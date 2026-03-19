Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Esnek az amerikai tőzsdék is

Ez okozza a bizonytalanságot
A befektetők egyre inkább arra kezdenek berendezkedni a piaci jelzések alapján, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódó energiasokkot eredményez.
„A piacok kezdik beárazni az elhúzódó energiasokkot” – mondta Roger Hallam, a Vanguard globális kamatelemzésekért felelős vezetője. Ez kezd begyűrűzni a hosszabb távú inflációs várakozásokba is - mondta a Financial Times szerint.
A kétéves amerikai államkötvények hozamai, amelyek a Fed kamatvárakozásait tükrözik, 0,12 százalékponttal 3,87 százalékra ugrottak. A német kétéves hozamok 0,12 százalékponttal 2,57 százalékra emelkedtek.
Esik tovább a Dow
Már közel 0,9%-os mínuszban van a Dow Jones mutatója. Ez nominálisan közel 400 pontos esésnek felel meg.
Korrigált az olaj
Napon belül jelentősen csökkent a Brent olaj árfolyama, a 110 dolláros szint alá is került a jegyzés. A kereskedés igencsak izgalmas volt, mivel Irán az éjszaka folyamán energetikai célpontokat támadott a Közel-Keleten, ami arra késztette az amerikai kormányt, hogy lépéseket tegyen a kínálat bővítésére.
Az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj 45 centtel, azaz 0,47%-kal 96,77 dolláron állt hordónként, miután korábban közel 4 dollárral erősödött, és 100,02 dolláron kereskedtek vele. A WTI a Brenthez képest 11 éve a legszélesebb árengedménnyel forog a piacon.
"Ez a visszalépés a csúcsokról azt sugallja, hogy a piac nagyobb bizalmat kapott a kínálattal kapcsolatban" - mondta Phil Flynn, a Price Futures Group vezető elemzője a Reuters szerint.
Minden esik a tengerentúli részvénypiacokon
Az S&P 500 11 ágazati indexe közül tíz esett, az anyagipar állt az élen 2,3%-os eséssel - emelte ki a Reuters. A nemesfémek ára esett, ami a Newmont és a Freeport-McMoRan bányavállalatok részvényárfolyamára tett nyomást: előbbi 8,6%-kal, utóbbi 5,8%-kal esett.
Az S&P 500 ipari szektor alindexe 1,7%-ot esett, a GE Aerospace védelmi vállalat a legnagyobb vesztesek között volt 4%-os veszteséggel, a Boeing mellett.
Az üzemanyagköltség-érzékeny utazási részvények közül a United több mint 2%-kal került lejjebb, míg a Norwegian hajózási szolgáltató 1,7%-ot esett.
Esnek az amerikai tőzsdék
A Dow Jones 0,8%-ot veszített értékéből eddig a csütörtöki kereskedésben. Az S&P 500 index 0,64%-kal, a Nasdaq 0,79%-kal került lejjebb.
A kockázatvállalási hajlandóságnak, a befektetői étvágynak nem segített az olaj árfolyamának reggeli elszállása. Igaz azóta már kicsit normalizálódott a helyzet. A Brent árfolyama hordónként 108 dollárra süllyedt, a reggel látott 116 dollárról.
A Wall Street félelemmérője, a CBOE volatilitási indexe 0,72 ponttal 25,81 pontra szökött. A közel-keleti konfliktus fokozta a volatilitást a globális piacokon, de az amerikai részvények ellenálltak a hatásnak a technológiai részvények fellendülésének és annak a megkönnyebbülésnek köszönhetően, hogy az ország nettó energiaexportőr.
A három fő index a 200 napos mozgóátlag (DMA) alatt kereskedik.
Jól tartotta magát ma a magyar tőzsde
A gyenge nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is eséssel zárt, bár amíg a nyugat-európai indexek esetében 2 százalék körüli mínuszokat láttunk, addig a BUX mindössze 0,4 százalékkal gyengült, részben a Mol jó teljesítményének köszönhetően.
Nyomás alatt az amerikai indexek
Továbbra is nyomás alatt vannak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,9 százalékot esett, az S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban van.
Szintet lépett a háború - Máris szertefoszlott az elmúlt hónapok egyik legfontosabb piaci narratívája?
