Kilőtt az olaj és a gáz ára: erre már a magyar tőzsde is reagált

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde. A blue chipek közül egyedüliként az OTP van pluszban, míg a midcapek közül a Wáberer's érdemes kiemelni, amely nagyot ugrott a tegnapi gyorsjelentést követően.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,5 százalékot esett, így jelenleg 121 585 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, az OTP árfolyama 1,2 százalékos mínuszban áll. Míg a Richter árfolyama 1,9 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Waberer's is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.