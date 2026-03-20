Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége

A vállalat 2025 decemberében 128 197 alkalmazottat foglalkoztatott, szemben az egy évvel korábbi 194 320 fővel.
Ezeket a létszámadatokat a csütörtökön közzétett negyedéves jelentésben hozták nyilvánosságra. A dokumentumból az is kiderült, hogy a cég nyeresége 67 százalékkal zuhant, árbevétele pedig elmaradt az elemzői várakozásoktól 2025 utolsó negyedévében. Az Alibaba hongkongi részvényei pénteken 6 százalékos mínuszban zártak.
A leépítések nagy része a Sun Art kiskereskedelmi lánc 2024 végi eladásához, valamint az Intime áruházlánctól való megváláshoz köthető. Mindkét tranzakció a munkaerőigényes üzletágak leépítését célzó stratégiába illeszkedik. Az Alibaba már évek óta fokozatosan csökkenti a létszámát. A legutóbbi elbocsátási hullám mértéke azonban messze meghaladta a korábbi, 2024 decemberében mért 11 százalékos csökkenést.
A piaci kapitalizáció alapján Kína második legnagyobb technológiai vállalata beállt abba a sorba, amelyben a Szilícium-völgytől Hangcsouig számos nagy techcég hajtott végre létszámcsökkentést az elmúlt időszakban. Az Alibaba esetében a megmaradt munkaerő az e-kereskedelmi, a felhőszolgáltatási, a logisztikai és az egyéb üzletágak kiterjedt hálózatának működését támogatja.
A vállalat célja, hogy vertikálisan integrált mesterségesintelligencia-céggé váljon, amely a félvezetőgyártástól a számítási kapacitáson át az AI-modellekig mindent lefed. Ezen a héten indították el a Vukung nevű, AI ügynökökre épülő szolgáltatásukat vállalati ügyfelek számára. Ezzel egy időben akár 34 százalékkal is megemelték a felhő- és adattárolási szolgáltatásaik árait, amit a növekvő kereslettel és az ellátási láncok megemelkedett költségeivel indokoltak.
Eddie Vu vezérigazgató a gyorsjelentés utáni csütörtöki konferencián bejelentette, hogy a vállalat a felhőszolgáltatásokból és a mesterséges intelligenciából származó bevételeit évi 100 milliárd dollár fölé kívánja növelni az elkövetkező öt évben.
