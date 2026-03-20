Elfogyott a lendület a tőzsdéken, lefordulás a piacokon

Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,1 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,3 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A befektetők továbbra is a háborús eseményeket figyelik, Irán és Izrael az éjszaka folyamán támadásokat mért egymásra, miközben Irán újabb támadásokat indított a Perzsa-öbölbeli energetikai létesítmények ellen.

Európában eközben továbbra is nagyrészt oldalazás látható, a DAX 0,2 százalékot esett, a CAC stagnál, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van. A magyar piac ehhez képest felülteljesítő, a BUX 1 százalékot emelkedett, élen a Mollal, melynek árfolyama 3 százalékkal került feljebb.