Az elmúlt egy napban új szintet lépett a háború, rendkívül gyorsabban eszkalálódik a konfliktus a Közel-Keleten. A piaci volatilitás ennek megfelelően jelentősen megugrott, az események pedig több fontos folyamatot is elindítottak - vagy éppen megfordítottak - a globális piacokon. Különösen látványos ez a nemesfémeknél: miközben a geopolitikai feszültségek erősödnek, az arany árfolyama meredek esésbe kapcsolt. A mostani mozgás azonban jóval többről szól egyszerű technikai korrekciónál vagy pánikreakciónál.
Jön vissza az USA
Javul a hangulat az USA tőzsdéin. A Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,5, a Dow Jones pedig 0.4 százalékos mínuszban van már csak.
Kinyitott Amerika
A nyitást követően a Nasdaq 1,3, az S&P 500 1, a Dow Jones pedig 0,7 százalékos mínuszban van.
Itt az EKB kamatdöntése!
Közzéteszi idei második kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A várakozásoknak megfelelően az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott az irányadó kamatszinten, a betéti ráta maradt 2 százalék. Bár a döntés maga nem volt meglepetés (a piacok 99 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), a befektetők kiemelt figyelemmel követik, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök a gazdasági folyamatokat, illetve milyen első üzenetet fogalmaz meg a várható inflációs és kamatpályával kapcsolatban. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Szétverik a nemesfémeket
Óriási volatilitás mellett szakad az arany és az ezüst árfolyama.
Előbbi 5,5 százalékos mínuszban, február eleje óta nem látott szinten van.
Utóbbié pedig már 10,6 százalékos mínuszban, szintén október eleje óta nem látott mélyponton van.
Egyre lentebb Európa
A német DAX már 3, az angol FTSE 2,9, a francia CAC pedig már 2,2 százalékos mínuszban van.
Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés
A Bank of England határozott fellépése és a közel-keleti háború elhúzódásától való félelem sokkszerűen érte a kötvénypiacokat. Az amerikai állampapír-hozamok megugrottak, a befektetők pedig teljesen törölték várakozásaikból az idei kamatvágást, sőt, egyesek már az emeléstől tartanak.
Szintet lépett a háború: rendesen szétverik a légitrásaságokat
A közel-keleti konfliktus további eszkalálódásával és az energiaárak meredek emelkedésével folyamatosan nő a légitársaságokra nehezedő nyomás, ez pedig jól tükröződik az árfolyamokon is.
Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását
Irán hadserege az közel-keleti energetikai infrastruktúra "teljes megsemmisítésével" fenyegetőzött, miután Izrael légicsapást mért az ország Dél-Pársz gázmezőjére - írta meg a Sky News.
Nagy a nyomás a fémeken
Az arany árfolyama 2,8 százalékos esést követően már egészen a 4680 dolláros szintekig süllyedt vissza.
Ennél is nagyobb az esés az ezüst piacán. A fém már 5,9 százalékot veszített ma értékéből, jelenleg a 71-72 dolláros szinteken mozog az árfolyam.
Egyelőre nem esnek tovább az európai tőzsdék
A DAX index továbbra is 2,2 százalékos mínuszban van. A kontinens többi vezető börzéjén is 1,8-2 százalékos mínuszokat láthatunk.
A magyar tőzsde felülteljesítő régiós, illetve szélesebb európai szinten is. A BUX index jelenleg 0,5 százalékos mínuszben áll.
Megszólalt a Waberer's a közel-keleti háborúról
A tegnapi piaczárás után tette közzé negyedéves gyorsjelentését a Waberer's, amelyet a vállalat menedzsmentje mai elemzői konferenciáján értékelt. A cég 2025-ben történetének legmagasabb bevételi szintjét és eredményét érte el, miközben tartósan alacsonyan tudta tartani az eladósodottsági szintjét – jelentette ki Tóth Szabolcs, a társaság gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese a 2025. évi beszámoló ismertetése során. A menedzsment az esemény során többek között arra is kitért, milyen hatása van a közel-keleti háborúnak, és az emelkedő energiaáraknak a vállalatra.
Kritikus szinten a német tőzsde, betonszint eshet el!
Masszív eladói nyomás alá kerültek világszerte a tőzsdék, a német tőzsde is nagyot esett, amivel egy kritikus szintre esett az értéke. A következő órákban nagyobb mozgásokra érdemes felkészülni. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!
Lefelé vette az irányt a magyar tőzsde is
A BUX már 0,8 százalékos mínuszban van, a hazai nagypapírok közül csak a Mol emelkedik.
Gyorsul az esés
A német DAX már 2,2, az angol FTSE és a francia CAC pedig egyaránt 1,6-1,6 százalékos mínuszban van.
