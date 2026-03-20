Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség

Az IEA márciusban már döntött a stratégiai kőolajkészletek rekordmértékű, 400 millió hordós felszabadításáról. Pénteken közzétett jelentésükben a szervezet most további lépéseket szorgalmaz.
Többek között a távmunka ösztönzését és az autópályás sebességkorlátozások legalább 10 km/h-val történő csökkentését javasolják.
Emellett a légi közlekedés elkerülését is tanácsolják, amennyiben van más elérhető utazási alternatíva.
A fegyveres konfliktus globálisan megemelte az energiaárakat, ami világszerte inflációs aggodalmakat keltett. A stratégiai készletek felszabadításából az Egyesült Államok vállalta a legnagyobb részt.
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezet a történelmi léptékű készletfelszabadítás mellett szoros kapcsolatot ápol a világ meghatározó energiatermelőivel és -fogyasztóival.
A most publikált jelentés a keresleti oldal számára kínál azonnali, a gyakorlatban is megvalósítható lépéseket. Ezek célja, hogy mérsékeljék a válság fogyasztókra gyakorolt negatív hatásait.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
