Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) konkrét javaslatcsomagot tett közzé az amerikai–izraeli–iráni háború okozta olajárrobbanás enyhítésére. Ebben a kormányok, a vállalkozások és a háztartások számára egyaránt azonnali intézkedéseket ajánlanak.

Az IEA márciusban már döntött a stratégiai kőolajkészletek rekordmértékű, 400 millió hordós felszabadításáról. Pénteken közzétett jelentésükben a szervezet most további lépéseket szorgalmaz.

Többek között a távmunka ösztönzését és az autópályás sebességkorlátozások legalább 10 km/h-val történő csökkentését javasolják.

Emellett a légi közlekedés elkerülését is tanácsolják, amennyiben van más elérhető utazási alternatíva.

A fegyveres konfliktus globálisan megemelte az energiaárakat, ami világszerte inflációs aggodalmakat keltett. A stratégiai készletek felszabadításából az Egyesült Államok vállalta a legnagyobb részt.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezet a történelmi léptékű készletfelszabadítás mellett szoros kapcsolatot ápol a világ meghatározó energiatermelőivel és -fogyasztóival.

A most publikált jelentés a keresleti oldal számára kínál azonnali, a gyakorlatban is megvalósítható lépéseket. Ezek célja, hogy mérsékeljék a válság fogyasztókra gyakorolt negatív hatásait.

Forrás: Reuters

