyar blue chipek              
OTP 36 460 0,2% -0,4% -9,9% 3,9% 43,8% 166,1%
Mol 3 762 -1,3% 0,2% 5,2% 28,0% 31,4% 71,0%
Richter 11 880 0,3% 1,5% 0,5% 20,4% 12,1% 33,9%
Magyar Telekom 2 025 -1,2% -1,9% 1,8% 13,0% 19,8% 393,9%
Nyersanyagok              
WTI 96,01 0,0% 10,6% 47,0% 67,7% 42,3% 60,0%
Brent 103,29 0,0% 11,9% 46,9% 69,7% 44,5% 65,4%
Arany 4 877,97 -2,3% -5,7% -2,4% 12,8% 60,8% 181,1%
Devizák              
EURHUF 391,9900 0,8% 1,3% 3,8% 2,1% -1,4% 6,4%
USDHUF 340,4908 0,9% 1,8% 6,6% 4,2% -6,4% 10,2%
GBPHUF 455,6750 1,3% 1,4% 5,0% 3,4% -3,5% 5,8%
EURUSD 1,1513 -0,1% -0,5% -2,6% -2,0% 5,4% -3,5%
USDJPY 159,0300 0,0% 0,1% 3,1% 1,5% 6,4% 45,9%
GBPUSD 1,3322 -0,1% -0,6% -1,7% -1,0% 2,6% -4,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 259 -3,6% 1,5% 7,3% -19,7% -13,8% 23,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 1,5% 1,0% 4,3% 2,1% -0,8% 145,9%
10 éves német állampapírhozam 2,91 1,4% 0,3% 7,6% 1,7% 4,4% -1 054,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7,21 0,0% 0,8% 10,8% 4,9% 1,0% 153,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: vadishzainer

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