Az esés széles körű, de a DAX komponensei közül különösen a ciklikus szektorok teljesítenek gyengén. A legnagyobb nyomás az ipari és gépipari vállalatokon látható. Szintén jelentős a gyengülés az elektronikai és félvezető szektorban. De esnek a bankpapírok és az autógyártók is.
A defenzívebb szektorok valamivel stabilabbak: a Deutsche Telekom és az SAP árfolyama csak mérsékelten csökken, miközben a közműcégek is kisebb mínuszban kereskednek.
Nagyobb mínuszok
A nyitást követen nagyobb mínuszok látszanak körvonalazódni a vezető európai részvényindexek esetében. A német DAX 1,4 százalékos mínuszban van, az angol FTSE 1,2, a francia CAC pedig mintegy 1,1 százalékkal került lejjebb.
Kilőtt az olaj és a gáz ára: erre már a magyar tőzsde is reagált
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül egyedüliként az OTP van pluszban, míg a midcapek közül a Wáberer's érdemes kiemelni, amely nagyot ugrott a tegnapi gyorsjelentést követően.
Tovább zuhan az arany
Az arany árfolyama már 2 százalékos esésben van csütörtökön, az elmúlt 24 órában pedig mintegy 5,9 százalékkal került lejjebb a fém jegyzése.
Riasztó előrejelzés érkezett: elszabadulhat az olajár - már 250 dolláros Brentről suttognak
Alig egy hónapja még kevesen vették komolyan a hordónkénti 200 dolláros olajárra vonatkozó előrejelzéseket, a közel-keleti válság miatt kialakult globális kínálatszűke azonban ma már egyre inkább reális forgatókönyvvé teszi ezt az árfolyamszintet, írja az Oilprice.
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.
Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár
A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az iráni és katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben és hosszabb távon növeli az ellátási kockázatokat.
Rendkívüli emelkedéssel indul a nap az európai gázpiacon
Az európai TTF már több mint 30 százalékos emelkedésben is volt ma reggel, jelenleg pedig mintegy 26 százalékos pluszban áll az árfolyam, miután iráni támadás érte a világ egyik legfontosabb LNG-létesítményét Katarban.
Súlyos chipválság fenyeget Európában
Az iráni háború egyre látványosabban kezd beszivárogni a globális ellátási láncokba: az európai vállalatok drágábban és lassabban jutnak hozzá az Ázsiából érkező chipekhez, miután a közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okozott a légi szállításban - írja a CNBC.
Rakéták csapódtak a világ egyik legfontosabb gázlétesítményébe – Kilőtt az olajár
Újabb súlyos eszkaláció rázta meg a közel-keleti energiapiacot, miután iráni rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, ami azonnal felerősítette az ellátási válságtól való félelmeket a globális olaj- és gázpiacon. A piacok is azonnal reagálnak, meredeken emelkedik már a reggeli órákban is az olaj ára.
Nem enyhül az olajpiaci nyomás
A tegnapi izraeli csapásokat követően este Donald Trump az iráni energialétesítmények bombázása ellen szólította fel Izraelt, ez azonban nem különösebben hatotta meg a piacokat.
Katar pedig közölte, hogy az iráni válaszcsapások megrongálták az ország egyik kulcsfontosságú cseppfolyósított földgáz-exportlétesítményét (LNG).
A globális benchmarknak számító Brent árfolyama már 5,6 százalékos pluszban, bőven 113 dollár fölött tartózkodik.
Nyomás alatt az arany
Éjjeli csúcsáról már 1,6 százalékot esett az arany árfolyama, az esés pedig az előző percekben be is gyorsult.
Legutóbb február 6-án járt ilyen alacsonyan az árfolyam.
