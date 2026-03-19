Egekben az olaj és a gáz ára, összeomlóban az arany és az ezüst - Mit csinálnak az amerikai tőzsdék?

A Dow Jones 0,8%-ot veszített értékéből eddig a csütörtöki kereskedésben. Az S&P 500 index 0,64%-kal, a Nasdaq 0,79%-kal került lejjebb.

A kockázatvállalási hajlandóságnak, a befektetői étvágynak nem segített az olaj árfolyamának reggeli elszállása. Igaz azóta már kicsit normalizálódott a helyzet. A Brent árfolyama hordónként 108 dollárra süllyedt, a reggel látott 116 dollárról.

A Wall Street félelemmérője, a CBOE volatilitási indexe 0,72 ponttal 25,81 pontra szökött. A közel-keleti konfliktus fokozta a volatilitást a globális piacokon, de az amerikai részvények ellenálltak a hatásnak a technológiai részvények fellendülésének és annak a megkönnyebbülésnek köszönhetően, hogy az ország nettó energiaexportőr.

A három fő index a 200 napos mozgóátlag (DMA) alatt kereskedik.