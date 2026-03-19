Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Esnek az amerikai tőzsdék is

A befektetők egyre inkább arra kezdenek berendezkedni a piaci jelzések alapján, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódó energiasokkot eredményez.

„A piacok kezdik beárazni az elhúzódó energiasokkot” – mondta Roger Hallam, a Vanguard globális kamatelemzésekért felelős vezetője. Ez kezd begyűrűzni a hosszabb távú inflációs várakozásokba is - mondta a Financial Times szerint.

A kétéves amerikai államkötvények hozamai, amelyek a Fed kamatvárakozásait tükrözik, 0,12 százalékponttal 3,87 százalékra ugrottak. A német kétéves hozamok 0,12 százalékponttal 2,57 százalékra emelkedtek.