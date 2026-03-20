Átfogó autópiaci jelentést adott ki az AutoWallis

A nehezen kiszámítható gazdasági folyamatok ellenére a várakozásokat és a nyugati-európai növekedést is meghaladó gyorsulást mutatott 2025-ben a közép-kelet-európai régió autópiaca. A következő években a hibrid hajtásláncok, valamint a kínai márkák további térnyerése várható, hiszen céljuk a meghatározó globális jelenlét kiépítése és az elektrifikációs technológiai vezető szerep demonstrálása, amihez Európa az ugródeszka – derül ki az AutoWallis által harmadik alkalommal összeállított jelentésből.

A CEE Automotive Report 2025 kiadvány átfogó képet nyújt a régió autópiacainak 2025-ös helyzetéről és a következő időszak növekedési potenciáljáról. Az országos bontás mellett a jelentés kitér a különféle hajtásláncok (ICE, BEV, PHEV, HEV, stb.) piaci részesedésére, emellett elemzi a régiós személyautó és kishaszonjármű-állományt, illetve az autópiaci trendek várható alakulását a 2026-os évre. A jelentés összeállítása során az ACEA adatbázisa mellett, a Datahouse, az Európai Bizottság és a KSH adatai mentén kiemelten vizsgálták a környező piacokat a lehető legkomplexebb régiós körkép megalkotása érdekében.

Az új személyautók forgalomba helyezését tekintve a CEE-régió országai 7,7%-os növekedést mutattak az uniós átlag 1,8%-os növekedésével szemben.

A térségben Ausztriában volt a legnagyobb a gyarapodás mértéke (12,3%), de szintén kiemelkedőnek számít a szlovén piac (8,6%) és a lengyel (8,3%) piac teljesítménye is. A térségben egyedül a Szlovákiában mértek csökkenést (-0,3%). Az EU 27 tagállamából 19 piacon pozitív volt a tendencia a 2024-es évhez képest, igaz, a volumen országonként jelentős eltérést mutat.

Ugyanakkor az akkumulátoros-elektromos személyautók (BEV) regisztrációi 2025-ben átlagosan 29,7%-kal növekedtek Európában, az Európai Unió területe 29,9%-os növekedést mutatott. A CEE-régió átlagát tekintve a tisztán elektromos autók regisztrációja még az EU átlagos növekedését (53,3%) is jelentősen meghaladja. A legnagyobb növekedést az elektromos meghajtások terén Lengyelország érte el 2025-ben, mely több mint két és félszer több ilyen személyautót tudott regisztrálni (161,5%).

Az akkumulátoros-elektromos (BEV) autó 2025-ben is a harmadik legnépszerűbb választás volt az EU-ban a vásárlók körében, a hibridek és a benzinesek mögött. A CEE régióban is a hibrid-elektromos járművek a legnépszerűbbek (37,8%), amelyeket szorosan a benzines autók (33,7%) követnek. Az EU-val ellentétben a teljesen elektromos autók a negyedik legnépszerűbbek (9,1%), a dízelek (11%) mögött az AutoWallis elemzése szerint.

A magyar piacban rengeteg lehetőséget rejlik

A magyar utakon futó 4,2 millió személyautó az EU második legidősebb állományát képviseli (16,5 év), az 1000 lakosra jutó autók száma a második legalacsonyabb az EU-ban (445 db). A személyautókhoz hasonlóan a kishaszonjárművek (521 000 db) átlagéletkora is hasonlóan magas (13,2 év), ami a vállalkozások lemaradását is mutatja.

A magyar személyautó-piac 2025-ben az EU és a régió átlaga között teljesített: az előző évhez képest mért 6,4%-os növekedés 129 ezer újonnan forgalomba helyezett autót jelent. Az EU 17,4%-os értékétől elmaradva az elektromos autók aránya a CEE-régió átlagával közel megegyezően 8,5% volt. Az elektromos autó értékesítések az előző évhez képest ugyan növekedtek (28,5%), de a növekedés mértéke EU átlag alatti. A kishaszonjárművek regisztrációja 4,5%-kal csökkent (23 700 db), ezen belül a tisztán elektromos járművek regisztrációja ugyanakkor 60,1%-kal növekedett.

2026 sem lesz kevésbé turbulens: folytatódó (vám)háborúk, ’szoros’ ellátási láncok, állami támogatások

A fokozódó nemzetközi konfliktusok közvetlen és közvetett hatásai, a különböző védővámok és nagy nyersanyagellátó országokat érintő szankciók, valamint a jelentős nemzetközi útvonalak (kereskedelmi hajózás, légifolyósók) érintettsége önállóan is jelentősen kihívást jelent, azonban együttes jelenlétük fokozza a gazdaság nehezebb tervezhetőségét globálisan, így Európában is.

Az autóipar továbbra is erősen függ a kínai akkumulátor‑alapanyagoktól, az ázsiai chipgyártóktól és a globális logisztikai útvonalaktól. A geopolitikai feszültségek (USA-Kína, EU-Kína, Közel‑Kelet) bármikor megzavarhatják a termelést. Az iráni háború miatt megugró olajár, valamint a bizonytalan és dráguló szállítás (költségben és időben egyaránt) várhatóan emelik az autógyártók (OEM) költségeit, ami még magasabb újautó árakban és általános inflációs nyomásban jelenik meg.

Az AutoWallis várakozásai szerint a gyártók a szűk keresztmetszetekre várhatóan magasabb árrésű modellekre fókuszálva reagálnak, miközben hosszabb távon gyorsíthatják a regionalizált termelés és raktározás kiépítését.

Erősödő piaci nyomás és folyamatos kínai térnyerés

A kapacitásban és fejlesztésben egyaránt hátrányba került, piaci nyomás alatt lévő európai gyártókkal szemben Kína 2023 óta a világ legnagyobb autóexportőre. Ugyanakkor Európa a világ egyik legjövedelmezőbb autópiaca, magas vásárlóerővel és erős EV-kereslettel. Nem csoda, hogy a kínai OEM-ek számára Európa rendkívül vonzó és fontos célponttá, a kínai exportstratégia központi elemévé vált. Annak ellenére, hogy az EU szubvencióellenes vizsgálatot indított és büntetővámokat vezetett be a kínai EV‑kre, a gyártók még így is versenyképesek maradtak, a vámok ellenére is profitábilis Európába exportálni. A kínai gyártók különösen az elektromos autók terén erősek, elemzői konszenzus szerint körülbelül 3-5 évnyi versenyelőnye van az elektrifikáció terén. Ezzel együtt megfigyelhető az extra nagy hatótávolságú plug-in hibrid szegmens térnyerése, mivel jelenleg a plug-in hibrid (PHEV) modellekre nincs extra vámtétel, ellenben a tisztán elektromos (BEV) és kiterjesztett hatótávolságú elektromos autókkal (EREV).

Európa azonban nemcsak az értékesítési potenciál miatt fontos a kínai gyártók számára, hanem értékes referencia is: ha egy modell megfelel az EU hírhedten szigorú biztonsági és környezetvédelmi normáinak, az világszinten, a többi export piacukon is erős hitelességet ad. Az európai siker kulcsfontosságú a világpiaci ambíciókhoz. A jelentős kínai márkák közül egyelőre csak néhány szereplő erős Európában, de számos további gyártó tervez erőteljes piaci offenzívát a következő 12 hónapban. Az európai piacon ezért a kínai modellek további térnyerésére számíthatunk, megjelennek – a japán kei-car koncepcióhoz hasonló – kifejezetten „budget EV” modellek is.