Folytatódhat az esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4,09 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,01 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,78 százalékot eshet, a CAC 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,98 százalék mínuszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,1 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,19 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban folytatódik a kamatdöntés-cunami, hiszen a Bank of Japan határoz a kamatokról, aminek a jen gyengülése miatt szintén komoly jelentősége lehet. Kora délután pedig őket követi az angol jegybank és az EKB, melyek szintén döntenek a kamatszintekről és nyilatkozhatnak a kilátásokról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,0 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 28,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 69,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 225,15
|-1,6%
|-2,5%
|-6,9%
|-3,8%
|11,2%
|40,7%
|S&P 500
|6 624,7
|-1,4%
|-2,2%
|-3,7%
|-3,2%
|18,0%
|69,2%
|Nasdaq
|24 425,09
|-1,4%
|-2,2%
|-1,9%
|-3,3%
|25,4%
|91,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|55 239,4
|2,9%
|0,4%
|-3,3%
|9,7%
|46,0%
|82,8%
|Hang Seng
|26 025,42
|0,6%
|0,5%
|-2,5%
|1,5%
|5,2%
|-11,5%
|CSI 300
|4 658,33
|0,5%
|-1,0%
|0,0%
|0,6%
|16,2%
|-9,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 502,25
|-1,0%
|-0,6%
|-7,0%
|-4,0%
|0,5%
|59,1%
|CAC
|7 969,88
|-0,1%
|-0,9%
|-5,4%
|-2,2%
|-1,8%
|31,5%
|FTSE
|10 305,29
|-0,9%
|-0,5%
|-3,6%
|3,8%
|18,4%
|52,0%
|FTSE MIB
|44 741,34
|-0,3%
|-0,1%
|-3,5%
|-0,5%
|13,2%
|83,7%
|IBEX
|17 299,1
|0,3%
|-0,3%
|-4,9%
|-0,1%
|29,5%
|100,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 255,8
|-0,2%
|-0,3%
|-4,4%
|10,1%
|36,3%
|174,9%
|ATX
|5 425,4
|1,5%
|-0,2%
|-6,8%
|1,9%
|24,7%
|71,4%
|PX
|2 596,24
|0,5%
|0,2%
|-3,8%
|-3,3%
|24,3%
|136,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 460
|0,2%
|-0,4%
|-9,9%
|3,9%
|43,8%
|166,1%
|Mol
|3 762
|-1,3%
|0,2%
|5,2%
|28,0%
|31,4%
|71,0%
|Richter
|11 880
|0,3%
|1,5%
|0,5%
|20,4%
|12,1%
|33,9%
|Magyar Telekom
|2 025
|-1,2%
|-1,9%
|1,8%
|13,0%
|19,8%
|393,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,01
|0,0%
|10,6%
|47,0%
|67,7%
|42,3%
|60,0%
|Brent
|103,29
|0,0%
|11,9%
|46,9%
|69,7%
|44,5%
|65,4%
|Arany
|4 877,97
|-2,3%
|-5,7%
|-2,4%
|12,8%
|60,8%
|181,1%
|Devizák
|EURHUF
|391,9900
|0,8%
|1,3%
|3,8%
|2,1%
|-1,4%
|6,4%
|USDHUF
|340,4908
|0,9%
|1,8%
|6,6%
|4,2%
|-6,4%
|10,2%
|GBPHUF
|455,6750
|1,3%
|1,4%
|5,0%
|3,4%
|-3,5%
|5,8%
|EURUSD
|1,1513
|-0,1%
|-0,5%
|-2,6%
|-2,0%
|5,4%
|-3,5%
|USDJPY
|159,0300
|0,0%
|0,1%
|3,1%
|1,5%
|6,4%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3322
|-0,1%
|-0,6%
|-1,7%
|-1,0%
|2,6%
|-4,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 259
|-3,6%
|1,5%
|7,3%
|-19,7%
|-13,8%
|23,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|1,5%
|1,0%
|4,3%
|2,1%
|-0,8%
|145,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,91
|1,4%
|0,3%
|7,6%
|1,7%
|4,4%
|-1 054,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,21
|0,0%
|0,8%
|10,8%
|4,9%
|1,0%
|153,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Váratlan fordulat: Trump személyesen próbálja leállítani az újabb pusztító csapást
Valami nem stimmel a történetben.
Merényletsorozat rázta meg Oroszországot, lépett az FSZB
Szigorú intézkedést hoztak.
Becsapódott egy rakéta: lángolt egy kiemelt fontosságú olajfinomító Izraelben
Nagy erőkkel küzdöttek a tűzoltók.
Belenézhettünk az EU-tagállamok elé tárt új mestertervbe: teljesen felforgathatják az uniós piacot
Bemutatjuk, az Európai Bizottság milyen gyökeres átalakítást verne át a 27 tagországon.
Kiderült, mi lapult a föld alatt: azonnal léptek a hatóságok, embereket kellett kimenekíteni
A tűzszerészeket értesítették.
A választások után is tettrekész lesz a magyar építőipar krémje
A Portfolio Építőipar 2026 konferenciájának záró panelbeszélgetése.
Sok magyar számláján landol extra pénz ezekben a napokban, az államkincstártól érkezik
A babakötvény befizetések után.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?